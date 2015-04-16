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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3178317931803181

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 111
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
24
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
31%
34
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:36

Бузина убит 16.04.2015.
За год до начала событий на Донбассе.
Почти все его книги (кроме одной - "Утешение историей") вышли до этих событий, т.е. в те времена, когда наша политическая проститутка Франт писал исключительно по-русски и топил за вхождение Украины в состав РФ как единственный шанс Украины. Т.е. он должен был двумя руками поддерживать Бузину.
А теперь он рассказывает:
Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.


Ещё раз - политическая проститутка и просто подонок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:43

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:Шария и Монтян считаю такими же врагами.
вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?

Я считаю врагов Украины своими врагами.

Врагами считать можно, а вот убивать идейных противников нельзя. Во всяком случае по современным, а не средневековым понятиям.

ксенофобия — это страх, который испытывают к незнакомцам, чужакам, находящимся вне сообщества, его норм и культуры

Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия?

Идеи тоже относятся к "нормам и культуре" общества.
Это, конечно, не означает, что с его идеями нельзя бороться, но однозначно нельзя убивать.
Но вообще я писал о своих ссылках, чтобы Вы посмотрели, что относят сегодня к ксенофобии - далеко не только расизм и антисемитизм. Но в т.ч., к примеру, и преследование религий, в частности УПЦ МП (во второй ссылке это прямо указано).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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З нами з: 31.08.10
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:44

Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :

- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/

Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
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