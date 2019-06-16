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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3184318531863187> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 117 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 117 Додано: Нед 16 чер, 2019 19:54 Вкладчик1234 написав: detroytred написав: С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.



Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:

https://m.youtube.com/watch?v=Ocaz33IejWk



Кто-то бреше.

Тут заявляется о патрульной:

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/165677 С Баласинович не так уж однозначно в вопросе приличия поведения.Может я доверчивый, но даже жалко стало жiночку:Кто-то бреше.Тут заявляется о патрульной:



Наивняк



Даже в каментах под видео на ютубе разобрали



Это обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала? НаивнякДаже в каментах под видео на ютубе разобралиЭто обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала?

Я о данном конкретном случае.

Бытовая склока ... в таких ситуациях и не такое друг другу наговорят.



Зайцева и если бы так говорила с полицейской - это совсем другой разряд. Я о данном конкретном случае.Бытовая склока ... в таких ситуациях и не такое друг другу наговорят.Зайцева и если бы так говорила с полицейской - это совсем другой разряд. detroytred

Повідомлень: 21874 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 20:08 budivelnik написав: detroytred написав: почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))

В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.

Решения общественной, а не личной проблемы. почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается)))В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам.Решения общественной, а не личной проблемы. 1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять

2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці....

Тобто

Від того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою.

Питання

Чому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць?

І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін.

3 Таким чином

Цей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще.

4 Повірте

Не треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем...

5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням?

Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів? 1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці....ТобтоВід того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою.ПитанняЧому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць?І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін.3 Таким чиномЦей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще.4 ПовіртеНе треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем...5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням?Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів?

Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.

Это Ваша прямая функция.

Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.



Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.



То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...

А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.



Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных. Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.Это Ваша прямая функция.Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных. detroytred

Повідомлень: 21874 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:21 ЛАД написав: rjkz

Киев всё же не показатель.

Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы. Киев всё же не показатель.Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.



Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать. Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать. rjkz

Повідомлень: 9442 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:40 detroytred написав: Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.

Это Ваша прямая функция.

Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.



Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.



То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...

А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.



Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных. Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.Это Ваша прямая функция.Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.



Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"



Я объяснял уже природу данного явления.



Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).



А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.



В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.



Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.



Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. Довыступался наш- не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"Я объяснял уже природу данного явления.Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. zРадио

Повідомлень: 2479 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:51 Оранжевый-хит сезона написав: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/16/7097401/ друга Порошенко посадили



Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/16/7097401/ друга Порошенко посадилиОтправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

так що тепер кожен молдован друг?

Уну, скiльки Зе доплачуе за вброси? так що тепер кожен молдован друг?Уну, скiльки Зе доплачуе за вброси? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:54 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, алко-лидерша Европейской Солидарности Наталья Баласинович - ещё и орденоносец!



Награждена лично Порошенко за «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування у районі, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні»



Короче, медаль За взятие бухла



https://t.me/dubinskypro/3763 Кстати, алко-лидерша Европейской Солидарности Наталья Баласинович - ещё и орденоносец!Награждена лично Порошенко за «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування у районі, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні»Короче, медаль За взятие бухла



Это же то самое новое лицо, которое обещал Порошенко )



Кстати в Слуге народа исключили уже из первой сотки 7 человек, Вакарчук уже несколько человек исключил, даже Оппоблок исключил непонятно как пробравшегося в список майдановца. Все партии стараются подогнать список под свою концепцию.

И только подруга Кононенко незыблема в списке БПП несмотря на шквал возмущения.

Может там уплочено, а терминал денег не возвращает? Это же то самое новое лицо, которое обещал Порошенко )Кстати в Слуге народа исключили уже из первой сотки 7 человек, Вакарчук уже несколько человек исключил, даже Оппоблок исключил непонятно как пробравшегося в список майдановца. Все партии стараются подогнать список под свою концепцию.И только подруга Кононенко незыблема в списке БПП несмотря на шквал возмущения.Может там уплочено, а терминал денег не возвращает?

манiпуляцiя-iмiтацiя,

спочатку набрати непотреб,

потiм робити гучну заяву, що позбулися непотребу.

ось така ЗекоМанда.



Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях

Дешева клоунада, манюпасам нравиццо. манiпуляцiя-iмiтацiя,спочатку набрати непотреб,потiм робити гучну заяву, що позбулися непотребу.ось така ЗекоМанда.Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в труляхДешева клоунада, манюпасам нравиццо. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:56 Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.



Гройсман:

"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.

У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем." freeze 4 Повідомлень: 11849 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3582 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:57 freeze написав: pesikot написав: freeze

Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров.

"Друзьям - всё, врагам - закон".

Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете. Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров."Друзьям - всё, врагам - закон".Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете.



Для тех, кто не умеет читать.

Из списка Слуги народа только из первой сотни исключили уже 7 человек в ответ на критику.

Человека с явной эмоциональной нестабильностью Порошенко странным образом тянет в Раду.

Почему бы ему не отреагировать на критику как в других цивилизованных партиях, как в том же Слуге народа, Голосе и тд. Для тех, кто не умеет читать.Из списка Слуги народа только из первой сотни исключили уже 7 человек в ответ на критику.Человека с явной эмоциональной нестабильностью Порошенко странным образом тянет в Раду.Почему бы ему не отреагировать на критику как в других цивилизованных партиях, как в том же Слуге народа, Голосе и тд.

для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:

спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:58 flyman написав: Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях

Дешева клоунада, манюпасам нравиццо. Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в труляхДешева клоунада, манюпасам нравиццо.



ФБ Бужанский



У порохоботов вся жизнь - в борьбе. Все равно, с чем.

Вот теперь появилась новая цель - разрешение ходить в шортах к президенту.

Шокирующая новость о том, что в АП разрешили ходить в шортах, потрясла сторонников Петра Алексеевича.



А в чем вы раньше туда ходили?



Так не ходили ж в жизни.



Так какая вам нахрен разница, в чем туда ходят?)))



Жизнь в борьбе, с чем, им все равно. ФБ БужанскийУ порохоботов вся жизнь - в борьбе. Все равно, с чем.Вот теперь появилась новая цель - разрешение ходить в шортах к президенту.Шокирующая новость о том, что в АП разрешили ходить в шортах, потрясла сторонников Петра Алексеевича.А в чем вы раньше туда ходили?Так не ходили ж в жизни.Так какая вам нахрен разница, в чем туда ходят?)))Жизнь в борьбе, с чем, им все равно. freeze 4 Повідомлень: 11849 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3582 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 21:59 freeze написав: Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.



Гройсман:

"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.

У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем." Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.Гройсман:"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."

за Зе 73%, не може буть в ЗЕ вражеска система,

якщо для Гро були враги, значить то друзы Зе за Зе 73%, не може буть в ЗЕ вражеска система,якщо для Гро були враги, значить то друзы Зе В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3184318531863187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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