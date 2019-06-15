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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31783179318031813182> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 116 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 26 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 116 Додано: Нед 16 чер, 2019 11:26 Starikan написав: freeze написав: Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :

- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/

Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта. Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта. Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Надеюсь, что это сарказм?Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняттястараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежнеСправедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:28 mephala написав: .............

1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%

но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.

2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?

3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.

4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?

а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.

введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.

россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?

5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться. .............1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться.

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html . Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.

Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.

Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.

И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.

2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.

3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.

4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?

Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.

5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски. 1 и 4. Посмотрите интересную статью. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. ДляПутину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.5. Вы опять подтасовываете. 83% населенияговорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13411 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:36 freeze написав: Давно опубликован руководящий состав всех областных управлений НКВД, там в основном украинские, еврейские и латышские фамилии. Давно опубликован руководящий состав всех областных управлений НКВД, там в основном украинские, еврейские и латышские фамилии. А що хтось стверджував , що революцію робили тільки з російсько-татарськими прізвищами?

Взагалі-якби можна було сказати що таке прізвище або нація схильна до конкретного виду злочинів-то карний розшук був би не потрібним

Але приклад Мішки Япончика ,єврея, який з допомогою бідних євреїв з Одеси грабував багатих євреїв в Одесі - показує що справа не в національності, а в політиці яку буде проводити чинна влада.

Тому єврей Зеленський може проводити політику русифікації не гірше ніж це робив українець Брєжнєв. А що хтось стверджував , що революцію робили тільки з російсько-татарськими прізвищами?Взагалі-якби можна було сказати що таке прізвище або нація схильна до конкретного виду злочинів-то карний розшук був би не потрібнимАле приклад Мішки Япончика ,єврея, який з допомогою бідних євреїв з Одеси грабував багатих євреїв в Одесі - показує що справа не в національності, а в політиці яку буде проводити чинна влада.Тому єврей Зеленський може проводити політику русифікації не гірше ніж це робив українець Брєжнєв. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:40 ЛАД написав: 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском Я припускаю що більше 70% населення,постійно спілкуються на українській... , а враження в тотальній перевазі російської - повязане з тим , що нормальний українець легко переходить на ту мову , якою до нього звертаються..чого не скажеш про тих хто тут народився,але вперто користується виключно російською... при чому вперто не тому що це принцип, вперто тому-що не знає української... але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є. Я припускаю що більше 70% населення,постійно спілкуються на українській... , а враження в тотальній перевазі російської - повязане з тим , що нормальний українець легко переходить на ту мову , якою до нього звертаються..чого не скажеш про тих хто тут народився,але вперто користується виключно російською... при чому вперто не тому що це принцип, вперто тому-що не знає української... але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:50 budivelnik написав: але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є. але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.

Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность* ?

Автора в студию.



Логика ... меньше знаешь, то тупее))) Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность*Автора в студию.Логика ... меньше знаешь, то тупее))) detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:55 detroytred написав: budivelnik написав: але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є. але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.

Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность* ?

Автора в студию.

Логика ... меньше знаешь, то тупее))) Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность*Автора в студию.Логика ... меньше знаешь, то тупее))) Так це тільки в лампасників

Вам тут не єто....

Думать есть кому-работать не кому...



Тому можете й далі відстоювати тезу

Меньше знаєш - значить розумніший

А я й далі буду притримуватись своєї

чим менше знаєш - тим тупіший...

ПС

Можна створити голосувалку - подивимось кількість тих хто думає так як ви. Так це тільки в лампасниківВам тут не єто....Думать есть кому-работать не кому...Тому можете й далі відстоювати тезуМеньше знаєш - значить розумнішийА я й далі буду притримуватись своєїчим менше знаєш - тим тупіший...ПСМожна створити голосувалку - подивимось кількість тих хто думає так як ви. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 11:56 mephala написав: .......

что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.

ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?

или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?

зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?

и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население. .......что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.

Вам уже довольно подробно ответил zРадио viewtopic.php?p=4686843#p4686843 .

Чуть добавлю по Вашим возражениям.

Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".

По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?

Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.



Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?



Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.

Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста. Вам уже довольно подробно ответилЧуть добавлю по Вашим возражениям.Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13411 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03 ЛАД написав: Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? 1 Ви держави не переплутали?

Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись

2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць

Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка? 1 Ви держави не переплутали?Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяцьТаким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03 budivelnik написав: Starikan написав: freeze написав: Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :

- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/

Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта. Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта. Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Надеюсь, что это сарказм?Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняттястараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежнеСправедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.

Пункт 2 неверный.

Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет.

А оплата труда в рыночной экономике по факту может.



Потому что формируется не только по затраченным усилиям.



И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. Пункт 2 неверный.Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет.А оплата труда в рыночной экономике по факту может.Потому что формируется не только по затраченным усилиям.И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03 ЛАД написав: mephala написав: .......

что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки .......что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки

Чуть добавлю по Вашим возражениям. Чуть добавлю по Вашим возражениям.



Сегодня кстати почитал в ФБ слова экс-министра ЖКХ в нулевых Кучеренко ,и сразу вспомнил эту дискуссию



"Передумова будь-якого ринку це платоспроможність споживача!

Плюс - стовідсотковий облік та можливість регулювання споживання і можливість переходу на альтернативу.

Саме в такій послідовності, шановні лібертаріанці та грантоідо-експерти." Сегодня кстати почитал в ФБ слова экс-министра ЖКХ в нулевых Кучеренко ,и сразу вспомнил эту дискуссию"Передумова будь-якого ринку це платоспроможність споживача!Плюс - стовідсотковий облік та можливість регулювання споживання і можливість переходу на альтернативу.Саме в такій послідовності, шановні лібертаріанці та грантоідо-експерти." freeze 4 Повідомлень: 11840 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3581 раз. Подякували: 5216 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 31783179318031813182> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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