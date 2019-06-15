Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Кармелюк Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок. Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия. 1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" - https://focus.ua/ukraine/400715 - общий обзор. 2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" - https://www.ru.civic-nation.org/obshcheevropeyskiy-doklad/ob_doklad_2.pdf - широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).
Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым идеологическим влиянием происходят массовые захваты церковной собственности Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее Русской православной церкви Киевского патриархата. Обратные процессы происходят на территориях, контролируемых сепаратистами.
неэффективное расследование дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так например, украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически ирасово мотивированного насилия вУкраине нерасследуются эффективно, апочти половина пострадавших необращаются вправоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени: они неверят, что расследование будет проведено объективно, а виновные будут наказаны
Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах избили иностранных студентов возле общежития, в котором они проживали. В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство", азадержанные были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт межэтническим78.Остаются без последствий и многочисленные акты вандализма на территории историко-мемориального комплекса "Бабий Яр".
... не осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже статистической информацией по этому вопросу. В стране отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав национальных меньшинств и противодействия «языку вражды».
Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах. Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.
Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся кризисе толерантности в Европе. .... В основном кризис затронул наиболее крупные страны Евросоюза -Германию, Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в Нидерландах, Польше,Венгрии и Украине.
Почти каждый пятый поляк (18%) заявляет, что не желает принимать евреев в качестве граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) заявляет, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть польских взрослых (30%) говорят, что они не примут еврея в качестве члена своей семьи.
Польские взгляды более негативны, когда речь идет о двух других группах меньшинств в Европе: мусульманах и цыганах (иногда их называют цыганами или цыганами, термин, который некоторые считают уничижительным). Примерно четыре из десяти или более польских взрослых говорят, что не хотели бы, чтобы мусульмане были гражданами своей страны (41%), их соседями (43%) или членами их семей (55%). Аналогичным образом, по крайней мере три из десяти поляков не приняли бы цыган в качестве сограждан (30%), соседей (38%) или членов семьи (49%).
Ви для мене вибрали? А навіщо? Я це знав! Тому й іронізував над Вашим постом. Тепер і Ви трохи знаєте - ну хоча б те, що в Україні не така вже й страшна ситуація з ксенофобією. І відкрию Вам ще одну таємницю: ксенофобія була б ще менше в нашій країні, якби один сусід з півночі не докладав надзусиль для її погіршення (знищення пам*ятників поляків, євреїв, підпали церков, культурних центрів і т.п. за грошенята Москви). Раптом нічого про це не знаєте - то пошукайте, про ксенофобію в Україні он скільки цікавого відшукали. Там Вас теж чекатимуть відкриття...
Стиль спора. Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!
Starikan написав:Враг Украины - враг независимо от расы и языка. Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.
А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария?
Шарій - російський пропагандист, типовий українофоб. Працює через Інтернет. Створює і поширює фейкові новини та дезинформацію з метою зневіри населення України в свою державу, свою армію і своє керівництво.
Звертаю увагу місцевих ватанів, що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.
Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:На жаль, укро-влада не розуміє ролі російської пропаганди і необхідності вести боротьбу з нею.
Порошенко делал много для продвижения путинской пропаганды в мире - 1) декларации в сми о поставках в Украину летального американского оружия. Где это оружие в реальности??? Для пересичных россиян это звучит как Украина явный агрессор, вооруженная современнейшим американским летальным оружием. 2) Томос - разжигание церковных противостояний и вмешательство государства в дела церкви. Для пересичных россиян украинцы стали иноверцами. Прекрасный моральный аспект в вопросе подзаработать деньжат в "святой" борьбе с неверными для наемников из России за деньги ФСБ. 3) Постоянное противопоставление прошлой властью через собственные СМИ в том числе Запада Украины и Востока Украины в период внешней агрессии - это явная пропаганда сепаратизма на 100%. Ни одно СМИ не наказано. 4) Будучи главнокомандующим шоколадник проебал крупнейшие в европе украинские склады с боеприпасами и никто, даже стрелочники, не наказан. Для россиян это факт того, что высокая украинская власть игнорирует или даже поддерживает российскую агрессию, поэтому все на заработки добровольцами в ЛНР/ДНР. 5) Введение военного положения в части Украины!!!! на месяц, через 4,5 года!!! после начала внешней агрессии для пересичных россиян выглядит - как не сопротивление путинской агрессии и зеленый свет наемникам из России. 6) Свинарчуки в воюющей стране это последняя капля была у украинского народа. Офф-шоры президента воюющей страны = это лучше, чем фас для самых миролюбивых россиян.
Кармелюк написав:........ Ви для мене вибрали? А навіщо? Я це знав! Тому й іронізував над Вашим постом. Тепер і Ви трохи знаєте - ну хоча б те, що в Україні не така вже й страшна ситуація з ксенофобією. І відкрию Вам ще одну таємницю: ксенофобія була б ще менше в нашій країні, якби один сусід з півночі не докладав надзусиль для її погіршення (знищення пам*ятників поляків, євреїв, підпали церков, культурних центрів і т.п. за грошенята Москви). Раптом нічого про це не знаєте - то пошукайте, про ксенофобію в Україні он скільки цікавого відшукали. Там Вас теж чекатимуть відкриття...
Вы могли не цитировать мой пост полностью. Рад за Ваши обширные знания. Но мне было не понятно - если Вы всё это знали, то чем Вас не устроила моя фраза: "Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна"? Ради чего сыр-бор? Теперь понял. Оказывается, у нас ксенофобии вовсе нет, а все (или, по крайней мере, многие) проявления объясняются "рукой Москвы". Простите, но это довольно характерное проявление ксенофобии. У Вас.
P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина? А где тогда СБУ? Почему не преследует их?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.