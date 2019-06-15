|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:31
detroytred написав: budivelnik написав: budivelnik написав:
Я ще раз ризикну і нагадаю свою ж тезу
1 Поняття справедливість стараннями ідеологів СРСР перетворилось в поняття рівність
2 Моя аргументація
кожне наступне покращення кваліфікації в порівнянні з попереднім-потребує більших затрат в порівнянні з попереднім , а значить кожен наступний рівень оплати повинен змінюватись на більшу різницю ніж попередні рази
Ця теза підтверджується статистикою ,адже чим кваліфівкованіший працівник-тим менша кількість таких працівників
3 Якщо мій п2 вірний- то різниця доходів на наступних рівнях постійно збільшується в порівнянні з різницею доходів на попередніх рівнях, а раз так - значить збільшується і розрив.
4 В СРСР - справедливо - це рівномірно
Але логіка каже протилежне
Справедливо це адекватна оплата за більше вкладених зусиль.Тепер в цифрах
припустимо що різниця між кваліфікаційними рівнями всього +30% і таких рівнів є 20
Отримаємо
4176 1,30
5429 1,30
7057 1,30
9175 1,30
11927 1,30
15505 1,30
20157 1,30
26204 1,30
34065 1,30
44284 1,30
57570 1,30
74841 1,30
97293 1,30
126481 1,30
164425 1,30
213752 1,30
277878 1,30
361241 1,30
469614 1,30
610498 1,30
И во сколько раз у Вас больше получилось?!
Сами же когда-то здесь указывали на нелинейность роста.
Чем дальше, тем сложнее увеличивать на .... 30%)))
Шаг 30% - самому не смешно.
И на всей линейке.
1 Величина кроку - питання дискусійне
2 Лінійність на всьому діапазоні чи не лінійність -питання дискусійне
3 Різниця між чорноробом(4176 - мінімалка) і тим що в мене вийшло 610498 - всього 146 разів.... як на мене то не таке вже й критичне порівняння між Маском і іваном двірником , чи Рональдо чи Макарєвічем чи Пікасо.....
4 Хочете не лінійно - давайте не лінійне зростання
4176 1,1
4677 1,12
5332 1,14
6185 1,16
7298 1,18
8758 1,2
10685 1,22
13249 1,24
16694 1,26
21368 1,28
27779 1,3
36668 1,32
49135 1,34
66823 1,36
92216 1,38
129103 1,4
183326 1,42
263989 1,44
385424 1,46
570427 1,48
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 16 чер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21000
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:39
mephala
Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.
Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817
, viewtopic.php?p=4686832#p4686832
и viewtopic.php?p=4686839#p4686839
и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.
Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.
Такие посты мог написать
- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.
- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.
- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.
В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.
Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.
В этом случае буду рад продолжить разговор.
Если нет, то не вижу смысла.
Спасибо за беседу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13414
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4218 раз.
- Подякували: 3870 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47
budivelnik
146 раз.
А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))
Причём тут справедливость к Маску-дворнику?
На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.
С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.
То есть ограничения. Нет сверх людей.
Умственный труд измерить сложнее.
Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.
Но не десятки же раз.
З.Ы. нелинейность роста вопрос отнюдь не дискуссионный.
Вы примеры наврядли приведете же линейного роста.
Нелинейно же увеличивается ВВП, спортивные результаты и т.д.
Чем выше, тем прироста хоть на 5% добиться сложно.
Не зря же есть понятие низкой сравнительной базы.
З.З.Ы. у Вас в новой табличке ещё веселее получилось.
Две десятых к коэф-ту прибавляется.
Поэтому и начали с 1.1, а не с 1,3.
Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 16 чер, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21868
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:56
budivelnik написав: ЛАД написав:
Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?
1 Ви держави не переплутали?
Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись
2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць
Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка?
1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется.
2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13414
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4218 раз.
- Подякували: 3870 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:00
detroytred написав:budivelnik
146 раз.
А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))
Причём тут справедливость к Маску-дворнику?
На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.
С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.
То есть ограничения. Нет сверх людей.
Умственный труд измерить сложнее.
Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.
Но не десятки же раз.
1 Не вмикайте дурня
Ви писали в десятки разів між одним рівнем...
Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально
2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнем
Є фізична праця з елементами творчості
томі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років
3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?
Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?
А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...
Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)
4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.
Тому висновок
В Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21000
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:06
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?
1 Ви держави не переплутали?
Ми йдемо від державної власності до приватної... а раз так то робочі місця створюються на приватних підприємствах , а на Державних-повинні скорочуватись
2 У Львові зараз постійна нестача працівників на зарплати 7000-10000 грн в місяць
Таким чином якщо у Вас в Харкові влаштуватись ніде і при цьому ви звинувачуєте не Кернеса а наприклад Садового - то може у вас в голові вавка?
1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется.
А я що проти статистики?
Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу
- не пише.
ЛАД написав:
2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць".
Так Ви визначтесь
У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.
Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?
чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?
Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...
При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21000
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:11
budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
146 раз.
А меня спрашивали откуда я придумал в десятки раз)))
Причём тут справедливость к Маску-дворнику?
На рынке оплата труда формируется спросом-предложением, а не справедливостью.
С физическим трудом проще - в сутках 24 часа и 100м - рекорд 9 сек. с копейками, а средний - пусть 15 сек. - итого не более, чем в два раза.
То есть ограничения. Нет сверх людей.
Умственный труд измерить сложнее.
Не результат, а труд. Приложенные усилия, как Вы сами выше отметили.
Но не десятки же раз.
1 Не вмикайте дурня
Ви писали в десятки разів між одним рівнем...
Якщо рівнів 20 - то десятки разів це нормально
2 Є монотонна фізична праця - кваліфікація такого працівника закінчується десь 3-5 тим рівнем
Є фізична праця з елементами творчості
томі порівнювати землекопа і інженера тільки по часу - верх маразму , адже землекоп вчиться копати максимум годину - інженер - мінімум пять років
3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?
Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?
А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...
Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)
4 Як порівняти працю митця ? що з авторським правом і так далі і тому подібне.
Тому висновок
В Совку сказали що доба має 24 години , а тому різниця між мінімалкою і максималкою не може бути більше як 4 рази бо це справедливо... і совок вмер, бо такі як я перестали думати , а ті хто міг використати наші думки-їх використати не змогли бо своїх не було ,а ми перестали.
1. И где я писал между одним уровнем?))
Сами ввмикнули дурня.
2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы
Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.
То есть на Ваш уровень
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21868
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:12
detroytred написав:
Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях.
Так хто Вам заважає поміняти лінійність?
Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...
зарплата __ +% __ різниця
4176 __ 1,3 __ 0
5387 __ 1,29 __ 1211
6895 __ 1,28 __ 1508
8757 __ 1,27 __ 1862
11034 __ 1,26 __ 2277
13793 __ 1,25 __ 2759
17103 __ 1,24 __ 3310
21036 __ 1,23 __ 3934
25664 __ 1,22 __ 4628
31054 __ 1,21 __ 5390
37265 __ 1,2 __ 6211
44345 __ 1,19 __ 7080
52327 __ 1,18 __ 7982
61223 __ 1,17 __ 8896
71018 __ 1,16 __ 9796
81671 __ 1,15 __ 10653
93105 __ 1,14 __ 11434
105209 __ 1,13 __ 12104
117834 __ 1,12 __ 12625
130795 __ 1,11 __ 12962
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21000
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:17
budivelnik написав: ЛАД написав:
1. Почему-то в США одним из основных показателей успешности политики президента и даже ФРС считается количество созданных новых рабочих мест и такая статистика регулярно публикуется.
А я що проти статистики?
Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу
- не пише.
ЛАД написав:
2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць".
Так Ви визначтесь
У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.
Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?
чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?
Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...
При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....
Так Вы сами эту дурь придумали.
Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
ФРС не создаёт рабочие места, а создаёт условия.
Зачем Вы постоянно сами придумывает даже после того, как Вам десятки раз было указано ... на создание условий?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21868
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:19
detroytred написав:
1. И где я писал между одним уровнем?))
Сами ввмикнули дурня.
Пункт 2 неверный.
Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз
Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такий
detroytred написав:
2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы
Будь яка країна складається з людей
Гроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..
Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....
Скільки платиш ти?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21000
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|