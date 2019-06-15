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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 31783179318031813182>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 116
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
26
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:26

  Starikan написав:
  freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу
1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність
2 Моя аргументація
кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази
Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників
3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.
4 В СРСР - справедливо - це рівномірно
Але логіка каже протилежне
Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:28

  mephala написав:.............
1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17% :wink:
но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.
2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?
3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.
4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?
а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.
введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.
россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?
5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться.

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.
Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.
Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.
И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.
2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.
3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.
4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?
Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.
5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:36

  freeze написав:Давно опубликован руководящий состав всех областных управлений НКВД, там в основном украинские, еврейские и латышские фамилии.
А що хтось стверджував , що революцію робили тільки з російсько-татарськими прізвищами?
Взагалі-якби можна було сказати що таке прізвище або нація схильна до конкретного виду злочинів-то карний розшук був би не потрібним
Але приклад Мішки Япончика ,єврея, який з допомогою бідних євреїв з Одеси грабував багатих євреїв в Одесі - показує що справа не в національності, а в політиці яку буде проводити чинна влада.
Тому єврей Зеленський може проводити політику русифікації не гірше ніж це робив українець Брєжнєв.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:40

  ЛАД написав:83% населения не говорят в обычной жизни на украинском
Я припускаю що більше 70% населення,постійно спілкуються на українській... , а враження в тотальній перевазі російської - повязане з тим , що нормальний українець легко переходить на ту мову , якою до нього звертаються..чого не скажеш про тих хто тут народився,але вперто користується виключно російською... при чому вперто не тому що це принцип, вперто тому-що не знає української... але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:50

  budivelnik написав: але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.

Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность* :D ?
Автора в студию.

Логика ... меньше знаешь, то тупее)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:55

  detroytred написав:
  budivelnik написав: але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.

Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность* :D ?
Автора в студию.
Логика ... меньше знаешь, то тупее)))
Так це тільки в лампасників
Вам тут не єто....
Думать есть кому-работать не кому...

Тому можете й далі відстоювати тезу
Меньше знаєш - значить розумніший
А я й далі буду притримуватись своєї
чим менше знаєш - тим тупіший...
ПС
Можна створити голосувалку - подивимось кількість тих хто думає так як ви.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:56

  mephala написав:.......
что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.
ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?
или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?
зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?
и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.

Вам уже довольно подробно ответил zРадио viewtopic.php?p=4686843#p4686843.
Чуть добавлю по Вашим возражениям.
Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".
По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?
Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.

Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?

Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.
Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03

  ЛАД написав:Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?
1 Ви держави не переплутали?
Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись
2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць
Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03

  budivelnik написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Кстати не раз здесь сегодня упоминавшийся Вакарчук дал краткое, но просто идеальнейшее объяснение причин разгромного поражения Порошенко :
- Порошенко проиграл, потому что не был реализован запрос общества на справедливость /c/
Более тонкого, здравого и краткого анализа еще не читал. Прямо как Чехов - краткость - сестра таланта.
Надеюсь, что это сарказм?
Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом.
Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу
1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність
2 Моя аргументація
кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази
Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників
3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.
4 В СРСР - справедливо - це рівномірно
Але логіка каже протилежне
Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.

Пункт 2 неверный.
Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет.
А оплата труда в рыночной экономике по факту может.

Потому что формируется не только по затраченным усилиям.

И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03

  ЛАД написав:
  mephala написав:.......
что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки

Чуть добавлю по Вашим возражениям.


Сегодня кстати почитал в ФБ слова экс-министра ЖКХ в нулевых Кучеренко ,и сразу вспомнил эту дискуссию

"Передумова будь-якого ринку це платоспроможність споживача!
Плюс - стовідсотковий облік та можливість регулювання споживання і можливість переходу на альтернативу.
Саме в такій послідовності, шановні лібертаріанці та грантоідо-експерти."
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