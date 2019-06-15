3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?
Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?
А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...
Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)
Важнейший момент многих с Вами дискуссий!
Имеем:
1. Если память не подводит, то Вы упоминали, что работает, как все вокруг. Т.е. трошки в тени ... иначе проиграте конкурентам.
2. У Вас нехватка работников. По причине уровня з-п.
3. Вы заявляет, что легко поднимете производительность труда всего лишь изменением раскладки товара.
4. Данная функция, работа в предприятии ведь Ваша! Это Ваша часть работы, а не работников.
5. Подняв производительность труда на своём предприятии Вы бы могли поднять з-п работникам, увеличить отчисления = рост рынка, развитие рынка, державы.
6. Но!
Вы, я так понимаю, не поднимаете в разы (или существенно) производительность труда на своём малом бизнесе.
Предположу - потому что, как Вы не раз описывали, Вас всё устраивает. Всего достаточно. Доходы удовлетворяют.
7. А теперь изюминка -- вот так большинство успешных (удовлетворенных своим доходом) управленцев, владельцев сидят ровно. Не выполняют свою работу. Свою часть работы.
Ещё и работягам предлагают - сам шевелись...
Они и шевелятся -- уезжая за бугор...
Проблема -- нет развития, рынок мал объёмом и т.д.
Собственно, держава должна создать такие условия, чтобы Вы и Ко были заинтересованы дальше развивать свой бизнес.
Или на Ваше место пришли заинтересованные...
Смогли прийти.
Но уютный мирок наших успешных их вполне устраивает.
Крепко защищен уровнем защиты прав, коррупцией, не работающими соцлифтами и т.д.
З.Ы. это во многом предположение.
И ни в коем случае не претензии к Вам лично.
А попытка разобраться в причинах: почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))
В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.
Решения общественной, а не личной проблемы.