Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".
То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:12
Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".
То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:16
Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))
Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:18
Солженіцина руськомірці не люблять.
Він надто правдиво розписав ціну і механізм зростання русіш-вєлічія.
Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22
Это любитель присоединения Украине к РФ имеет наглость рекомендовать мне моего любимого писателя, который жизни Шаламова посвятил не один день )))
Читай Библию, дОцент, не убий ближнего, не укради, не свидетельствуй лживо на своего ближнего
Читай вечный книги, а не помойки uainfo или как-там твоё любимое чтиво.
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22
Ще.
Росія і руській мір - невпинно дегенерує з кінця ХІХ століття. Площа застосування рос мови - все менше і менше.
Яка література - такі й держава народ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:26
Тобто любителів "творчості" "письменника" Бузіни - немає навіть серед ватанів??? Вай вай, що ж це за "письменник" такий???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:30
Я не прочитал ни одной книги Бузины, поэтому можешь плюнуть себе в лоб )))
Я знаю, что людей убивать нельзя, если людожоры не понимают примитивной вещи, то их место не Европе, а на помойке или в исламском зиндане )))
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:03
Я не чиновник и не государственный деятель. Мое частное мнение не влияет на политику государства. Так же, как и мнения о "порохоботах" или об "ольгинцах". Тем более, что ксенофобия здесь никаким боком.
Разнузданная антиукраинская пропаганда перечисленных выше лиц ничем не лучше (а зачастую и хуже, ибо деструктивно действует на общественную атмосферу), чем подхалимаж перед властями.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:10
Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:13
Я считаю врагов Украины своими врагами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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