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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3180318131823183 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 116 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 22% 26 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 116 Додано: Нед 16 чер, 2019 13:21 budivelnik написав: detroytred написав: Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях. Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях. Так хто Вам заважає поміняти лінійність?

Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...

зарплата __ +% __ різниця

4176 __ 1,3 __ 0

5387 __ 1,29 __ 1211

6895 __ 1,28 __ 1508

8757 __ 1,27 __ 1862

11034 __ 1,26 __ 2277

13793 __ 1,25 __ 2759

17103 __ 1,24 __ 3310

21036 __ 1,23 __ 3934

25664 __ 1,22 __ 4628

31054 __ 1,21 __ 5390

37265 __ 1,2 __ 6211

44345 __ 1,19 __ 7080

52327 __ 1,18 __ 7982

61223 __ 1,17 __ 8896

71018 __ 1,16 __ 9796

81671 __ 1,15 __ 10653

93105 __ 1,14 __ 11434

105209 __ 1,13 __ 12104

117834 __ 1,12 __ 12625

130795 __ 1,11 __ 12962 Так хто Вам заважає поміняти лінійність?Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...зарплата __ +% __ різниця4176 __ 1,3 __ 05387 __ 1,29 __ 12116895 __ 1,28 __ 15088757 __ 1,27 __ 186211034 __ 1,26 __ 227713793 __ 1,25 __ 275917103 __ 1,24 __ 331021036 __ 1,23 __ 393425664 __ 1,22 __ 462831054 __ 1,21 __ 539037265 __ 1,2 __ 621144345 __ 1,19 __ 708052327 __ 1,18 __ 798261223 __ 1,17 __ 889671018 __ 1,16 __ 979681671 __ 1,15 __ 1065393105 __ 1,14 __ 11434105209 __ 1,13 __ 12104117834 __ 1,12 __ 12625130795 __ 1,11 __ 12962

Реалии жизни мешают.



Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.

А по рынку -- бессмыслен абсолютно. Реалии жизни мешают.Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.А по рынку -- бессмыслен абсолютно. detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Прикольно

Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....

А чому в мене дефіцит?

Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?



Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете? ПрикольноДержава не створила - а в мене дефіцит працівників....А чому в мене дефіцит?Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:33 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен. Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен. Що таке

затрачені зусилля?

куди всунути

ризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях

як врахувати

ризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок

куди втекти від

витрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату



У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим... Що такезатрачені зусилля?куди всунутиризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусилляхяк врахуватиризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили риноккуди втекти відвитрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результатуУ всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:39 budivelnik написав: detroytred написав: 1. И где я писал между одним уровнем?))

Сами ввмикнули дурня.

Пункт 2 неверный.

Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз 1. И где я писал между одним уровнем?))Сами ввмикнули дурня. Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такий



detroytred написав: 2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы 2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы Будь яка країна складається з людей

Гроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..

detroytred написав: Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.

То есть на Ваш уровень Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.То есть на Ваш уровень Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....

Скільки платиш ти? Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такийБудь яка країна складається з людейГроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....Скільки платиш ти?



Да. Это моя ошибка. Но дурня я не включал, а ошибся из-за невнимательности, приняв *разы* к иному из Вашей цитаты от 11.26.

Ничего страшного. Техническая ошибка.

Принципиально ничего не меняет в дискуссии.



2. Все империи распадаются. Это очевидно.

Речь была о Вашем заблуждении - что по указанной Вами.



3. От оперирования Вами сотнями тысяч факт низчайшей))) Вашей базы никуда не девается.

Проблема в ней, а не в Вашем эго. Да. Это моя ошибка. Но дурня я не включал, а ошибся из-за невнимательности, приняв *разы* к иному из Вашей цитаты от 11.26.Ничего страшного. Техническая ошибка.Принципиально ничего не меняет в дискуссии.2. Все империи распадаются. Это очевидно.Речь была о Вашем заблуждении - что по указанной Вами.3. От оперирования Вами сотнями тысяч факт низчайшей))) Вашей базы никуда не девается.Проблема в ней, а не в Вашем эго. detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:45 budivelnik написав: detroytred написав: Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен. Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен. Що таке

затрачені зусилля?

куди всунути

ризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях

як врахувати

ризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок

куди втекти від

витрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату



У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим... Що такезатрачені зусилля?куди всунутиризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусилляхяк врахуватиризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили риноккуди втекти відвитрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результатуУ всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим...



Вы же сами предложили оперировать *затраченными усилиями*.





Труд - это не бессмысленная деятельность...

В чем менять выхлоп? -- это главный вопрос.

Ответы на него есть давно.

На рынке - в прибыли.

В теории социализма - в обеспечении населения товарами, услугами.

В практике сов. соц. государств - как власть пожелает)) Вы же сами предложили оперировать *затраченными усилиями*.Труд - это не бессмысленная деятельность...В чем менять выхлоп? -- это главный вопрос.Ответы на него есть давно.На рынке - в прибыли.В теории социализма - в обеспечении населения товарами, услугами.В практике сов. соц. государств - как власть пожелает)) detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 13:49 budivelnik написав: detroytred написав: Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Прикольно

Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....

А чому в мене дефіцит?

Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?



Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете? ПрикольноДержава не створила - а в мене дефіцит працівників....А чому в мене дефіцит?Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?



Опять логическая принципиальная ошибка.



Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.



Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.



В рашке вон излишек ... бухает и воюет)) Опять логическая принципиальная ошибка.Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.В рашке вон излишек ... бухает и воюет)) detroytred

Повідомлень: 21868 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 14:00 budivelnik написав: .....

А я що проти статистики?

Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу - не пише. .....А я що проти статистики?Тільки там ніхто дурь типу -- не пише.

А интересно, где Вы такое прочитали?

Я писал о "количестве созданных новых рабочих мест". Понятно, что большинство из них создаётся не государством. Но государственная политика способствует их созданию. И успешность госполитики оценивается в т.ч. по этому параметру, причём, как одному из важнейших.



А вот из-за Ваших искажений мнения и слов оппонента и постоянной "дури" и "30 сребренников" разговаривать с Вами не хочется.



ЛАД написав: 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". 2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". Так Ви визначтесь

У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.

Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?

чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?

Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...

При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи .... Так Ви визначтесьУ нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....

Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?

Думаю, нет. И это "лупить по страшній силі" не только Ваш бизнес. И, кстати, госбюджет и пенс. фонд тоже.

Я тоже за "свободу пересування і праці", но для этого экономика должна быть готова к конкуренции. В наших условиях последствия ... грустные. А интересно, где Вы такое прочитали?Я писал о "количестве созданных новых рабочих мест". Понятно, что большинство из них создаётся не государством. Но государственная политикаих созданию. Иоценивается в т.ч. по этому параметру, причём, как одному из важнейших.А вот из-за Ваших искажений мнения и слов оппонента и постоянной "дури" и "30 сребренников" разговаривать с Вами не хочется.Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?Думаю, нет. И это "лупить по страшній силі" не только Ваш бизнес. И, кстати, госбюджет и пенс. фонд тоже.Я тоже за "свободу пересування і праці", но для этого экономика должна быть готова к конкуренции. В наших условиях последствия ... грустные.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3870 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 14:29 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест. Прикольно

Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....

А чому в мене дефіцит?

Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?



Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете? ПрикольноДержава не створила - а в мене дефіцит працівників....А чому в мене дефіцит?Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?



Опять логическая принципиальная ошибка.



Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.



Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.



В рашке вон излишек ... бухает и воюет)) Опять логическая принципиальная ошибка.Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.В рашке вон излишек ... бухает и воюет))

Там сплошная логическая ошибка.

Был бы у него "надлишок", если бы рядом не было Польши и Чехии. Назвать это плюсом при всём желании не могу. Единственное, чему это помогает - стабильности валюты, но для экономики государства в общем это огромный минус.



Так же и со шкалой роста зарплат от квалификации - в первом варианте разница макс/миним. в 136 раз, во втором "всего" в 31 раз. Второй вариант, возможно, оправдан, но всё это арифметика, мало имеющая отношение к жизни. В жизни это как-то может быть применено в бюджетной сфере. Это будет влиять в какой-то мере и на частные предприятия, но будет и обратное влияние, так что шкала будет размываться.

Упоминание Маска и Макаревича вообще не в тему. Есть гении или хотя бы таланты - их достаточно мало. И есть просто толковые и грамотные люди, в т.ч. и управленцы. Доходы просто толковых и "талантов и гениев" могут различаться весьма существенно.



Кстати, чтобы не говорили, совсем уж уравниловки в "совке" не было. С ростом квалификации росла и зарплата. Правда, не в 130 и даже не в 30 раз. И основные проблемы были связаны не с этим. Там сплошная логическая ошибка.Был бы у него "надлишок", если бы рядом не было Польши и Чехии. Назвать это плюсом при всём желании не могу. Единственное, чему это помогает - стабильности валюты, но для экономики государства в общем это огромный минус.Так же и со шкалой роста зарплат от квалификации - в первом варианте разница макс/миним. в 136 раз, во втором "всего" в 31 раз. Второй вариант, возможно, оправдан, но всё это арифметика, мало имеющая отношение к жизни. В жизни это как-то может быть применено в бюджетной сфере. Это будет влиять в какой-то мере и на частные предприятия, но будет и обратное влияние, так что шкала будет размываться.Упоминание Маска и Макаревича вообще не в тему. Есть гении или хотя бы таланты - их достаточно мало. И есть просто толковые и грамотные люди, в т.ч. и управленцы. Доходы просто толковых и "талантов и гениев" могут различаться весьма существенно.Кстати, чтобы не говорили, совсем уж уравниловки в "совке" не было. С ростом квалификации росла и зарплата. Правда, не в 130 и даже не в 30 раз. И основные проблемы были связаны не с этим.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13414 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3870 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3180318131823183 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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