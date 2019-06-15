Додано: Нед 16 чер, 2019 18:19

Вкладчик1234

Да включили уже Дубинского в список Слуги Народа.

Или он боится стать как Сирожа "бородатая женщина" Лещенко

Востаннє редагувалось pesikot в Нед 16 чер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой