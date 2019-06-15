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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3180318131823183> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 116 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 26 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 116 Додано: Нед 16 чер, 2019 12:31 detroytred написав: budivelnik написав: budivelnik написав: Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу

1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність

2 Моя аргументація

кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази

Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників

3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.

4 В СРСР - справедливо - це рівномірно

Але логіка каже протилежне Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність2 Моя аргументаціякожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні разиЦя теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.4 В СРСР - справедливо - це рівномірноАле логіка каже протилежне

Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрах

припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20

Отримаємо

4176 1,30

5429 1,30

7057 1,30

9175 1,30

11927 1,30

15505 1,30

20157 1,30

26204 1,30

34065 1,30

44284 1,30

57570 1,30

74841 1,30

97293 1,30

126481 1,30

164425 1,30

213752 1,30

277878 1,30

361241 1,30

469614 1,30

610498 1,30 Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрахприпустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20Отримаємо4176 1,305429 1,307057 1,309175 1,3011927 1,3015505 1,3020157 1,3026204 1,3034065 1,3044284 1,3057570 1,3074841 1,3097293 1,30126481 1,30164425 1,30213752 1,30277878 1,30361241 1,30469614 1,30610498 1,30

И во сколько раз у Вас больше получилось?!

Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.

Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))

Шаг 30% - самому не смешно.

И на всей линейке. И во сколько раз у Вас больше получилось?!Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))Шаг 30% - самому не смешно.И на всей линейке. 1 Величина кроку - питання дискусійне

2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне

3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо.....

4 Хочете не лінійно - давайте не лінійне зростання

4176 1,1

4677 1,12

5332 1,14

6185 1,16

7298 1,18

8758 1,2

10685 1,22

13249 1,24

16694 1,26

21368 1,28

27779 1,3

36668 1,32

49135 1,34

66823 1,36

92216 1,38

129103 1,4

183326 1,42

263989 1,44

385424 1,46

570427 1,48 1 Величина кроку - питання дискусійне2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо.....4 Хочете не лінійно - давайте не лінійне зростання4176 1,14677 1,125332 1,146185 1,167298 1,188758 1,210685 1,2213249 1,2416694 1,2621368 1,2827779 1,336668 1,3249135 1,3466823 1,3692216 1,38129103 1,4183326 1,42263989 1,44385424 1,46570427 1,48 Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 чер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:39 mephala

Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.

Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и

Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.

Такие посты мог написать

- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.

- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.

- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.

В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.

Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.

В этом случае буду рад продолжить разговор.

Если нет, то не вижу смысла.

Спасибо за беседу. Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817 viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.Такие посты мог написать- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.В этом случае буду рад продолжить разговор.Если нет, то не вижу смысла.Спасибо за беседу.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3870 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47 budivelnik

146 раз.

А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))



Причём тут справедливость к Маску-дворнику?

На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.



С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.

То есть ограничения. Нет сверх людей.



Умственный труд измерить сложнее.

Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.

Но не десятки же раз.



З.Ы. нелинейность роста вопрос отнюдь не дискуссионный.

Вы примеры наврядли приведете же линейного роста.

Нелинейно же увеличивается ВВП, спортивные результаты и т.д.

Чем выше, тем прироста хоть на 5% добиться сложно.

Не зря же есть понятие низкой сравнительной базы.



З.З.Ы. у Вас в новой табличке ещё веселее получилось.

Две десятых к коэф-ту прибавляется.

Поэтому и начали с 1.1, а не с 1,3.

Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 12:56 budivelnik написав: ЛАД написав: Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? 1 Ви держави не переплутали?

Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись

2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць

Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка? 1 Ви держави не переплутали?Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяцьТаким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка?

1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется.

2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". 1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется.2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3870 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:00 detroytred написав: budivelnik

146 раз.

А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))



Причём тут справедливость к Маску-дворнику?

На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.



С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.

То есть ограничения. Нет сверх людей.



Умственный труд измерить сложнее.

Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.

Но не десятки же раз. 146 раз.А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))Причём тут справедливость к Маску-дворнику?На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.То есть ограничения. Нет сверх людей.Умственный труд измерить сложнее.Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.Но не десятки же раз. 1 Не вмикайте дурня

Ви писали в десятки разів між одним рівнем...

Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально

2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнем

Є фізична праця з елементами творчості

томі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років

3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?

Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?

А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...

Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)

4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.



Тому висновок

В Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали. 1 Не вмикайте дурняВи писали в десятки разів між одним рівнем...Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнемЄ фізична праця з елементами творчостітомі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.Тому висновокВ Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:06 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью? 1 Ви держави не переплутали?

Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись

2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць

Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка? 1 Ви держави не переплутали?Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяцьТаким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка?

1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется. 1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется. А я що проти статистики?

Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу - не пише. ЛАД написав: 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". Так Ви визначтесь

У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.

Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?

чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?

Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...

При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи .... А я що проти статистики?Тільки там ніхто дурь типу -- не пише.Так Ви визначтесьУ нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи .... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:11 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik

146 раз.

А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))



Причём тут справедливость к Маску-дворнику?

На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.



С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.

То есть ограничения. Нет сверх людей.



Умственный труд измерить сложнее.

Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.

Но не десятки же раз. 146 раз.А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))Причём тут справедливость к Маску-дворнику?На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.То есть ограничения. Нет сверх людей.Умственный труд измерить сложнее.Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.Но не десятки же раз. 1 Не вмикайте дурня

Ви писали в десятки разів між одним рівнем...

Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально

2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнем

Є фізична праця з елементами творчості

томі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років

3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?

Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?

А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...

Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)

4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.



Тому висновок

В Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали. 1 Не вмикайте дурняВи писали в десятки разів між одним рівнем...Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнемЄ фізична праця з елементами творчостітомі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.Тому висновокВ Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали.

1. И где я писал между одним уровнем?))

Сами ввмикнули дурня.

2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы





Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.

То есть на Ваш уровень 1. И где я писал между одним уровнем?))Сами ввмикнули дурня.2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как ВыЕсли для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.То есть на Ваш уровень detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:12 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях. Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях. Так хто Вам заважає поміняти лінійність?

Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...

зарплата __ +% __ різниця

4176 __ 1,3 __ 0

5387 __ 1,29 __ 1211

6895 __ 1,28 __ 1508

8757 __ 1,27 __ 1862

11034 __ 1,26 __ 2277

13793 __ 1,25 __ 2759

17103 __ 1,24 __ 3310

21036 __ 1,23 __ 3934

25664 __ 1,22 __ 4628

31054 __ 1,21 __ 5390

37265 __ 1,2 __ 6211

44345 __ 1,19 __ 7080

52327 __ 1,18 __ 7982

61223 __ 1,17 __ 8896

71018 __ 1,16 __ 9796

81671 __ 1,15 __ 10653

93105 __ 1,14 __ 11434

105209 __ 1,13 __ 12104

117834 __ 1,12 __ 12625

130795 __ 1,11 __ 12962 Так хто Вам заважає поміняти лінійність?Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...зарплата __ +% __ різниця4176 __ 1,3 __ 05387 __ 1,29 __ 12116895 __ 1,28 __ 15088757 __ 1,27 __ 186211034 __ 1,26 __ 227713793 __ 1,25 __ 275917103 __ 1,24 __ 331021036 __ 1,23 __ 393425664 __ 1,22 __ 462831054 __ 1,21 __ 539037265 __ 1,2 __ 621144345 __ 1,19 __ 708052327 __ 1,18 __ 798261223 __ 1,17 __ 889671018 __ 1,16 __ 979681671 __ 1,15 __ 1065393105 __ 1,14 __ 11434105209 __ 1,13 __ 12104117834 __ 1,12 __ 12625130795 __ 1,11 __ 12962 в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:17 budivelnik написав: ЛАД написав: 1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется. 1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется. А я що проти статистики?

Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу - не пише. ЛАД написав: 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". Так Ви визначтесь

У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.

Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?

чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?

Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...

При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи .... А я що проти статистики?Тільки там ніхто дурь типу -- не пише.Так Ви визначтесьУ нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....

Так Вы сами эту дурь придумали.



Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.



ФРС не создаёт рабочие места, а создаёт условия.



Зачем Вы постоянно сами придумывает даже после того, как Вам десятки раз было указано ... на создание условий? Так Вы сами эту дурь придумали.Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.ФРС не создаёт рабочие места, а создаёт условия.Зачем Вы постоянно сами придумывает даже после того, как Вам десятки раз было указано ... на создание условий? detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:19 detroytred написав: 1. И где я писал между одним уровнем?))

Сами ввмикнули дурня.

Пункт 2 неверный.

Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз 1. И где я писал между одним уровнем?))Сами ввмикнули дурня. Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такий



detroytred написав: 2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы 2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы Будь яка країна складається з людей

Гроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..

detroytred написав: Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.

То есть на Ваш уровень Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.То есть на Ваш уровень Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....

Скільки платиш ти? Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такийБудь яка країна складається з людейГроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....Скільки платиш ти? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3180318131823183> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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