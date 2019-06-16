Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это обычная украинская "бы***", которая считает себя "богами" в своих "удельных княжествах". И как обычно, в любой непонятной ситуации прикрывается детьми и давит на жалость. Может и Зайцеву отпустить, она тоже так правдоподобно плакала?
Я о данном конкретном случае. Бытовая склока ... в таких ситуациях и не такое друг другу наговорят.
Зайцева и если бы так говорила с полицейской - это совсем другой разряд.
detroytred написав:почему повысить производительность труда, да и многое другое легко, оказывается, а не повышается))) В качестве же выхода предлагается -- сделай себе лучше сам. Решения общественной, а не личной проблемы.
1 Гроші повинен отримувати той хто щось робить ,а не той хто чекає поки за нього зроблять 2 Не справа власника стояти за прилавком продавцем... ,але коли власник став продавцем на 5 змін - то побачив що можна змінити ,для того щоб продуктивність виросла....При цьому - ріст продуктивності не дорівнює росту доходів,але дорівнює полегшенню праці.... Тобто Від того що продавець легше робить,або менше роботи/часу витрачає на обслуговування клієнтів-більше клієнтів не стає ,хоча робота працівника стає легшою. Питання Чому продавець не полегшив свою роботу працюючи 20 змін в місяць? І чому власник побачив можливість змін за всього 2 зміни і ще 2 йому були потрібні для того , щоб перевірити правильність його припущень+ 1 для того щоб змусити персонал виконувати роботу з урахуванням змін. 3 Таким чином Цей простий приклад показує , що кожен може змінити своє життя на краще,але при цьому це краще настане тільки в тому випадку коли цей кожен самостійно буде пробувати щось змінити на краще. 4 Повірте Не треба Оксфорда чи Кембріджа, точно так само не треба мати кума прокурора щоб зайнятись корупцією,щоб побачити що товар марки ікс став продаватись краще ,а товар марки ігрек гірше-і прийняти рішення змінити розташування на вітрині в привязці до того ,буде цей товар подаватись продавцем,чи самостійно братись покупцем... 5 Відколи це полегшення умов праці,яке може сам собі зробити працівник з одночасним утриманням виробітку на попередньому рівні є суспільною а не особистим завданням? Я що повинен вчити використовувати піпіфакс замість сторінок глянцевих журналів?
Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты. Это Ваша прямая функция. Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.
Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.
То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили... А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.
Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
ЛАД написав:rjkz Киев всё же не показатель. Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.
Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать.
detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты. Это Ваша прямая функция. Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.
Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.
То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили... А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.
Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"
Я объяснял уже природу данного явления.
Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).
А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.
В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.
Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.
Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.
Оранжевый-хит сезона написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/16/7097401/ друга Порошенко посадили
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
так що тепер кожен молдован друг? Уну, скiльки Зе доплачуе за вброси?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Это же то самое новое лицо, которое обещал Порошенко )
Кстати в Слуге народа исключили уже из первой сотки 7 человек, Вакарчук уже несколько человек исключил, даже Оппоблок исключил непонятно как пробравшегося в список майдановца. Все партии стараются подогнать список под свою концепцию. И только подруга Кононенко незыблема в списке БПП несмотря на шквал возмущения. Может там уплочено, а терминал денег не возвращает?
манiпуляцiя-iмiтацiя, спочатку набрати непотреб, потiм робити гучну заяву, що позбулися непотребу. ось така ЗекоМанда.
Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях Дешева клоунада, манюпасам нравиццо.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.
Гройсман: "Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов. У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."
pesikot написав:freeze Ну всё по классике пропаганды. Взять одну тему и быть по ней из всех калибров. "Друзьям - всё, врагам - закон". Вы бы так назначения Зеленского критиковали. Так ведь нет, молчите, не критикуете.
Для тех, кто не умеет читать. Из списка Слуги народа только из первой сотни исключили уже 7 человек в ответ на критику. Человека с явной эмоциональной нестабильностью Порошенко странным образом тянет в Раду. Почему бы ему не отреагировать на критику как в других цивилизованных партиях, как в том же Слуге народа, Голосе и тд.
для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме: спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Пiшли першi рехформи: в АП можна тепер в трулях Дешева клоунада, манюпасам нравиццо.
ФБ Бужанский
У порохоботов вся жизнь - в борьбе. Все равно, с чем. Вот теперь появилась новая цель - разрешение ходить в шортах к президенту. Шокирующая новость о том, что в АП разрешили ходить в шортах, потрясла сторонников Петра Алексеевича.
А в чем вы раньше туда ходили?
Так не ходили ж в жизни.
Так какая вам нахрен разница, в чем туда ходят?)))
freeze написав:Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.
Гройсман: "Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов. У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."
за Зе 73%, не може буть в ЗЕ вражеска система, якщо для Гро були враги, значить то друзы Зе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.