Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3179318031813182> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 116 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 26 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 116 Додано: Нед 16 чер, 2019 12:10 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є. але не я сказав - чим менше знаєш - тим тупішим є.

Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность* ?

Автора в студию.

Логика ... меньше знаешь, то тупее))) Я извиняюсь, но кто, кроме Вас, мог сказать такую *умность*Автора в студию.Логика ... меньше знаешь, то тупее))) Так це тільки в лампасників

Вам тут не єто....

Думать есть кому-работать не кому...



Тому можете й далі відстоювати тезу

Меньше знаєш - значить розумніший

А я й далі буду притримуватись своєї

чим менше знаєш - тим тупіший...

ПС

Можна створити голосувалку - подивимось кількість тих хто думає так як ви. Так це тільки в лампасниківВам тут не єто....Думать есть кому-работать не кому...Тому можете й далі відстоювати тезуМеньше знаєш - значить розумнішийА я й далі буду притримуватись своєїчим менше знаєш - тим тупіший...ПСМожна створити голосувалку - подивимось кількість тих хто думає так як ви.

Хамством и искажениями факт очередной отсебятины не скроешь.

Голосовалкой тем более.



На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.

Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго.



Почему бы просто не признать свою ошибку вместо *лампасник* и т.п.?!)))))



З.Ы. Вы приписали мне утверждение --- меньше знаешь - значит умнее. На основании моего отрицания Вашего утверждения.

Логика....

Вот на таких манипуляциях и ошибочной логике у Вас всё построено. Хамством и искажениями факт очередной отсебятины не скроешь.Голосовалкой тем более.На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго.Почему бы просто не признать свою ошибку вместо *лампасник* и т.п.?!)))))З.Ы. Вы приписали мне утверждение --- меньше знаешь - значит умнее. На основании моего отрицания Вашего утверждения.Логика....Вот на таких манипуляциях и ошибочной логике у Вас всё построено. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:11 detroytred написав: budivelnik написав: Starikan написав: Надеюсь, что это сарказм?

Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Надеюсь, что это сарказм?Потому что запрос на справедливость заканчивается 1917 годом. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль. Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняттястараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежнеСправедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.

Пункт 2 неверный.

Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет. Пункт 2 неверный.Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет. А де в мене написано що між кваліфікаційними рівнями -десятки разів?

Самі дурь зморозили - самі проти неї ж і виступаєте? detroytred написав: А оплата труда в рыночной экономике по факту может.

Потому что формируется не только по затраченным усилиям.

И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. А оплата труда в рыночной экономике по факту может.Потому что формируется не только по затраченным усилиям.И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. Тепер в цифрах

припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20

Отримаємо

4176 1,30

5429 1,30

7057 1,30

9175 1,30

11927 1,30

15505 1,30

20157 1,30

26204 1,30

34065 1,30

44284 1,30

57570 1,30

74841 1,30

97293 1,30

126481 1,30

164425 1,30

213752 1,30

277878 1,30

361241 1,30

469614 1,30

610498 1,30 А де в мене написано що між кваліфікаційними рівнями -десятки разів?Самі дурь зморозили - самі проти неї ж і виступаєте?Тепер в цифрахприпустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20Отримаємо4176 1,305429 1,307057 1,309175 1,3011927 1,3015505 1,3020157 1,3026204 1,3034065 1,3044284 1,3057570 1,3074841 1,3097293 1,30126481 1,30164425 1,30213752 1,30277878 1,30361241 1,30469614 1,30610498 1,30 в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:14 mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: .................

читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.

и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.

по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.

почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/ .................читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

"участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, что причины там были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.

И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.

Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая.

"нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.

О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.

О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступления отдельных священнослужителей никто не отрицает и они должны преследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.

И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).



Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.

Это, в общем-то, не аргумент в споре. "участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, чтотам были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая."нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступлениясвященнослужителей никто не отрицает и онипреследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.Это, в общем-то, не аргумент в споре.

https://petrimazepa.com/istoria_avtokefalii_i_paralleli_s_ukrainoi

что бы не пересказывать и не перепечатывать просто почитайте. так как походу кроме варфоломеевской ночи вы больше ничего не знаете. благо в этом материале многое собрано до кучи из того что ранее я читал из разрозненных источников еще до инициации томоса. и если Константинополь дал томос и организовал церковь - значит он и признал незаконность действий москвы. При чем тут светские законы и расследования?

