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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:36
Бузина убит 16.04.2015.
За год до
начала событий на Донбассе.
Почти все его книги (кроме одной - "Утешение историей") вышли до
этих событий, т.е. в те времена, когда наша политическая проститутка Франт
писал исключительно по-русски и топил за вхождение Украины в состав РФ как единственный шанс Украины. Т.е. он должен был двумя руками поддерживать Бузину.
А теперь он рассказывает:
Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".
То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
Ещё раз - политическая проститутка
и просто подонок
.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:43
Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав:
Шария и Монтян считаю такими же врагами.
вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?
Я считаю врагов Украины своими врагами.
Врагами считать можно, а вот убивать идейных противников нельзя. Во всяком случае по современным, а не средневековым понятиям.
ксенофобия — это страх, который испытывают к незнакомцам, чужакам, находящимся вне сообщества, его норм и культуры
Еще раз: где Бузина, а где ксенофобия?
Идеи тоже относятся к "нормам и культуре" общества.
Это, конечно, не означает, что с его идеями нельзя бороться, но однозначно нельзя убивать.
Но вообще я писал о своих ссылках, чтобы Вы посмотрели, что относят сегодня к ксенофобии - далеко не только расизм и антисемитизм. Но в т.ч., к примеру, и преследование религий, в частности УПЦ МП (во второй ссылке это прямо указано).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 чер, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:44
Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
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