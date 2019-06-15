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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3182318331843185

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:19

Вкладчик1234
Да включили уже Дубинского в список Слуги Народа.
Или он боится стать как Сирожа "бородатая женщина" Лещенко
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 16 чер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:21

  detroytred написав:С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.

Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:
https://m.youtube.com/watch?v=Ocaz33IejWk

Кто-то бреше.
Тут заявляется о патрульной:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/165677


Наивняк :)

Даже в каментах под видео на ютубе разобрали :)

Это обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:26

Эта Баласинович обещала положить фото оппонентки "во все гробы Василькивщины". Я так понимаю, это представительница местной похоронной мафии?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:28

  detroytred написав:С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.

Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:
https://m.youtube.com/watch?v=Ocaz33IejWk

Кто-то бреше.
Тут заявляется о патрульной:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/165677


А свекрухе в глаз плюнула в результате просто большой личной неприязни и эмоциональной нестабильности.

Тут бы эту дамочку в санаторий отправить, подлечиться, а она лезет на нервную работу в Раду. Будут там дупутатши за волосы друг друга таскать, а мужиков в лицо царапать, зачем нужен такой позор.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:35

freeze
Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров.
"Друзьям - всё, врагам - закон".
Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))
В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.
Решения общественной, а не личной проблемы.
1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять
2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці....
Тобто
Від того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою.
Питання
Чому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць?
І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін.
3 Таким чином
Цей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще.
4 Повірте
Не треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем...
5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням?
Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:38

Дика чиновниця побила пенсіонерку: відео

Да, это наверняка история про "домашнее насильство". И "агрессор" тут - сама Баласинович :)

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 16 чер, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:43

  pesikot написав:freeze
Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров.
"Друзьям - всё, врагам - закон".
Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете.


Для тех, кто не умеет читать.
Из списка Слуги народа только из первой сотни исключили уже 7 человек в ответ на критику.
Человека с явной эмоциональной нестабильностью Порошенко странным образом тянет в Раду.
Почему бы ему не отреагировать на критику как в других цивилизованных партиях, как в том же Слуге народа, Голосе и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:45

  ЛАД написав:Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц.
А де я писав що плачу по 20000?
Це була ваша ідіотська пропозиція,я ще посміявся поцікавившись чому по 20 000 а не по 200000...
При цьому привів приклад
Навіть 10000 грн це в 1,3 раза більша погодинна оплата ніж мінімальна в Польщі...
Тобто
Продавець в Польському магазині в Перемишлі отримує стільки ж скільки продавець у мене...
А раз так - які претензії до влади яка щось там не забезпечила?
Знову нагадаю
Крім однакової погодинної оплати в Україні є ще нижчі тарифи на комуналку і наявні субсидії - чого в Польщі не має....
І ще одне
Ми експортували металопродукції на 5 млрд і с/г продукцію на 5 млрд
Тепер крім цих 10 млрд ми експортуємо ще й робочої сили на 5 млрд...
То в чому поведінка влади погана?
Населення замість лопати на якомусь турбоатомі три роки без зарплат-отримало зарплату в Польщі в розмірі такому що ще 5 млрд відіслало додому... а з турбоатома заробляли фіг-знає-хто.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:53

  freeze написав: Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.

Это и был запрос на "справедливость".
Типичный для нашего общества, которое отстало в социальном и экономическом развитии от западноевропейских социумов.
Это его не вина, а беда, обусловленная массой объективных причин.

Поэтому элита должна его вести за собой. А шаурма, купание в фонтане и шорты в АП - это просто заигрывание перед толпой.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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