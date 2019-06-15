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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3181318231833184 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 115 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 25 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 23% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 115 Додано: Нед 16 чер, 2019 10:51 ЛАД написав: Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?

Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.

Все дураки? Тоже сомнительно.

Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?

Скорее всего. Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.Все дураки? Тоже сомнительно.Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?Скорее всего.

Ага,

- ограничение ответственности президента в тот период, когда воюющей стране нужно только единоначалие для победы,

- формальная передача власти непонятным депутатам из ВР в количестве более чем 400 человек, которые явно не способны сформировать правящую коалиции,

- не введение в стране военного положения с момента начала вооруженной агрессии как необходимое условие для сохранения территориальной целостности.



Чисто "детская болезнь левизны" Ага,- ограничение ответственности президента в тот период, когда воюющей стране нужно только единоначалие для победы,- формальная передача власти непонятным депутатам из ВР в количестве более чем 400 человек, которые явно не способны сформировать правящую коалиции,- не введение в стране военного положения с момента начала вооруженной агрессии как необходимое условие для сохранения территориальной целостности.Чисто "детская болезнь левизны" buratinyo

Повідомлень: 1090 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2016 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 10:51 ЛАД написав: freeze

Используется много чего.

Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).

Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.

Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?

Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.

Все дураки? Тоже сомнительно.

Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?

Скорее всего. Используется много чего.Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.Все дураки? Тоже сомнительно.Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?Скорее всего.

Имхо. Ответ прост и очевиден.

*бороться* с критикующими легче всего.

По сравнению с борьбой с проблемами и путингом.



Поскольку на форуме только обсуждения, то - обсуждать, размышлять, дискутировать аргументированно сложнее, чем бросаться на оппонентов.

Приписал оппоненту совкофильство и пр., считай победил)))

Аргументище. Имхо. Ответ прост и очевиден.*бороться* с критикующими легче всего.По сравнению с борьбой с проблемами и путингом.Поскольку на форуме только обсуждения, то - обсуждать, размышлять, дискутировать аргументированно сложнее, чем бросаться на оппонентов.Приписал оппоненту совкофильство и пр., считай победил)))Аргументище. detroytred

Повідомлень: 21853 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 10:52 detroytred написав: Frant написав: що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.



Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди. що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди.

Очередная глупость.



Сначала преувеличение позитивной роли-значения украинского языка в противостоянии с рфией.

Теперь преувеличение негативной роли-значения русского языка.



Глупыш, попробуйте понять оппонентов.

С Вами несогласны именно в Ваших преувеличениях.

Преувеличениях, меняющих суть до глупости. Очередная глупость.Сначала преувеличение позитивной роли-значения украинского языка в противостоянии с рфией.Теперь преувеличение негативной роли-значения русского языка.Глупыш, попробуйте понять оппонентов.С Вами несогласны именно в Ваших преувеличениях.Преувеличениях, меняющих суть до глупости.

Демагог, пояснюю тобі: україномовні українці в 3 (три) рази менше довіряють російській пропаганді, ніж російськомовні.



Працювати не думаєш, трутень? Демагог, пояснюю тобі: україномовні українці в 3 (три) рази менше довіряють російській пропаганді, ніж російськомовні.Працювати не думаєш, трутень? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20057 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 10:53 freeze написав: ЛАД написав: P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина? P.s. Однако интересно получается - по-вашему, деятельность наших националистов, "декоммунизаторов", явочным порядком разрушающих памятники, - это всё "за грошенята Москви". Т.е. всякие Оуновцы, фарионы, вятровичи работают на Путина?



Конспиративная работа - это непростая вещь, вряд ли Вятрович, Фарион, Франт и тд прямо выполняют указивки из Кремля и прямо оттуда им скидывают деньги на карточку Привата.

Но такой метод как работа в слепую несомненно используется Кремлём. Поддержание атмосферы истерии и ненависти в Украине очень важно для путина. Но судя по последним событиям у путина это не очень хорошо получается, украинцы убрали угрюмого разжигающего президента и поставили более веселого и уравновешенного Конспиративная работа - это непростая вещь, вряд ли Вятрович, Фарион, Франт и тд прямо выполняют указивки из Кремля и прямо оттуда им скидывают деньги на карточку Привата.Но такой метод как работа в слепую несомненно используется Кремлём. Поддержание атмосферы истерии и ненависти в Украине очень важно для путина. Но судя по последним событиям у путина это не очень хорошо получается, украинцы убрали угрюмого разжигающего президента и поставили более веселого и уравновешенного

клоуна.



Побачимо його успіхи в економіці. клоуна.Побачимо його успіхи в економіці. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20057 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3181318231833184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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