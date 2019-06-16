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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 чер, 2019 19:54
Вкладчик1234 написав:
Наивняк
Даже в каментах под видео на ютубе разобрали
Это обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала?
Я о данном конкретном случае.
Бытовая склока ... в таких ситуациях и не такое друг другу наговорят.
Зайцева и если бы так говорила с полицейской - это совсем другой разряд.
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detroytred
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Додано: Нед 16 чер, 2019 20:08
budivelnik написав: detroytred написав:
почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))
В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.
Решения общественной, а не личной проблемы.
1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять
2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці....
Тобто
Від того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою.
Питання
Чому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць?
І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін.
3 Таким чином
Цей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще.
4 Повірте
Не треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем...
5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням?
Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів?
Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.
Это Ваша прямая функция.
Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.
Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.
То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...
А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.
Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 21:21
ЛАД написав:rjkz
Киев всё же не показатель.
Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.
Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать.
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