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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3179318031813182>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 112
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
25
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
34
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:44

Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :

- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/

Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:44

  freeze написав:
  Frant написав:
  Тракторист написав:а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно.

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови, ні української історії.



Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))

Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))


Это вряд ли из прошлого. Это типичный современный представитель путинской пропагандистской машины, едущей в направлении стравливания украинцев сначала между собой и потом со всеми русскими с целью оправдания путинской территориальной агрессии в отношении соседних стран из СНГ с целью создания имиджа мудрого правителя упреждающего американские изощренные нападки на всех российских избирателей. :)

Методика недавней работы порохоботов в сети интернет не случайно напоминала путинских пропагандистов на территории России. Многие это заметили, не только хоть немного разбирающиеся в принципах наведения теней на плетень при создании манипуляций, но и обычные пересичные граждане Украины. Это подтверждается и однозначным результатом последних президентских выборов. Порохоботы получили навыки своей работы в России. Авторы их методичек оттуда же. Стиль совпадает при внимательном изучении. Все скрыть невозможно.

Что касается американцев, то им Украина не нужна и соответственно ни к первому, ни ко второму майдану отношения они не имеют. Более того так называемая дружба США основана на грантах, которая эта страна относительно довольно щедро дарила украинским организациям, не имеющим опыта получения денег фактически за ерунду. Россия не помогала Украине финансово во многих вопросах, хотя должны были бы, а США не отказывали. Спасибо им за это. Такое положение дел, я думаю, могут подтвердить многие получившие кукиш из России и реальную помощь из США, для которых это было совсем не накладно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:11

Re: Політичні дискусії

Голос уже проходит в ВРУ, а будет больше.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:16

Re: Політичні дискусії

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 15 чер, 2019 22:33, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:17

  Yuri_61 написав:В мировой истории хуже Путина только Гитлер.
Но первый скоро переплюнет второго.
Это старый маразматик - садист.

скоро очередной мировой финансовый кризис, РФ его не переживёт
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:58

  Frant написав:
  Тракторист написав:
  Frant написав:паскудну бузину

а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".

То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.

а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства...
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:06

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:Шария и Монтян считаю такими же врагами.
вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?

Я считаю врагов Украины своими врагами.

тогда стоит уточнять врагов какой части Украины, так как Украина разная...

любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:12

  Оранжевый-хит сезона написав:скоро очередной мировой финансовый кризис, РФ его не переживёт

а какие шансы пережить его у Украины?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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