RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 317731783179318031813182>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 116
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
26
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:40

  Starikan написав:.....
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.

Возможно, неверно понял Вашу фразу, но 1917 тоже был запросом на справедливость. Как уж он был реализован, другое дело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13411
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:43

  Starikan написав:
  freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.

Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.

В точку!
Поэтому вместо оной народу предлагают холодильник-зрелища.
Ну или национальную идею.

Поскольку ПАП и Ко не дали ни первого, ни второго, то .... отсюда вырастает запрос на справедливость. Точнее появляется благодатная почва для данного запроса.

Наши можновладци играют с огнём.

Хотя не обязательно-то 17-м.
Всё может быть мирно и спокойно.
Одной почвы недостаточно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:50

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.

Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.


Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.

Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.
freeze
4
 
Повідомлень: 11840
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 5216 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:51

  ЛАД написав:freeze
Используется много чего.
Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).
Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.
Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?
Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.
Все дураки? Тоже сомнительно.
Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?
Скорее всего.

Имхо. Ответ прост и очевиден.
*бороться* с критикующими легче всего.
По сравнению с борьбой с проблемами и путингом.

Поскольку на форуме только обсуждения, то - обсуждать, размышлять, дискутировать аргументированно сложнее, чем бросаться на оппонентов.
Приписал оппоненту совкофильство и пр., считай победил)))
Аргументище.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:55

  freeze написав:
Starikan написав:
  freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.

Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.


Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.

Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.


Невже????

Власність стала державною на 100%.

Чергова ду-рість "руського міра".

Справедливість по рускі.
Мільйони репресованих, голод, бідність.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20043
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:56

Frant
Глупыш, этот факт не оспаривался.

Я указал на глупость твоего решения.
Перечитай и подумай почему.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:59

  Frant написав:[quote=]
  Тракторист написав:
а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства...


Гей, "знавець історії та літератури", тракторист!
Я не цікавлюсь жовтою пресою та її авторами.
Який сенс читати компіляцію українофобських фейків, дезинформації та російської пропаганди??

Спочатку працюють російські пропагандисти, обробляють простаків. Потім росіяни завозять військових інструкторів, гроші і зброю.

І дають їх маргиналам і криміналу.
Потім - бац! І людішки вже бігають з власовськтми прапорами, а через кордон їдуть російські танки і артилерія, засоби ПВО, допомагати "шахтьорам"

До історії ці бузинські "книжки" не мають жодного відношення. Суміш відвертої брехніі напівправди.

Мета російської пропаганди - довести, що немає і не було ні української мови, ні української культури. І підготувати населення до вторгнення росіян.

Вибач, але мені це нецікаво.
Тобі варто флудити українофобією на російських форумах.
75% росіян ненавидять Україну і українське, тому там тебе радо підтримають.
[/quote]

А чому затихли ватніки?
Нічого сказати?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20043
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:00

  Frant написав:
  freeze написав:
Starikan написав:[
Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.


Какое отношение переворот 1917 года имел к справедливости ? Обычный передел собственности.

Запрос на справедливость во многом реализован в большинстве европейских, особенно скандинавских стран.


Невже????

Власність стала державною на 100%.

Чергова ду-рість "руського міра".

Справедливість по рускі.
Мільйони репресованих, голод, бідність.

Если не понимаете, о чём написал автор сообщения, то переспросите что ли.

Ну нельзя же просто рефлексировать-то на слова.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:05

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Справедливість по рускі.
Мільйони репресованих, голод, бідність.


Это называется примитивизация по причине недостатка знаний и желание свалить ответственность с себя любимого.
Давно опубликован руководящий состав всех областных управлений НКВД, там в основном украинские, еврейские и латышские фамилии.
Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.
freeze
4
 
Повідомлень: 11840
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 5216 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:20

  Frant написав:
  Frant написав:[quote=]
  Тракторист написав:
а вы всё же почитайте - по крайней мере это значительно достоверней чем та "история", которая генерируется институтом украинского беспамятства...


Гей, "знавець історії та літератури", тракторист!
Я не цікавлюсь жовтою пресою та її авторами.
Який сенс читати компіляцію українофобських фейків, дезинформації та російської пропаганди??

Спочатку працюють російські пропагандисти, обробляють простаків. Потім росіяни завозять військових інструкторів, гроші і зброю.

І дають їх маргиналам і криміналу.
Потім - бац! І людішки вже бігають з власовськтми прапорами, а через кордон їдуть російські танки і артилерія, засоби ПВО, допомагати "шахтьорам"

До історії ці бузинські "книжки" не мають жодного відношення. Суміш відвертої брехніі напівправди.

Мета російської пропаганди - довести, що немає і не було ні української мови, ні української культури. І підготувати населення до вторгнення росіян.

Вибач, але мені це нецікаво.
Тобі варто флудити українофобією на російських форумах.
75% росіян ненавидять Україну і українське, тому там тебе радо підтримають.


А чому затихли ватніки?
Нічого сказати?[/quote]
Так ватник здесь ты. Только в вышиваном.

Можно любить, не любить, ненавидеть.
Сначала разберись с категориями.

Потом с цифрами попробуй.

Так, что "в основном" или "очень" плохо относятся к Украине, заявили 55% респондентов, что на 5% меньше, чем в ноябре, но на 6% больше, чем прошлым летом. В то же время в той или иной мере хорошо к нашей стране относятся 34% граждан России.

levada.ru
А вот к нынешнему руководству Украины плохо относятся 85% участников опроса, и лишь 7% заявили о своем хорошем отношении.

https://www.segodnya.ua/world/russia/ro ... 34354.html

34% - хорошо относятся к Украине.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 317731783179318031813182>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (403)
16.06.2019 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.