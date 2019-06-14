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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 111
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
24
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
31%
34
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:12

  Тракторист написав:
  Frant написав:паскудну бузину

а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:16

  Frant написав:
  Тракторист написав:
  Frant написав:паскудну бузину

а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно.

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови, ні української історії.



Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))

Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:18

  freeze написав:
  Frant написав:
  Тракторист написав:а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно.

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови, ні української історії.



Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))

Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))


Солженіцина руськомірці не люблять.
Він надто правдиво розписав ціну і механізм зростання русіш-вєлічія.


Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22

  Frant написав:Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.


Это любитель присоединения Украине к РФ имеет наглость рекомендовать мне моего любимого писателя, который жизни Шаламова посвятил не один день )))

Читай Библию, дОцент, не убий ближнего, не укради, не свидетельствуй лживо на своего ближнего

Читай вечный книги, а не помойки uainfo или как-там твоё любимое чтиво.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22

Ще.

Росія і руській мір - невпинно дегенерує з кінця ХІХ століття. Площа застосування рос мови - все менше і менше.
Яка література - такі й держава народ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:26

  freeze написав:
  Frant написав:Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.


Это любитель присоединения Украине к РФ имеет наглость рекомендовать мне моего любимого писателя, который жизни Шаламова посвятил не один день )))

Читай Библию, дОцент, не убий ближнего, не укради, не свидетельствуй лживо на своего ближнего

Читай вечный книги, а не помойки uainfo или как-там твоё любимое чтиво.

Тобто любителів "творчості" "письменника" Бузіни - немає навіть серед ватанів??? Вай вай, що ж це за "письменник" такий???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:30

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.


Это любитель присоединения Украине к РФ имеет наглость рекомендовать мне моего любимого писателя, который жизни Шаламова посвятил не один день )))

Читай Библию, дОцент, не убий ближнего, не укради, не свидетельствуй лживо на своего ближнего

Читай вечный книги, а не помойки uainfo или как-там твоё любимое чтиво.

Тобто любителів "творчості" "письменника" Бузіни - немає навіть серед ватанів??? Вай вай, що ж це за "письменник" такий???


Я не прочитал ни одной книги Бузины, поэтому можешь плюнуть себе в лоб )))

Я знаю, что людей убивать нельзя, если людожоры не понимают примитивной вещи, то их место не Европе, а на помойке или в исламском зиндане )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:03

  freeze написав:
  Starikan написав:Враг Украины - враг независимо от расы и языка.
Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ?

Я не чиновник и не государственный деятель. Мое частное мнение не влияет на политику государства. Так же, как и мнения о "порохоботах" или об "ольгинцах". Тем более, что ксенофобия здесь никаким боком.

Разнузданная антиукраинская пропаганда перечисленных выше лиц ничем не лучше (а зачастую и хуже, ибо деструктивно действует на общественную атмосферу), чем подхалимаж перед властями.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:10

  ЛАД написав:
  Starikan написав: В сегодняшнем понимании ксенофобия гораздо шире "расы и языка". Если интересно, посмотрите первые ссылки в моём посте viewtopic.php?p=4687131#p4687131.
Никогда не любил Бузину, но убийство несколько другой вопрос.

По ссылке:
ксенофобия — это страх, который испытывают к незнакомцам, чужакам, находящимся вне сообщества, его норм и культуры

Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:13

  Тракторист написав:
  Starikan написав:Шария и Монтян считаю такими же врагами.
вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?

Я считаю врагов Украины своими врагами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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