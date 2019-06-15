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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3180318131823183

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 116
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
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26
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Європейська Солідарність
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1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вопрос же был не в принципиальности нелинейности, а с сложности роста на верхних уровнях.
Так хто Вам заважає поміняти лінійність?
Почніть з +30% на нижніх рівнях і дійдіть до +10% на верхніх...
зарплата __ +% __ різниця
4176 __ 1,3 __ 0
5387 __ 1,29 __ 1211
6895 __ 1,28 __ 1508
8757 __ 1,27 __ 1862
11034 __ 1,26 __ 2277
13793 __ 1,25 __ 2759
17103 __ 1,24 __ 3310
21036 __ 1,23 __ 3934
25664 __ 1,22 __ 4628
31054 __ 1,21 __ 5390
37265 __ 1,2 __ 6211
44345 __ 1,19 __ 7080
52327 __ 1,18 __ 7982
61223 __ 1,17 __ 8896
71018 __ 1,16 __ 9796
81671 __ 1,15 __ 10653
93105 __ 1,14 __ 11434
105209 __ 1,13 __ 12104
117834 __ 1,12 __ 12625
130795 __ 1,11 __ 12962

Реалии жизни мешают.

Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
А по рынку -- бессмыслен абсолютно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?

Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:33

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
Що таке
затрачені зусилля?
куди всунути
ризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях
як врахувати
ризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок
куди втекти від
витрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату

У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:1. И где я писал между одним уровнем?))
Сами ввмикнули дурня.
Пункт 2 неверный.
Потому что затраты на каждое следующее повышение квалификации не могут увеличиваться в десятки раз
Я бАчу ти не вмикаєш - ти по суті такий

  detroytred написав:2. Вы опять упростили до смешного ... свели смерть совка к себе и таким, как Вы :lol:
Будь яка країна складається з людей
Гроші лампасникам і відсутність перспектив для творця-привели до цугцндера не одну імперію..просто з совком це відбулось в рази швидше ніж з іншими..
  detroytred написав:Если для поднятия производительности труда в Вашем магазине достаточно изменения расстановки .... то это говорит и указывает лишь на одно --- НА НИЗЧАЙШУЮ СРАВНИТЕЛЬНУЮ БАЗУ.
То есть на Ваш уровень :lol: :lol: :lol:
Ця низька база для порівняння дозволяє мені оперувати сотнями тисяч виплачених державі податків....
Скільки платиш ти?


Да. Это моя ошибка. Но дурня я не включал, а ошибся из-за невнимательности, приняв *разы* к иному из Вашей цитаты от 11.26.
Ничего страшного. Техническая ошибка.
Принципиально ничего не меняет в дискуссии.

2. Все империи распадаются. Это очевидно.
Речь была о Вашем заблуждении - что по указанной Вами.

3. От оперирования Вами сотнями тысяч факт низчайшей))) Вашей базы никуда не девается.
Проблема в ней, а не в Вашем эго.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Потому что по труду (по затраченным усилиям) -- такой рост всё равно сверхогромен.
Що таке
затрачені зусилля?
куди всунути
ризик не виконання поставлених завдань , навіть при повністю затрачених зусиллях
як врахувати
ризик втрати вкладених капіталів в звязку з тим що конкуренти вклали більше і повністю захопили ринок
куди втекти від
витрати на вдосконалення чи нововведення не дали ніякого результату

У всіх варіантах - витрати праці однакові- а от вихлоп від цих витрат може бути навіть нульовим а то й мінусовим...

:lol: :lol: :lol:
Вы же сами предложили оперировать *затраченными усилиями*.


Труд - это не бессмысленная деятельность...
В чем менять выхлоп? -- это главный вопрос.
Ответы на него есть давно.
На рынке - в прибыли.
В теории социализма - в обеспечении населения товарами, услугами.
В практике сов. соц. государств - как власть пожелает))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?

Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?

:lol: :lol: :lol:
Опять логическая принципиальная ошибка.

Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.

Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.

В рашке вон излишек ... бухает и воюет))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:00

  budivelnik написав:.....
А я що проти статистики?
Тільки там ніхто дурь типу -Держава не відкрила нового заводу - не пише.

А интересно, где Вы такое прочитали?
Я писал о "количестве созданных новых рабочих мест". Понятно, что большинство из них создаётся не государством. Но государственная политика способствует их созданию. И успешность госполитики оценивается в т.ч. по этому параметру, причём, как одному из важнейших.

А вот из-за Ваших искажений мнения и слов оппонента и постоянной "дури" и "30 сребренников" разговаривать с Вами не хочется.

  ЛАД написав:2. Ещё немного вырастет трудовая миграция на Запад и во Львове вообще не найдёте работников на огромную зарплату "7000-10000 грн в місяць". :)
Так Ви визначтесь
У нас безробіття процвітає чи нестача трудових ресурсів,яка автоматично приводить до зростання вартості праці в Україні.
Тобто ви хочете щоб заводи працювали з кріпосними?
чи все таки нехай люди працюють там де хочуть і за ті гроші які їх більше влаштовують?
Я за свободу пересування і праці , хоча особисто мій бізнес це лупить по страшній силі... Прибутки хороші -працівників мало , деколи самому приходиться на свята з сімєю продавцями працювати...
При чому- я за такі виходи не соромлюсь , покупці побачивши мене за прилавком-дивуються ... . а я з середини вивчаю проблеми і потихеньку їх вирішую. як то покращення розташування товарів , чи зміну часових рамок робочих графіків , чи ....

Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
Думаю, нет. И это "лупить по страшній силі" не только Ваш бизнес. И, кстати, госбюджет и пенс. фонд тоже.
Я тоже за "свободу пересування і праці", но для этого экономика должна быть готова к конкуренции. В наших условиях последствия ... грустные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:29

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Оппонент указал, что держав не создала благоприятных условий для появления новых рабочих мест.
Прикольно
Держава не створила - а в мене дефіцит працівників....
А чому в мене дефіцит?
Держава ж не створила- значить повинен бути надлишок робочої сили?

Може хрестики познімаєте чи труси вдягнете?

:lol: :lol: :lol:
Опять логическая принципиальная ошибка.

Поясняю: из того, что держава не создала благоприятных условий СОВЕРШЕННО не следует, что *значит должен быть излишек рабочей силы*, например, в районе Вашего магазина.

Кроме того, даже при излишке рабочей силы отнюдь не обязательно она должна ломиться к Вам.

В рашке вон излишек ... бухает и воюет))

Там сплошная логическая ошибка. :)
Был бы у него "надлишок", если бы рядом не было Польши и Чехии. Назвать это плюсом при всём желании не могу. Единственное, чему это помогает - стабильности валюты, но для экономики государства в общем это огромный минус.

Так же и со шкалой роста зарплат от квалификации - в первом варианте разница макс/миним. в 136 раз, во втором "всего" в 31 раз. Второй вариант, возможно, оправдан, но всё это арифметика, мало имеющая отношение к жизни. В жизни это как-то может быть применено в бюджетной сфере. Это будет влиять в какой-то мере и на частные предприятия, но будет и обратное влияние, так что шкала будет размываться.
Упоминание Маска и Макаревича вообще не в тему. Есть гении или хотя бы таланты - их достаточно мало. И есть просто толковые и грамотные люди, в т.ч. и управленцы. Доходы просто толковых и "талантов и гениев" могут различаться весьма существенно.

Кстати, чтобы не говорили, совсем уж уравниловки в "совке" не было. С ростом квалификации росла и зарплата. Правда, не в 130 и даже не в 30 раз. И основные проблемы были связаны не с этим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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