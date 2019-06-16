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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3184318531863187

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:00

Re: Політичні дискусії

А що там з мовою?
Тре прийнять закон щоб косноязычный язык став государственным, тогда економика пойде в рист. Адназначна.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:00

  flyman написав:для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:
спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД


Для чукчи-нечитателя.

Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.

Разницу почувствовать не дано ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:02

  Starikan написав:
  freeze написав: Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.

Это и был запрос на "справедливость".
Типичный для нашего общества, которое отстало в социальном и экономическом развитии от западноевропейских социумов.
Это его не вина, а беда, обусловленная массой объективных причин.

Поэтому элита должна его вести за собой. А шаурма, купание в фонтане и шорты в АП - это просто заигрывание перед толпой.

Ти не поняв, це "реформи вже сьогднi"!
Завтра можна буде в АП роялi грати самi знаете чим.
Це буде наступна перемога над По.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:05

  freeze написав:
  flyman написав:для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:
спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД


Для чукчи-нечитателя.

Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.

Разницу почувствовать не дано ?

Та бачим в СБУ непотриб з медялями ФСБ, в АП недолюстрований, Кучма в процесi перемовин ... цiннi кадри...
а там де 7 там буде й 77 сiм, з такою якiстю та темпому клепання "Слуги народу."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:08

  detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.
Это Ваша прямая функция.
Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.

Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.

То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...
А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.

Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.


1. не путай частну лавочку будiвельника з державною
2. яка там ефективнiсть команди Зе, що там, можна в трулях в АП, що ще можна?
Скiльки робочих мicць це добавить?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:10

  zРадио написав:
  detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.
Это Ваша прямая функция.
Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.

Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.

То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...
А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.

Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.


Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде" :mrgreen:

Я объяснял уже природу данного явления.

Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).

А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.

В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.

Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.

Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:49

  flyman написав:так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.


Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое :mrgreen: )

Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:56

  zРадио написав:
  flyman написав:так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.


Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое :mrgreen: )

Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
а корупцii скрiзь вистачае, там просто вона по iншому вигляае ...
але зараз головне побороти украiнiзацiю та повернутися до Рашки задом та нагнутися... то й рicт пiде жвавiше..
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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