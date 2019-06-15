Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко : - Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/ Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
В точку! Поэтому вместо оной народу предлагают холодильник-зрелища. Ну или национальную идею.
Поскольку ПАП и Ко не дали ни первого, ни второго, то .... отсюда вырастает запрос на справедливость. Точнее появляется благодатная почва для данного запроса.
Наши можновладци играют с огнём.
Хотя не обязательно-то 17-м. Всё может быть мирно и спокойно. Одной почвы недостаточно.
freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко : - Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/ Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.
Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.
ЛАД написав:freeze Используется много чего. Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные). Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки. Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"? Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю. Все дураки? Тоже сомнительно. Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"? Скорее всего.
Имхо. Ответ прост и очевиден. *бороться* с критикующими легче всего. По сравнению с борьбой с проблемами и путингом.
Поскольку на форуме только обсуждения, то - обсуждать, размышлять, дискутировать аргументированно сложнее, чем бросаться на оппонентов. Приписал оппоненту совкофильство и пр., считай победил))) Аргументище.
freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко : - Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/ Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.
Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.
Невже????
Власність стала державною на 100%.
Чергова ду-рість "руського міра".
Справедливість по рускі. Мільйони репресованих, голод, бідність.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Справедливість по рускі. Мільйони репресованих, голод, бідність.
Это называется примитивизация по причине недостатка знаний и желание свалить ответственность с себя любимого. Давно опубликован руководящий состав всех областных управлений НКВД, там в основном украинские, еврейские и латышские фамилии. Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.
Тракторист написав: а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства...
Гей, "знавець історії та літератури", тракторист! Я не цікавлюсь жовтою пресою та її авторами. Який сенс читати компіляцію українофобських фейків, дезинформації та російської пропаганди??
Спочатку працюють російські пропагандисти, обробляють простаків. Потім росіяни завозять військових інструкторів, гроші і зброю.
І дають їх маргиналам і криміналу. Потім - бац! І людішки вже бігають з власовськтми прапорами, а через кордон їдуть російські танки і артилерія, засоби ПВО, допомагати "шахтьорам"
До історії ці бузинські "книжки" не мають жодного відношення. Суміш відвертої брехніі напівправди.
Мета російської пропаганди - довести, що немає і не було ні української мови, ні української культури. І підготувати населення до вторгнення росіян.
Вибач, але мені це нецікаво. Тобі варто флудити українофобією на російських форумах. 75% росіян ненавидять Україну і українське, тому там тебе радо підтримають.
А чому затихли ватніки? Нічого сказати?[/quote] Так ватник здесь ты. Только в вышиваном.
Можно любить, не любить, ненавидеть. Сначала разберись с категориями.
Потом с цифрами попробуй.
Так, что "в основном" или "очень" плохо относятся к Украине, заявили 55% респондентов, что на 5% меньше, чем в ноябре, но на 6% больше, чем прошлым летом. В то же время в той или иной мере хорошо к нашей стране относятся 34% граждан России.
levada.ru А вот к нынешнему руководству Украины плохо относятся 85% участников опроса, и лишь 7% заявили о своем хорошем отношении.