А по поводу УПЦ МП - это один из инструментов русификации. Украинцам еще долго бороться с ее последствиями. москва нас русифицировала 400 лет. Восстановить свои права украинцам по счелчку не выйдет. Но только манкурты могут требовать оставить все как есть. что бы не пересказывать и не перепечатывать просто почитайте. так как походу кроме варфоломеевской ночи вы больше ничего не знаете. благо в этом материале многое собрано до кучи из того что ранее я читал из разрозненных источников еще до инициации томоса. и если Константинополь дал томос и организовал церковь - значит он и признал незаконность действий москвы. При чем тут светские законы и расследования?А по поводу УПЦ МП - это один из инструментов русификации. Украинцам еще долго бороться с ее последствиями. москва нас русифицировала 400 лет. Восстановить свои права украинцам по счелчку не выйдет. Но только манкурты могут требовать оставить все как есть.

Поверьте, знаю кое-что и помимо варфоломеевской ночи.

Просто довольно яркий и простой пример. Если захотите, могу подобрать другие. Но зачем? Это что-то поменяет?



Ваша ссылка не в тему. Вы хотите доказать законность томоса? Но я нигде не писал о его незаконности. Томос это не признание "незаконности действий Москвы", а просто изменение ранее установленных порядков.

Светские законы и расследования к томосу, действительно, отношения не имеют. И из моего поста это ясно видно. Или Вы притворяетесь, что не понимаете, о чём я написал?



"только манкурты могут требовать оставить все как есть" - хорошо, что Вы знаете такое слово. Читали Айтматова? Рад.

Но никто не требует "оставить все как есть". Просто с идейным противником можно вести идейную борьбу. Запреты церкви мало что дают, и история христианства это хорошо иллюстрирует.

Я Вас спрашивал о реальных результатах томоса. Вы почему-то отмолчались. Их нет? Я правильно понял? Поверьте, знаю кое-что и помимо варфоломеевской ночи.Просто довольно яркий и простой пример. Если захотите, могу подобрать другие. Но зачем? Это что-то поменяет?Ваша ссылка не в тему. Вы хотите доказать законность томоса? Но я нигде не писал о его незаконности. Томос это не признание "незаконности действий Москвы", а просто изменение ранее установленных порядков.Светские законы и расследования к томосу, действительно, отношения не имеют. И из моего поста это ясно видно. Или Вы притворяетесь, что не понимаете, о чём я написал?"только манкурты могут требовать оставить все как есть" - хорошо, что Вы знаете такое слово. Читали Айтматова? Рад.Но никто не требует "оставить все как есть". Просто спротивником можно вестиборьбу. Запреты церкви мало что дают, и история христианства это хорошо иллюстрирует.Я Вас спрашивал о реальных результатах томоса. Вы почему-то отмолчались. Их нет? Я правильно понял?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13411 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:16 Re: Політичні дискусії detroytred написав: На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.

Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго. На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго. 1 Якщо перший знає більше від другого - то звідси випливає що перший розумніший від другого

2 Якщо є розумніший в парі - то звідси випливає- що другий тупіший(дурніший,менш розумний, більш дебілоїдний і так далі по епітетам) в парі.

3 Таким чином

Якщо я знаю українську і російську , а ви тільки російську- то в цьому параметрі я розумніший а ви тупіший.

А от причиною тупості можуть бути різні аргументи-лінь,розумова обмеженість, російський шовінізм..... 1 Якщо перший знає більше від другого - то звідси випливає що перший розумніший від другого2 Якщо є розумніший в парі - то звідси випливає- що другий тупіший(дурніший,менш розумний, більш дебілоїдний і так далі по епітетам) в парі.3 Таким чиномЯкщо я знаю українську і російську , а ви тільки російську- то в цьому параметрі я розумніший а ви тупіший.А от причиною тупості можуть бути різні аргументи-лінь,розумова обмеженість, російський шовінізм..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:20 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: [Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль. [Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняттястараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежнеСправедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.

