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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:21
budivelnik написав: detroytred написав:
Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях.
Так хто Вам заважає поміняти лінійність?
Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...
зарплата __ +% __ різниця
4176 __ 1,3 __ 0
5387 __ 1,29 __ 1211
6895 __ 1,28 __ 1508
8757 __ 1,27 __ 1862
11034 __ 1,26 __ 2277
13793 __ 1,25 __ 2759
17103 __ 1,24 __ 3310
21036 __ 1,23 __ 3934
25664 __ 1,22 __ 4628
31054 __ 1,21 __ 5390
37265 __ 1,2 __ 6211
44345 __ 1,19 __ 7080
52327 __ 1,18 __ 7982
61223 __ 1,17 __ 8896
71018 __ 1,16 __ 9796
81671 __ 1,15 __ 10653
93105 __ 1,14 __ 11434
105209 __ 1,13 __ 12104
117834 __ 1,12 __ 12625
130795 __ 1,11 __ 12962
Реалии жизни мешают.
Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
А по рынку -- бессмыслен абсолютно.
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detroytred
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Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22
detroytred написав:
Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?
Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 чер, 2019 13:33
detroytred написав:
Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
Що таке затрачені зусилля?
куди всунутиризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях
як врахуватиризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок
куди втекти відвитрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату
У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 чер, 2019 13:39
budivelnik написав: detroytred написав:
1. И где я писал между одним уровнем?))
Сами ввмикнули дурня.
Пункт 2 неверный.
Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз
Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такий
detroytred написав:
2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы
Будь яка країна складається з людей
Гроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..
Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....
Скільки платиш ти?
Да. Это моя ошибка. Но дурня я не включал, а ошибся из-за невнимательности, приняв *разы* к иному из Вашей цитаты от 11.26.
Ничего страшного. Техническая ошибка.
Принципиально ничего не меняет в дискуссии.
2. Все империи распадаются. Это очевидно.
Речь была о Вашем заблуждении - что по указанной Вами.
3. От оперирования Вами сотнями тысяч факт низчайшей))) Вашей базы никуда не девается.
Проблема в ней, а не в Вашем эго.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 13:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
Що таке затрачені зусилля?
куди всунутиризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях
як врахуватиризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок
куди втекти відвитрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату
У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим...
Вы же сами предложили оперировать *затраченными усилиями*.
Труд - это не бессмысленная деятельность...
В чем менять выхлоп? -- это главный вопрос.
Ответы на него есть давно.
На рынке - в прибыли.
В теории социализма - в обеспечении населения товарами, услугами.
В практике сов. соц. государств - как власть пожелает))
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detroytred
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Додано: Нед 16 чер, 2019 13:49
budivelnik написав: detroytred написав:
Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?
Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?
Опять логическая принципиальная ошибка.
Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.
Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.
В рашке вон излишек ... бухает и воюет))
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Додано: Нед 16 чер, 2019 14:00
budivelnik написав:
.....
А я що проти статистики?
Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу
- не пише.
А интересно, где Вы такое прочитали?
Я писал о "количестве созданных новых рабочих мест". Понятно, что большинство из них создаётся не государством. Но государственная политика способствует
их созданию. И успешность госполитики
оценивается в т.ч. по этому параметру, причём, как одному из важнейших.
А вот из-за Ваших искажений мнения и слов оппонента и постоянной "дури" и "30 сребренников" разговаривать с Вами не хочется.
ЛАД написав:
2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць".
Так Ви визначтесь
У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.
Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?
чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?
Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...
При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....
Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
Думаю, нет. И это "лупить по страшній силі" не только Ваш бизнес. И, кстати, госбюджет и пенс. фонд тоже.
Я тоже за "свободу пересування і праці", но для этого экономика должна быть готова к конкуренции. В наших условиях последствия ... грустные.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 14:29
detroytred написав:
budivelnik написав: detroytred написав:
Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?
Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?
Опять логическая принципиальная ошибка.
Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.
Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.
В рашке вон излишек ... бухает и воюет))
Там сплошная логическая ошибка.
Был бы у него "надлишок", если бы рядом не было Польши и Чехии. Назвать это плюсом при всём желании не могу. Единственное, чему это помогает - стабильности валюты, но для экономики государства в общем это огромный минус.
Так же и со шкалой роста зарплат от квалификации - в первом варианте разница макс/миним. в 136 раз, во втором "всего" в 31 раз. Второй вариант, возможно, оправдан, но всё это арифметика, мало имеющая отношение к жизни. В жизни это как-то может быть применено в бюджетной сфере. Это будет влиять в какой-то мере и на частные предприятия, но будет и обратное влияние, так что шкала будет размываться.
Упоминание Маска и Макаревича вообще не в тему. Есть гении или хотя бы таланты - их достаточно мало. И есть просто толковые и грамотные люди, в т.ч. и управленцы. Доходы просто толковых и "талантов и гениев" могут различаться весьма существенно.
Кстати, чтобы не говорили, совсем уж уравниловки в "совке" не было. С ростом квалификации росла и зарплата. Правда, не в 130 и даже не в 30 раз. И основные проблемы были связаны не с этим.
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