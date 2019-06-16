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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3184318531863187 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 117 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 117 Додано: Нед 16 чер, 2019 22:00 Re: Політичні дискусії А що там з мовою?

Тре прийнять закон щоб косноязычный язык став государственным, тогда економика пойде в рист. Адназначна. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:00 flyman написав: для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:

спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД



Для чукчи-нечитателя.



Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.



Разницу почувствовать не дано ? Для чукчи-нечитателя.Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.Разницу почувствовать не дано ? freeze 4 Повідомлень: 11849 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3582 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:02 Starikan написав: freeze написав: Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы. Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.

Это и был запрос на "справедливость".

Типичный для нашего общества, которое отстало в социальном и экономическом развитии от западноевропейских социумов.

Это его не вина, а беда, обусловленная массой объективных причин.



Поэтому элита должна его вести за собой. А шаурма, купание в фонтане и шорты в АП - это просто заигрывание перед толпой. Это и был запрос на "справедливость".Типичный для нашего общества, которое отстало в социальном и экономическом развитии от западноевропейских социумов.Это его не вина, а беда, обусловленная массой объективных причин.Поэтому элита должна его вести за собой. А шаурма, купание в фонтане и шорты в АП - это просто заигрывание перед толпой.

Ти не поняв, це "реформи вже сьогднi"!

Завтра можна буде в АП роялi грати самi знаете чим.

Це буде наступна перемога над По. Ти не поняв, це "реформи вже сьогднi"!Завтра можна буде в АП роялi грати самi знаете чим.Це буде наступна перемога над По. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:05 freeze написав: flyman написав: для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:

спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД для чукцi пiсателя, що постить 2й раз те саме:спочатку набрали непотреб, потiм трохи прорiдили... IБД



Для чукчи-нечитателя.



Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.



Разницу почувствовать не дано ? Для чукчи-нечитателя.Кто-то непотреб чистит, кто-то непотреб оставляет.Разницу почувствовать не дано ?

Та бачим в СБУ непотриб з медялями ФСБ, в АП недолюстрований, Кучма в процесi перемовин ... цiннi кадри...

а там де 7 там буде й 77 сiм, з такою якiстю та темпому клепання "Слуги народу." Та бачим в СБУ непотриб з медялями ФСБ, в АП недолюстрований, Кучма в процесi перемовин ... цiннi кадри...а там де 7 там буде й 77 сiм, з такою якiстю та темпому клепання "Слуги народу." В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:08 detroytred написав: Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.

Это Ваша прямая функция.

Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.



Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.



То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...

А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.



Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных. Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.Это Ваша прямая функция.Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.



1. не путай частну лавочку будiвельника з державною

2. яка там ефективнiсть команди Зе, що там, можна в трулях в АП, що ще можна?

Скiльки робочих мicць це добавить? 1. не путай частну лавочку будiвельника з державною2. яка там ефективнiсть команди Зе, що там, можна в трулях в АП, що ще можна?Скiльки робочих мicць це добавить? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:10 zРадио написав: detroytred написав: Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.

Это Ваша прямая функция.

Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.



Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.



То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...

А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.



Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных. Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты.Это Ваша прямая функция.Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили...А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.



Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"



Я объяснял уже природу данного явления.



Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).



А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.



В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.



Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.



Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. Довыступался наш- не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"Я объяснял уже природу данного явления.Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS. так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:49 flyman написав: так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS. так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.



Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое )



Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть. Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такоеСкорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть. zРадио

Повідомлень: 2479 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 22:56 zРадио написав: flyman написав: так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS. так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.



Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое )



Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть. Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такоеСкорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0

а корупцii скрiзь вистачае, там просто вона по iншому вигляае ...

але зараз головне побороти украiнiзацiю та повернутися до Рашки задом та нагнутися... то й рicт пiде жвавiше.. а корупцii скрiзь вистачае, там просто вона по iншому вигляае ...але зараз головне побороти украiнiзацiю та повернутися до Рашки задом та нагнутися... то й рicт пiде жвавiше.. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15565 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3184318531863187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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