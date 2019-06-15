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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3179318031813182 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 113 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 25 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 34 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 4 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 23% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 113 Додано: Суб 15 чер, 2019 23:31

Прийти к заключению, что иные люди не способны мыслить здраво, и заранее отвергнуть все, что они говорят, сказали и скажут, — значит избавить себя от множества бесполезных споров.

Жан де Лабрюйер

В спорах, как на войне, слабая сторона разжигает костры и устраивает сильный шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем есть на самом деле.

Джонатан Свифт

С тем, кто считает, что обладает истиной, и не ищет ее, спорить невозможно.

Ромен Роллан

Наши противники опровергают нас по своему: повторяют свое мнение и не обращают внимания на наше.

Иоганн Вольфганг Гёте

http://citaty.su/spor-citaty-i-aforizmy Понравилось. В тему.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13405 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 00:27 ЛАД написав: Кармелюк

Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок.

Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия.

1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" - https://focus.ua/ukraine/400715 - общий обзор.

2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" - https://www.ru.civic-nation.org/obshcheevropeyskiy-doklad/ob_doklad_2.pdf - широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).

Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым идеологическим влиянием происходят массовые захваты церковной собственности Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее Русской православной церкви Киевского патриархата. Обратные процессы происходят на территориях, контролируемых сепаратистами.

неэффективное расследование дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так например, украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически ирасово мотивированного насилия вУкраине нерасследуются эффективно, апочти половина пострадавших необращаются вправоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени: они неверят, что расследование будет проведено объективно, а виновные будут наказаны

Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах избили иностранных студентов возле общежития, в котором они проживали. В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство", азадержанные были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт межэтническим78.Остаются без последствий и многочисленные акты вандализма на территории историко-мемориального комплекса "Бабий Яр".

... не осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже статистической информацией по этому вопросу. В стране отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав национальных меньшинств и противодействия «языку вражды».

Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах.

Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.

Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся кризисе толерантности в Европе.

....

В основном кризис затронул наиболее крупные страны Евросоюза -Германию, Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в Нидерландах, Польше,Венгрии и Украине.

3. "Ксенофобия в Украине в 2018 году: доклад по результатам мониторинга" - http://jewseurasia.org/page18/news63111.html или текст доклада - http://jewseurasia.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2018Rus.pdf

4. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/28/most-poles-accept-jews-as-fellow-citizens-and-neighbors-but-a-minority-do-not/ - о Польше, где, кстати, уровень ксенофобии заметно выше, чем у нас.

Почти каждый пятый поляк (18%) заявляет, что не желает принимать евреев в качестве граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) заявляет, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть польских взрослых (30%) говорят, что они не примут еврея в качестве члена своей семьи.



Польские взгляды более негативны, когда речь идет о двух других группах меньшинств в Европе: мусульманах и цыганах (иногда их называют цыганами или цыганами, термин, который некоторые считают уничижительным). Примерно четыре из десяти или более польских взрослых говорят, что не хотели бы, чтобы мусульмане были гражданами своей страны (41%), их соседями (43%) или членами их семей (55%). Аналогичным образом, по крайней мере три из десяти поляков не приняли бы цыган в качестве сограждан (30%), соседей (38%) или членов семьи (49%).

(Простите, перевод гугла).

5. О конкретных проявлениях в Украине - http://cripo.com.ua/opinion/?p=55996/ - 2008, https://glavred.info/politics/5820-ksenofobiya-v-ukraine-ot-nepriyazni-do-nenavisti.html - 2012, https://www.segodnya.ua/ukraine/Osobennosti-nacionalnoy-ksenofobii-v-Ukraine-390073.html - 2012, http://www.aif.ua/politic/world/posol_kanady_rezko_osudil_voinstvennuyu_ksenofobiyu_v_ukraine - 2018, https://islam.in.ua/ru/novosti-v-strane/ksenofobiya-i-ekstremizm-kak-vylechit-obshchestvo-ot-ugrozhayushchey-epidemii - 2019 (довольно интересная заметка более общего характера) - 2019 (довольно интересная заметка более общего характера) https://ukraina.ru/exclusive/20190610/1023851403.html - 2019.



НА этом для себя вопрос закрываю. Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок.Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия.1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" -- общий обзор.2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" -- широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах.Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.3. "Ксенофобия в Украине в 2018 году: доклад по результатам мониторинга" -или текст доклада -4.- о Польше, где, кстати, уровень ксенофобии заметно выше, чем у нас.(Простите, перевод гугла).5. О конкретных проявлениях в Украине -- 2008,- 2012,- 2012,- 2018,- 2019.НА этом для себя вопрос закрываю.



Ви для мене вибрали?

А навіщо?

Я це знав!

Тому й іронізував над Вашим постом.

