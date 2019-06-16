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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3184318531863187>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:54

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.

Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:
https://m.youtube.com/watch?v=Ocaz33IejWk

Кто-то бреше.
Тут заявляется о патрульной:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/165677


Наивняк :)

Даже в каментах под видео на ютубе разобрали :)

Это обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала?

Я о данном конкретном случае.
Бытовая склока ... в таких ситуациях и не такое друг другу наговорят.

Зайцева и если бы так говорила с полицейской - это совсем другой разряд.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 20:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))
В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.
Решения общественной, а не личной проблемы.
1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять
2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці....
Тобто
Від того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою.
Питання
Чому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць?
І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін.
3 Таким чином
Цей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще.
4 Повірте
Не треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем...
5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням?
Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів?

Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.
Это Ваша прямая функция.
Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.

Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.

То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...
А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.

Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:21

  ЛАД написав:rjkz
Киев всё же не показатель.
Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.


Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:40

  detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.
Это Ваша прямая функция.
Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.

Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.

То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...
А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.

Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.


Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде" :mrgreen:

Я объяснял уже природу данного явления.

Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).

А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.

В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.

Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.

Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:51

  Оранжевый-хит сезона написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/16/7097401/ друга Порошенко посадили

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

так що тепер кожен молдован друг?
Уну, скiльки Зе доплачуе за вброси?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:54

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кстати, алко-лидерша Европейской Солидарности Наталья Баласинович - ещё и орденоносец!

Награждена лично Порошенко за «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування у районі, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні»

Короче, медаль За взятие бухла

https://t.me/dubinskypro/3763


Это же то самое новое лицо, которое обещал Порошенко )

Кстати в Слуге народа исключили уже из первой сотки 7 человек, Вакарчук уже несколько человек исключил, даже Оппоблок исключил непонятно как пробравшегося в список майдановца. Все партии стараются подогнать список под свою концепцию.
И только подруга Кононенко незыблема в списке БПП несмотря на шквал возмущения.
Может там уплочено, а терминал денег не возвращает?

манiпуляцiя-iмiтацiя,
спочатку набрати непотреб,
потiм робити гучну заяву, що позбулися непотребу.
ось така ЗекоМанда.

Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях :!:
Дешева клоунада, манюпасам нравиццо.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:56

Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.

Гройсман:
"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.
У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:57

  freeze написав:
  pesikot написав:freeze
Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров.
"Друзьям - всё, врагам - закон".
Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете.


Для тех, кто не умеет читать.
Из списка Слуги народа только из первой сотни исключили уже 7 человек в ответ на критику.
Человека с явной эмоциональной нестабильностью Порошенко странным образом тянет в Раду.
Почему бы ему не отреагировать на критику как в других цивилизованных партиях, как в том же Слуге народа, Голосе и тд.

для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:
спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:58

  flyman написав:Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях
Дешева клоунада, манюпасам нравиццо.


ФБ Бужанский

У порохоботов вся жизнь - в борьбе. Все равно, с чем.
Вот теперь появилась новая цель - разрешение ходить в шортах к президенту.
Шокирующая новость о том, что в АП разрешили ходить в шортах, потрясла сторонников Петра Алексеевича.

А в чем вы раньше туда ходили?

Так не ходили ж в жизни.

Так какая вам нахрен разница, в чем туда ходят?)))

Жизнь в борьбе, с чем, им все равно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:59

  freeze написав:Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.

Гройсман:
"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.
У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."

за Зе 73%, не може буть в ЗЕ вражеска система,
якщо для Гро були враги, значить то друзы Зе
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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