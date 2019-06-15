Додано: Нед 16 чер, 2019 10:28

budivelnik написав: ЛАД написав: И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам. И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам. А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках? А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках?

Объясняется Вашей ошибкой.То есть тем, что Вы ошибочно всех и вся причислили и причисляет к зеленофилам.Ошибка в начале цепочки ведёт к ошибочности всех дальнейших рассуждений.Кстати, таких ошибок (изначальных) тут много.Например, Франт лепит мовскофильство-русскомирство.Вы - совкофильство.Это всё равно что обычному человеку, интересующемуся, например, футболом, приписать фанатство Шахтером на основании того, что он в дискуссии в пику оппонентам, показывающим только негативные стороны, обращает внимание на позитивные. Для полноты картины.Но он никоим образом не фанат Шахтера.Главное - результат, общий баланс.А по общему балансу тут на форуме даже близко нет любителей *русского мира*, московии, совка.Но ведь так удобно всем несогласным со своим мнений, оценкой навестить ярлычкиНе согласен со мной -- значит .... враг.Это и есть совковый принцип.Не европейский цивилизованный.