Пункт 2 неверный.

Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет. Пункт 2 неверный.Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз. Сверхчеловеков нет. А де в мене написано що між кваліфікаційними рівнями -десятки разів?

Самі дурь зморозили - самі проти неї ж і виступаєте? detroytred написав: А оплата труда в рыночной экономике по факту может.

Потому что формируется не только по затраченным усилиям.

И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. А оплата труда в рыночной экономике по факту может.Потому что формируется не только по затраченным усилиям.И ... советсконостальгители тоскуют отнюдь не по уравниловке в оплате труда. Тепер в цифрах

припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20

Отримаємо

4176 1,30

5429 1,30

7057 1,30

9175 1,30

11927 1,30

15505 1,30

20157 1,30

26204 1,30

34065 1,30

44284 1,30

57570 1,30

74841 1,30

97293 1,30

126481 1,30

164425 1,30

213752 1,30

277878 1,30

361241 1,30

469614 1,30

610498 1,30 А де в мене написано що між кваліфікаційними рівнями -десятки разів?Самі дурь зморозили - самі проти неї ж і виступаєте?Тепер в цифрахприпустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20Отримаємо4176 1,305429 1,307057 1,309175 1,3011927 1,3015505 1,3020157 1,3026204 1,3034065 1,3044284 1,3057570 1,3074841 1,3097293 1,30126481 1,30164425 1,30213752 1,30277878 1,30361241 1,30469614 1,30610498 1,30

И во сколько раз у Вас больше получилось?!



Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.

Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))



Шаг 30% - самому не смешно.

И на всей линейке. И во сколько раз у Вас больше получилось?!Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))Шаг 30% - самому не смешно.И на всей линейке. detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:21 Frant написав: Tegularius написав: Starikan написав: Враг Украины - враг независимо от расы и языка.

Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами. Враг Украины - враг независимо от расы и языка.Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.

А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария? А можно узнать основания для этого утверждения, в особенности в отношении Шария?







Звертаю увагу місцевих ватанів, що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.



Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди. Звертаю увагу місцевих ватанів, що всі російські пропагандисти-агітатори, що діють проти України - обробляють населення на російській мові.Тобто, якби українці погано розуміли російську мову, то вони менш залежали би від російської пропаганди.



1.Можна навести повний перелік "місцевих" ватанів? Бо як разрізнити ватана від неватана?За якими ознаками? За мовою, якою вони спілкуються? За громадянською позицією? За портретом Президента, який вісить на стінці ніби ікона?

2. Мені важко уявити як мова пропагади впливає на того, на кого вона спрямована. Шановний Франте, Ви розумієте російську, були часи коли Ви писали виключно на неї. То як? Впливає на Вас "російська пропаганда"? Адже Ви розумієте її.

Неважко зрозуміти, що російська пропаганда не обмежується російською мовою. Чи немає фсбшників, володіючих українською? Грузинською? Вірменською? Арабською? Англійською? І так далі.

То з чим належить боротися - з мовою чи з пропагандою? 1.Можна навести повний перелік "місцевих" ватанів? Бо як разрізнити ватана від неватана?За якими ознаками? За мовою, якою вони спілкуються? За громадянською позицією? За портретом Президента, який вісить на стінці ніби ікона?2. Мені важко уявити як мова пропагади впливає на того, на кого вона спрямована.Неважко зрозуміти, що російська пропаганда не обмежується російською мовою. Чи немає фсбшників, володіючих українською? Грузинською? Вірменською? Арабською? Англійською? І так далі. r0shen Повідомлень: 14 З нами з: 25.01.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:25 detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам. И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам. А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках? А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках?

Объясняется Вашей ошибкой.

То есть тем, что Вы ошибочно всех и вся причислили и причисляет к зеленофилам.



Ошибка в начале цепочки ведёт к ошибочности всех дальнейших рассуждений.



Кстати, таких ошибок (изначальных) тут много.

Например, Франт лепит мовскофильство-русскомирство.

Вы - совкофильство.



Это всё равно что обычному человеку, интересующемуся, например, футболом, приписать фанатство Шахтером на основании того, что он в дискуссии в пику оппонентам, показывающим только негативные стороны, обращает внимание на позитивные. Для полноты картины.

Но он никоим образом не фанат Шахтера.



Главное - результат, общий баланс.

А по общему балансу тут на форуме даже близко нет любителей *русского мира*, московии, совка.





Но ведь так удобно всем несогласным со своим мнений, оценкой навестить ярлычки

Не согласен со мной -- значит .... враг.

Это и есть совковый принцип.

Не европейский цивилизованный. Объясняется Вашей ошибкой.То есть тем, что Вы ошибочно всех и вся причислили и причисляет к зеленофилам.Ошибка в начале цепочки ведёт к ошибочности всех дальнейших рассуждений.Кстати, таких ошибок (изначальных) тут много.Например, Франт лепит мовскофильство-русскомирство.Вы - совкофильство.Это всё равно что обычному человеку, интересующемуся, например, футболом, приписать фанатство Шахтером на основании того, что он в дискуссии в пику оппонентам, показывающим только негативные стороны, обращает внимание на позитивные. Для полноты картины.Но он никоим образом не фанат Шахтера.Главное - результат, общий баланс.А по общему балансу тут на форуме даже близко нет любителей *русского мира*, московии, совка.Но ведь так удобно всем несогласным со своим мнений, оценкой навестить ярлычкиНе согласен со мной -- значит .... враг.



Жаль нет кнопки.

+1 Жаль нет кнопки.+1 rjkz

Повідомлень: 9440 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:27 budivelnik написав: detroytred написав: На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.

Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго. На пальцах для Вас: один человек знает меньше другого.Но из этого факта никоим образом не следует Ваш отсебятинный вывод *гениальнейший* - что первый тупее второго. 1 Якщо перший знає більше від другого - то звідси випливає що перший розумніший від другого

2 Якщо є розумніший в парі - то звідси випливає- що другий тупіший(дурніший,менш розумний, більш дебілоїдний і так далі по епітетам) в парі.

3 Таким чином

Якщо я знаю українську і російську , а ви тільки російську- то в цьому параметрі я розумніший а ви тупіший.

А от причиною тупості можуть бути різні аргументи-лінь,розумова обмеженість, російський шовінізм..... 1 Якщо перший знає більше від другого - то звідси випливає що перший розумніший від другого2 Якщо є розумніший в парі - то звідси випливає- що другий тупіший(дурніший,менш розумний, більш дебілоїдний і так далі по епітетам) в парі.3 Таким чиномЯкщо я знаю українську і російську , а ви тільки російську- то в цьому параметрі я розумніший а ви тупіший.А от причиною тупості можуть бути різні аргументи-лінь,розумова обмеженість, російський шовінізм.....

Пункт 2 не выплывает.

Это и есть Ваша ошибка.

Придумывает глупости.



Менш розумний - выплывает.

а тупиший, дуниший, бильш де*** - необязательно выплывает.



А Вы своим утверждением вводит обязательность.



То есть Вы частные случаи постоянно натягиваете на общие

Потому что *умны*))) Пункт 2 не выплывает.Это и есть Ваша ошибка.Придумывает глупости.Менш розумний - выплывает.а тупиший, дуниший, бильш де*** - необязательно выплывает.А Вы своим утверждением вводит обязательность.То есть Вы частные случаи постоянно натягиваете на общиеПотому что *умны*))) detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:27 ЛАД написав: freeze

Используется много чего.

Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).

Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.

Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?

Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.

Все дураки? Тоже сомнительно.

Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?

Скорее всего. Используется много чего.Но меня убивают проклятия в адрес Путина (понятные и вполне оправданные).Но его поведение тоже понятно и, в общем, предсказуемо. И так же понятно, что наши проклятия ему как-то ... до лампочки.Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.Все дураки? Тоже сомнительно.Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?Скорее всего.



Революционные матросы форумного поколения. Революционные матросы форумного поколения. rjkz

Повідомлень: 9440 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:30 r0shen написав: То з чим належить боротися - з мовою чи з пропагандою?



с дурью, разного вида, в головах

на каком бы языке эти головы не разговаривали (писали). с дурью, разного вида, в головахна каком бы языке эти головы не разговаривали (писали). 19yuriy91 Повідомлень: 2067 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм