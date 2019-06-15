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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:31
detroytred написав: budivelnik написав: budivelnik написав:
Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу
1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність
2 Моя аргументація
кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази
Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників
3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.
4 В СРСР - справедливо - це рівномірно
Але логіка каже протилежне
Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрах
припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20
Отримаємо
4176 1,30
5429 1,30
7057 1,30
9175 1,30
11927 1,30
15505 1,30
20157 1,30
26204 1,30
34065 1,30
44284 1,30
57570 1,30
74841 1,30
97293 1,30
126481 1,30
164425 1,30
213752 1,30
277878 1,30
361241 1,30
469614 1,30
610498 1,30
И во сколько раз у Вас больше получилось?!
Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.
Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))
Шаг 30% - самому не смешно.
И на всей линейке.
1 Величина кроку - питання дискусійне
2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне
3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 чер, 2019 12:39
mephala
Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.
Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817
, viewtopic.php?p=4686832#p4686832
и viewtopic.php?p=4686839#p4686839
и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.
Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.
Такие посты мог написать
- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.
- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.
- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.
В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.
Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.
В этом случае буду рад продолжить разговор.
Если нет, то не вижу смысла.
Спасибо за беседу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47
budivelnik
146 раз.
А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))
Причём тут справедливость к Маску-дворнику?
На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.
С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.
То есть ограничения. Нет сверх людей.
Умственный труд измерить сложнее.
Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.
Но не десятки же раз.
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detroytred
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