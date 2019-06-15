Додано: Суб 15 чер, 2019 21:44

freeze написав: Frant написав: Тракторист написав: а вы хоть одну книгу Бузины прочитали? а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно.



То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови, ні української історії. Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно.То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови, ні української історії.





Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))



Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР ))) Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))

Это вряд ли из прошлого. Это типичный современный представитель путинской пропагандистской машины, едущей в направлении стравливания украинцев сначала между собой и потом со всеми русскими с целью оправдания путинской территориальной агрессии в отношении соседних стран из СНГ с целью создания имиджа мудрого правителя упреждающего американские изощренные нападки на всех российских избирателей.Методика недавней работы порохоботов в сети интернет не случайно напоминала путинских пропагандистов на территории России. Многие это заметили, не только хоть немного разбирающиеся в принципах наведения теней на плетень при создании манипуляций, но и обычные пересичные граждане Украины. Это подтверждается и однозначным результатом последних президентских выборов. Порохоботы получили навыки своей работы в России. Авторы их методичек оттуда же. Стиль совпадает при внимательном изучении. Все скрыть невозможно.Что касается американцев, то им Украина не нужна и соответственно ни к первому, ни ко второму майдану отношения они не имеют. Более того так называемая дружба США основана на грантах, которая эта страна относительно довольно щедро дарила украинским организациям, не имеющим опыта получения денег фактически за ерунду. Россия не помогала Украине финансово во многих вопросах, хотя должны были бы, а США не отказывали. Спасибо им за это. Такое положение дел, я думаю, могут подтвердить многие получившие кукиш из России и реальную помощь из США, для которых это было совсем не накладно.