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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:51
ЛАД написав:
Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?
Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.
Все дураки? Тоже сомнительно.
Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?
Скорее всего.
Ага,
- ограничение ответственности президента в тот период, когда воюющей стране нужно только единоначалие для победы,
- формальная передача власти непонятным депутатам из ВР в количестве более чем 400 человек, которые явно не способны сформировать правящую коалиции,
- не введение в стране военного положения с момента начала вооруженной агрессии как необходимое условие для сохранения территориальной целостности.
Чисто "детская болезнь левизны"
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buratinyo
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:51
ЛАД написав:freeze
Используется много чего.
Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).
Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.
Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?
Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.
Все дураки? Тоже сомнительно.
Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?
Скорее всего.
Имхо. Ответ прост и очевиден.
*бороться* с критикующими легче всего.
По сравнению с борьбой с проблемами и путингом.
Поскольку на форуме только обсуждения, то - обсуждать, размышлять, дискутировать аргументированно сложнее, чем бросаться на оппонентов.
Приписал оппоненту совкофильство и пр., считай победил)))
Аргументище.
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detroytred
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:52
detroytred написав: Frant написав:
що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.
Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди.
Очередная глупость.
Сначала преувеличение позитивной роли-значения украинского языка в противостоянии с рфией.
Теперь преувеличение негативной роли-значения русского языка.
Глупыш, попробуйте понять оппонентов.
С Вами несогласны именно в Ваших преувеличениях.
Преувеличениях, меняющих суть до глупости.
Демагог, пояснюю тобі: україномовні українці в 3 (три) рази менше довіряють російській пропаганді, ніж російськомовні.
Працювати не думаєш, трутень?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:53
freeze написав: ЛАД написав:
P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина?
Конспиративная работа - это непростая вещь, вряд ли Вятрович, Фарион, Франт и тд прямо выполняют указивки из Кремля и прямо оттуда им скидывают деньги на карточку Привата.
Но такой метод как работа в слепую несомненно используется Кремлём. Поддержание атмосферы истерии и ненависти в Украине очень важно для путина. Но судя по последним событиям у путина это не очень хорошо получается, украинцы убрали угрюмого разжигающего президента и поставили более веселого и уравновешенного
клоуна.
Побачимо його успіхи в економіці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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