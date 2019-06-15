RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3179318031813182

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 116
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
22%
26
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:31

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу
1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність
2 Моя аргументація
кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази
Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників
3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.
4 В СРСР - справедливо - це рівномірно
Але логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрах
припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20
Отримаємо
4176 1,30
5429 1,30
7057 1,30
9175 1,30
11927 1,30
15505 1,30
20157 1,30
26204 1,30
34065 1,30
44284 1,30
57570 1,30
74841 1,30
97293 1,30
126481 1,30
164425 1,30
213752 1,30
277878 1,30
361241 1,30
469614 1,30
610498 1,30

И во сколько раз у Вас больше получилось?! :lol: :lol: :lol:
Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.
Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))
Шаг 30% - самому не смешно.
И на всей линейке.
1 Величина кроку - питання дискусійне
2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне
3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20994
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:39

mephala
Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.
Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817, viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.
Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.
Такие посты мог написать
- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.
- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.
- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.
В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.
Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.
В этом случае буду рад продолжить разговор.
Если нет, то не вижу смысла.
Спасибо за беседу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13411
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47

budivelnik
146 раз.
А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))

Причём тут справедливость к Маску-дворнику?
На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.

С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.
То есть ограничения. Нет сверх людей.

Умственный труд измерить сложнее.
Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.
Но не десятки же раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3179318031813182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (403)
16.06.2019 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.