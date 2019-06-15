Додано: Нед 16 чер, 2019 16:58

3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?

Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?

А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...

Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)

Важнейший момент многих с Вами дискуссий!Имеем:1. Если память не подводит, то Вы упоминали, что работает, как все вокруг. Т.е. трошки в тени ... иначе проиграте конкурентам.2. У Вас нехватка работников. По причине уровня з-п.3. Вы заявляет, что легко поднимете производительность труда всего лишь изменением раскладки товара.4. Данная функция, работа в предприятии ведь Ваша! Это Ваша часть работы, а не работников.5. Подняв производительность труда на своём предприятии Вы бы могли поднять з-п работникам, увеличить отчисления = рост рынка, развитие рынка, державы.6. Но!Вы, я так понимаю, не поднимаете в разы (или существенно) производительность труда на своём малом бизнесе.Предположу - потому что, как Вы не раз описывали, Вас всё устраивает. Всего достаточно. Доходы удовлетворяют.7. А теперь изюминка -- вот так большинство успешных (удовлетворенных своим доходом) управленцев, владельцев сидят ровно. Не выполняют свою работу. Свою часть работы.Ещё и работягам предлагают - сам шевелись...Они и шевелятся -- уезжая за бугор...Проблема -- нет развития, рынок мал объёмом и т.д.Собственно, держава должна создать такие условия, чтобы Вы и Ко были заинтересованы дальше развивать свой бизнес.Или на Ваше место пришли заинтересованные...Смогли прийти.Но уютный мирок наших успешных их вполне устраивает.Крепко защищен уровнем защиты прав, коррупцией, не работающими соцлифтами и т.д.З.Ы. это во многом предположение.И ни в коем случае не претензии к Вам лично.А попытка разобраться в причинах: почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.Решения общественной, а не личной проблемы.