Тепер і Ви трохи знаєте - ну хоча б те, що в Україні не така вже й страшна ситуація з ксенофобією. І відкрию Вам ще одну таємницю: ксенофобія була б ще менше в нашій країні, якби один сусід з півночі не докладав надзусиль для її погіршення (знищення пам*ятників поляків, євреїв, підпали церков, культурних центрів і т.п. за грошенята Москви). Раптом нічого про це не знаєте - то пошукайте, про ксенофобію в Україні он скільки цікавого відшукали. Там Вас теж чекатимуть відкриття... Ви для мене вибрали?А навіщо?Я це знав!Тому й іронізував над Вашим постом.Тепер і Ви трохи знаєте - ну хоча б те, що в Україні не така вже й страшна ситуація з ксенофобією. І відкрию Вам ще одну таємницю: ксенофобія була б ще менше в нашій країні, якби один сусід з півночі не докладав надзусиль для її погіршення (знищення пам*ятників поляків, євреїв, підпали церков, культурних центрів і т.п. за грошенята Москви). Раптом нічого про це не знаєте - то пошукайте, про ксенофобію в Україні он скільки цікавого відшукали. Там Вас теж чекатимуть відкриття... Кармелюк 1

Повідомлень: 543 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 01:20 ЛАД написав: Понравилось. В тему.

Прийти к заключению, что иные люди не способны мыслить здраво, и заранее отвергнуть все, что они говорят, сказали и скажут, — значит избавить себя от множества бесполезных споров.

Жан де Лабрюйер

В спорах, как на войне, слабая сторона разжигает костры и устраивает сильный шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем есть на самом деле.

Джонатан Свифт

С тем, кто считает, что обладает истиной, и не ищет ее, спорить невозможно.

Ромен Роллан

Наши противники опровергают нас по своему: повторяют свое мнение и не обращают внимания на наше.

Иоганн Вольфганг Гёте

http://citaty.su/spor-citaty-i-aforizmy Понравилось. В тему.



Стиль спора.

Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов.

Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.



Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.



О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.



И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.



Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.



В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.



Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело! Жванецкий. Жванецкий. rjkz

Повідомлень: 9438 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 02:36 Starikan написав: Враг Украины - враг независимо от расы и языка.

Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами. Враг Украины - враг независимо от расы и языка.Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.

А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария? А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария? Tegularius Повідомлень: 872 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 05:56 Tegularius написав: Starikan написав: Враг Украины - враг независимо от расы и языка.

Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами. Враг Украины - враг независимо от расы и языка.Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.

А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария? А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария?

Шарій - російський пропагандист, типовий українофоб.

Працює через Інтернет. Створює і поширює фейкові новини та дезинформацію з метою зневіри населення України в свою державу, свою армію і своє керівництво.





Звертаю увагу місцевих ватанів, що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.



Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди. Шарій - російський пропагандист, типовий українофоб.Працює через Інтернет. Створює і поширює фейкові новини та дезинформацію з метою зневіри населення України в свою державу, свою армію і своє керівництво.Звертаю увагу місцевих ватанів, що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20055 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 06:01 Зебіли і фонтани



Оце і є його головна відмінність від Порошенка????





https://censor.net.ua/video_news/313258 ... olya_video Ще . ПреЗЕдент в Маріуполі купався в фонтані.Оце і є його головна відмінність від Порошенка???? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20055 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 06:10 Тракторист написав: Frant написав: Тракторист написав: а вы хоть одну книгу Бузины прочитали? а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?

Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".



То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії. Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.

а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства... а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства...



Гей, "знавець історії та літератури", тракторист!

Я не цікавлюсь жовтою пресою та її авторами.

Який сенс читати компіляцію українофобських фейків, дезинформації та російської пропаганди??



Спочатку працюють російські пропагандисти, обробляють простаків. Потім росіяни завозять військових інструкторів, гроші і зброю.



І дають їх маргиналам і криміналу.

Потім - бац! І людішки вже бігають з власовськтми прапорами, а через кордон їдуть російські танки і артилерія, засоби ПВО, допомагати "шахтьорам"



До історії ці бузинські "книжки" не мають жодного відношення. Суміш відвертої брехніі напівправди.



Мета російської пропаганди - довести, що немає і не було ні української мови, ні української культури. І підготувати населення до вторгнення росіян.



Вибач, але мені це нецікаво.

Тобі варто флудити українофобією на російських форумах.

75% росіян ненавидять Україну і українське, тому там тебе радо підтримають. Гей, "знавець історії та літератури", тракторист!Я не цікавлюсь жовтою пресою та її авторами.Який сенс читати компіляцію українофобських фейків, дезинформації та російської пропаганди??Спочатку працюють російські пропагандисти, обробляють простаків. Потім росіяни завозять військових інструкторів, гроші і зброю.І дають їх маргиналам і криміналу.Потім - бац! І людішки вже бігають з власовськтми прапорами, а через кордон їдуть російські танки і артилерія, засоби ПВО, допомагати "шахтьорам"До історії ці бузинські "книжки" не мають жодного відношення. Суміш відвертої брехніі напівправди.Мета російської пропаганди - довести, що немає і не було ні української мови, ні української культури. І підготувати населення до вторгнення росіян.Вибач, але мені це нецікаво.Тобі варто флудити українофобією на російських форумах.75% росіян ненавидять Україну і українське, тому там тебе радо підтримають. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20055 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 06:24 На жаль, укро-влада не розуміє ролі російської пропаганди і необхідності вести боротьбу з нею. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20055 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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