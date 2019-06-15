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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3182318331843185>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
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6%
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Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:58

budivelnik
3 Я просто змінивши розстановку обладнання в себе в магазині -отримаю збільшення продуктивності своїх працівників в рази , без збільшення їх фізичних і часових затрат?
Як можна оцінити цю мою працю? А якщо ніхто з тих хто має кваліфікацію в цьому питанні нижчу ніж в мене взагалі не в стані зрозуміти(не те що прийняти рішення) що і як міняти?
А якщо зміни залежать від сезону чи зміни ціни на якісь товари...
Таким чином моя година легко перевищить 10 годин моїх праціників ( а вони працюють в парах і цілодобово...тобто я в добу економлю 100 годин...)


Важнейший момент многих с Вами дискуссий!

Имеем:
1. Если память не подводит, то Вы упоминали, что работает, как все вокруг. Т.е. трошки в тени ... иначе проиграте конкурентам.
2. У Вас нехватка работников. По причине уровня з-п.
3. Вы заявляет, что легко поднимете производительность труда всего лишь изменением раскладки товара.
4. Данная функция, работа в предприятии ведь Ваша! Это Ваша часть работы, а не работников.
5. Подняв производительность труда на своём предприятии Вы бы могли поднять з-п работникам, увеличить отчисления = рост рынка, развитие рынка, державы.
6. Но!
Вы, я так понимаю, не поднимаете в разы (или существенно) производительность труда на своём малом бизнесе.
Предположу - потому что, как Вы не раз описывали, Вас всё устраивает. Всего достаточно. Доходы удовлетворяют.

7. А теперь изюминка -- вот так большинство успешных (удовлетворенных своим доходом) управленцев, владельцев сидят ровно. Не выполняют свою работу. Свою часть работы.
Ещё и работягам предлагают - сам шевелись...
Они и шевелятся -- уезжая за бугор...
Проблема -- нет развития, рынок мал объёмом и т.д.



Собственно, держава должна создать такие условия, чтобы Вы и Ко были заинтересованы дальше развивать свой бизнес.
Или на Ваше место пришли заинтересованные...
Смогли прийти.


Но уютный мирок наших успешных их вполне устраивает.
Крепко защищен уровнем защиты прав, коррупцией, не работающими соцлифтами и т.д.

З.Ы. это во многом предположение.
И ни в коем случае не претензии к Вам лично.
А попытка разобраться в причинах: почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))
В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.
Решения общественной, а не личной проблемы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:07

Кстати, алко-лидерша Европейской Солидарности Наталья Баласинович - ещё и орденоносец!

Награждена лично Порошенко за «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування у районі, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні»

Короче, медаль За взятие бухла

https://t.me/dubinskypro/3763
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:10

Re: Політичні дискусії

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7097401/ друга Порошенко посадили

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:12

rjkz
Киев всё же не показатель.
Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:27

  detroytred написав:.....
Важнейший момент многих с Вами дискуссий!

Имеем:
.....

Что-то мне кажется, что вы обсуждаете какую-то абстрактную ситуацию.
Во всяком случае, я не знаю предпринимателей, кот. не хотели бы увеличить свои доходы, тем более если это можно "легко" сделать простым изменением раскладки товара. :)
Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц.
Ещё меньше верю в "лёгкость" повышения производительности труда в торговле и, тем более, в материальном производстве (что, на мой взгляд, важнее).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:33

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Кстати, алко-лидерша Европейской Солидарности Наталья Баласинович - ещё и орденоносец!

Награждена лично Порошенко за «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування у районі, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні»

Короче, медаль За взятие бухла

https://t.me/dubinskypro/3763


Это же то самое новое лицо, которое обещал Порошенко )

Кстати в Слуге народа исключили уже из первой сотки 7 человек, Вакарчук уже несколько человек исключил, даже Оппоблок исключил непонятно как пробравшегося в список майдановца. Все партии стараются подогнать список под свою концепцию.
И только подруга Кононенко незыблема в списке БПП несмотря на шквал возмущения.
Может там уплочено, а терминал денег не возвращает?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:41

ЛАД
Такие абстракности выходят со слов будивельника.

Тем не менее суть есть.
Конечно не такими простыми решениями можно и нужно развивать бизнес, страну, общество, но речь о том, что те, кто обязан это делать (по функциональным своим обязанностям) не делают (или очень мало делают) этого.

И в европах-штатах обеспеченные управленцы, и у нас.
Но у них они напрягаются работают, а у нас -- нет.
По принципу - у меня всё в шоколаде и вы сами себе улучшайте.

Но рычаги-то у них, а не работяг.
Функция управленческих решений у управленцев.
Работяга не будет будевельнику менять раскладку товара, а соберёт вещички и в лучшие места.
Туда, где управленцы сами это делают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:46

Вот немного об "управленцах":

16 июня 2019, 12:32
«Укртрансгаз» заявил о возможной остановке работы ГТС из-за долгов
https://minfin.com.ua/2019/06/16/38104272/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:08

  Вкладчик1234 написав:Вот немного об "управленцах":

16 июня 2019, 12:32
«Укртрансгаз» заявил о возможной остановке работы ГТС из-за долгов
https://minfin.com.ua/2019/06/16/38104272/


Отож...
Работяги должны что ли порядок на таком уровне наводить?!

Несанкционированный отбор газа...

И закроют проблему деньгами ... работяг.
Себя даже премий за свою такую работу не лишат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:11

С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.

Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:
https://m.youtube.com/watch?v=Ocaz33IejWk

Кто-то бреше.
Тут заявляется о патрульной:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/165677
detroytred
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