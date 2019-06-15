Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3179318031813182 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 116 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 26 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 116 Додано: Нед 16 чер, 2019 12:31 detroytred написав: budivelnik написав: budivelnik написав: Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрах

припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20

Отримаємо

4176 1,30

5429 1,30

7057 1,30

9175 1,30

11927 1,30

15505 1,30

20157 1,30

26204 1,30

34065 1,30

44284 1,30

57570 1,30

74841 1,30

97293 1,30

126481 1,30

164425 1,30

213752 1,30

277878 1,30

361241 1,30

469614 1,30

610498 1,30 Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрахприпустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20Отримаємо4176 1,305429 1,307057 1,309175 1,3011927 1,3015505 1,3020157 1,3026204 1,3034065 1,3044284 1,3057570 1,3074841 1,3097293 1,30126481 1,30164425 1,30213752 1,30277878 1,30361241 1,30469614 1,30610498 1,30

И во сколько раз у Вас больше получилось?!

Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.

Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))

Шаг 30% - самому не смешно.

И на всей линейке. И во сколько раз у Вас больше получилось?!Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))Шаг 30% - самому не смешно.И на всей линейке. 1 Величина кроку - питання дискусійне

2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне

3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо..... 1 Величина кроку - питання дискусійне2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:39 mephala

Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.

Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и

Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.

Такие посты мог написать

- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.

- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.

- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.

В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.

Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.

В этом случае буду рад продолжить разговор.

Если нет, то не вижу смысла.

Спасибо за беседу. Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817 viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.Такие посты мог написать- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.В этом случае буду рад продолжить разговор.Если нет, то не вижу смысла.Спасибо за беседу.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13411 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47 budivelnik

146 раз.

А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))



Причём тут справедливость к Маску-дворнику?

На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.



С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.

То есть ограничения. Нет сверх людей.



Умственный труд измерить сложнее.

Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.

Но не десятки же раз. detroytred

Повідомлень: 21862 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм