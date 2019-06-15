Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Кармелюк Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок. Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия. 1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" - https://focus.ua/ukraine/400715 - общий обзор. 2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" - https://www.ru.civic-nation.org/obshcheevropeyskiy-doklad/ob_doklad_2.pdf - широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).
Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым идеологическим влиянием происходят массовые захваты церковной собственности Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее Русской православной церкви Киевского патриархата. Обратные процессы происходят на территориях, контролируемых сепаратистами.
неэффективное расследование дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так например, украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически ирасово мотивированного насилия вУкраине нерасследуются эффективно, апочти половина пострадавших необращаются вправоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени: они неверят, что расследование будет проведено объективно, а виновные будут наказаны
Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах избили иностранных студентов возле общежития, в котором они проживали. В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство", азадержанные были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт межэтническим78.Остаются без последствий и многочисленные акты вандализма на территории историко-мемориального комплекса "Бабий Яр".
... не осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже статистической информацией по этому вопросу. В стране отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав национальных меньшинств и противодействия «языку вражды».
Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах. Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.
Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся кризисе толерантности в Европе. .... В основном кризис затронул наиболее крупные страны Евросоюза -Германию, Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в Нидерландах, Польше,Венгрии и Украине.
Почти каждый пятый поляк (18%) заявляет, что не желает принимать евреев в качестве граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) заявляет, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть польских взрослых (30%) говорят, что они не примут еврея в качестве члена своей семьи.
Польские взгляды более негативны, когда речь идет о двух других группах меньшинств в Европе: мусульманах и цыганах (иногда их называют цыганами или цыганами, термин, который некоторые считают уничижительным). Примерно четыре из десяти или более польских взрослых говорят, что не хотели бы, чтобы мусульмане были гражданами своей страны (41%), их соседями (43%) или членами их семей (55%). Аналогичным образом, по крайней мере три из десяти поляков не приняли бы цыган в качестве сограждан (30%), соседей (38%) или членов семьи (49%).
Ви для мене вибрали? А навіщо? Я це знав! Тому й іронізував над Вашим постом. Тепер і Ви трохи знаєте - ну хоча б те, що в Україні не така вже й страшна ситуація з ксенофобією. І відкрию Вам ще одну таємницю: ксенофобія була б ще менше в нашій країні, якби один сусід з півночі не докладав надзусиль для її погіршення (знищення пам*ятників поляків, євреїв, підпали церков, культурних центрів і т.п. за грошенята Москви). Раптом нічого про це не знаєте - то пошукайте, про ксенофобію в Україні он скільки цікавого відшукали. Там Вас теж чекатимуть відкриття...
Стиль спора. Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!