ЛАД написав:

Используется много чего.Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.Все дураки? Тоже сомнительно.Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?Скорее всего.