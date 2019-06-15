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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:55
Frant написав:
що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.
Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди.
Очередная глупость.
Сначала преувеличение позитивной роли-значения украинского языка в противостоянии с рфией.
Теперь преувеличение негативной роли-значения русского языка.
Глупыш, попробуйте понять оппонентов.
С Вами несогласны именно в Ваших преувеличениях.
Преувеличениях, меняющих суть до глупости.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:01
ЛАД написав:
P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина? А где тогда СБУ? Почему не преследует их?
Ещё интереснее получается - когда Вы осуждаете эти радикальные действия (творящиеся за грошенята Москвы), то Вас упрекают в промосковкости.
Зашкваррр...
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:10
ЛАД написав:
P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина?
Конспиративная работа - это непростая вещь, вряд ли Вятрович, Фарион, Франт и тд прямо выполняют указивки из Кремля и прямо оттуда им скидывают деньги на карточку Привата.
Но такой метод как работа в слепую несомненно используется Кремлём. Поддержание атмосферы истерии и ненависти в Украине очень важно для путина. Но судя по последним событиям у путина это не очень хорошо получается, украинцы убрали угрюмого разжигающего президента и поставили более веселого и уравновешенного.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:19
freeze написав:
Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:27
Tegularius написав: Starikan написав:
Враг Украины - враг независимо от расы и языка.
Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.
А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария?
Я вкратце выше написал.
И зачем обсуждать моё мнение?
Обсуждать имеет смысл мнения и поступки политических фигур.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:28
budivelnik написав: ЛАД написав:
И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам.
А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках?
Объясняется Вашей ошибкой.
То есть тем, что Вы ошибочно всех и вся причислили и причисляет к зеленофилам.
Ошибка в начале цепочки ведёт к ошибочности всех дальнейших рассуждений.
Кстати, таких ошибок (изначальных) тут много.
Например, Франт лепит мовскофильство-русскомирство.
Вы - совкофильство.
Это всё равно что обычному человеку, интересующемуся, например, футболом, приписать фанатство Шахтером на основании того, что он в дискуссии в пику оппонентам, показывающим только негативные стороны, обращает внимание на позитивные. Для полноты картины.
Но он никоим образом не фанат Шахтера.
Главное - результат, общий баланс.
А по общему балансу тут на форуме даже близко нет любителей *русского мира*, московии, совка.
Но ведь так удобно всем несогласным со своим мнений, оценкой навестить ярлычки
Не согласен со мной -- значит .... враг.
Это и есть совковый принцип.
Не европейский цивилизованный.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:34
freeze
Используется много чего.
Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).
Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.
Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?
Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.
Все дураки? Тоже сомнительно.
Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?
Скорее всего.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:40
Starikan написав:
.....
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Возможно, неверно понял Вашу фразу, но 1917 тоже был запросом на справедливость. Как уж он был реализован, другое дело.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:43
Starikan написав: freeze написав:
Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
В точку!
Поэтому вместо оной народу предлагают холодильник-зрелища.
Ну или национальную идею.
Поскольку ПАП и Ко не дали ни первого, ни второго, то .... отсюда вырастает запрос на справедливость. Точнее появляется благодатная почва для данного запроса.
Наши можновладци играют с огнём.
Хотя не обязательно-то 17-м.
Всё может быть мирно и спокойно.
Одной почвы недостаточно.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:50
Starikan написав: freeze написав:
Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.
Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.
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