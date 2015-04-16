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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3178317931803181 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 111 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 24 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 31% 34 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 23% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 111 Додано: Суб 15 чер, 2019 20:36

За год до начала событий на Донбассе.

Почти все его книги (кроме одной - "Утешение историей") вышли до этих событий, т.е. в те времена, когда наша политическая проститутка Франт писал исключительно по-русски и топил за вхождение Украины в состав РФ как единственный шанс Украины. Т.е. он должен был двумя руками поддерживать Бузину.

А теперь он рассказывает:

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".



То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.



Ещё раз - политическая проститутка и просто подонок. Бузина убит 16.04.2015.За годначала событий на Донбассе.Почти все его книги (кроме одной - "Утешение историей") вышлиэтих событий, т.е. в те времена, когда наша политическая проституткаписал исключительно по-русски и топил за вхождение Украины в состав РФ как единственный шанс Украины. Т.е. он должен был двумя руками поддерживать Бузину.А теперь он рассказывает:Ещё раз -и просто

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13404 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 20:43 Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав: Шария и Монтян считаю такими же врагами. Шария и Монтян считаю такими же врагами. вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего? вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?

Я считаю врагов Украины своими врагами. Я считаю врагов Украины своими врагами.

Врагами считать можно, а вот убивать идейных противников нельзя. Во всяком случае по современным, а не средневековым понятиям.



ксенофобия — это страх, который испытывают к незнакомцам, чужакам, находящимся вне сообщества, его норм и культуры

Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия? Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия?

Идеи тоже относятся к "нормам и культуре" общества.

Это, конечно, не означает, что с его идеями нельзя бороться, но однозначно нельзя убивать.

Но вообще я писал о своих ссылках, чтобы Вы посмотрели, что относят сегодня к ксенофобии - далеко не только расизм и антисемитизм. Но в т.ч., к примеру, и преследование религий, в частности УПЦ МП (во второй ссылке это прямо указано). Врагами считать можно, а вот убивать идейных противников нельзя. Во всяком случае по современным, а не средневековым понятиям.Идеи тоже относятся к "нормам и культуре" общества.Это, конечно, не означает, что с его идеями нельзя бороться, но однозначно нельзя убивать.Но вообще я писал о своих ссылках, чтобы Вы посмотрели, что относят сегодня к ксенофобии - далеко не только расизм и антисемитизм. Но в т.ч., к примеру, и преследование религий, в частности УПЦ МП (во второй ссылке это прямо указано). Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13404 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 20:44 Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :



- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/



Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта. freeze 4 Повідомлень: 11841 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3581 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3178317931803181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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