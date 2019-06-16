Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А що там з мовою? Тре прийнять закон щоб косноязычный язык став государственным, тогда економика пойде в рист. Адназначна.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав: Да и продотряды, грабившие крестьян во время Голодомора, состояли в основном из местной голытьбы.
Это и был запрос на "справедливость". Типичный для нашего общества, которое отстало в социальном и экономическом развитии от западноевропейских социумов. Это его не вина, а беда, обусловленная массой объективных причин.
Поэтому элита должна его вести за собой. А шаурма, купание в фонтане и шорты в АП - это просто заигрывание перед толпой.
Ти не поняв, це "реформи вже сьогднi"! Завтра можна буде в АП роялi грати самi знаете чим. Це буде наступна перемога над По.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Та бачим в СБУ непотриб з медялями ФСБ, в АП недолюстрований, Кучма в процесi перемовин ... цiннi кадри... а там де 7 там буде й 77 сiм, з такою якiстю та темпому клепання "Слуги народу."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты. Это Ваша прямая функция. Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.
Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.
То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили... А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.
Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
1. не путай частну лавочку будiвельника з державною 2. яка там ефективнiсть команди Зе, що там, можна в трулях в АП, що ще можна? Скiльки робочих мicць це добавить?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав:Вы сами говорите о нехватке работников у Вас!!! на определённую з-п. Облегчение их труда, найденное Вами, как управленцем, вполне может компенсировать неподнятие Вами зарплаты. Это Ваша прямая функция. Также, как и поиск путей заинтересовать работника, чтобы он сам проявлял инициативу.
Поднятие производительности труда - Ваша часть работы.
То, что работник является ждуном и ждёт, что за него управленцы изобретут, повысят, улучшает, усовершенствуют -- это естественно, нормально. Работники даже машины когда-то портили... А вот то, что ждуном становится управленец - это ненормально ... для общества, которое должно развиваться.
Управленцы госуровня. Именно на них лежит функция создания таких условий, чтобы заинтересовать всех остальных.
Довыступался наш budivelnik - не может он больше платить работникам, потому что не с чего. Правда, эта претензия не к нему. К нему - розовые очки "не по моде"
Я объяснял уже природу данного явления.
Низкие доходы и прибыли магазина - результат низкой покупательной способности населения (небольшой средний чек, недостаточно высокая проходимость, низко- и средне-маржинальный ассортимент).
А низкая покупательная способность населения - результат завышенных в разы расходов на услуги искусственных монополий, не оставляющих населению достаточно средств на приобретение всего остального.
В итоге имеем порочный круг, приводящий к сжатию внутреннего рынка и эмиграции - малый и средний бизнес не может платить зарплаты, покрывающие все необходимые для жизни расходы наемных работников, а монопольный бизнес во-первых, не нуждается в большом (в масштабах экономики) количестве рабочих мест, а во вторых не испытывает дефицита в кадрах.
Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.
Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.
так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.
Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое )
Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть.
flyman написав:так картина така не тiльки в краiнах бувшого схiдного блоку, а в тих же PIGS.
Не специалист в экономике стран Южной Европы, но так, навскидку, в Португалии и Испании - вряд ли. Крупный капитал там не доминирующий, и госсектор небольшой. Италия - может быть (мафия и все такое )
Скорее схожая с Украиной ситуация наблюдается в странах, так же, как и Украина, недавно (в исторической перспективе) сменивших плановую экономику на рыночную, и прошедших дикие формы первичного накопления капитала. При этом должно выполняться еще 2 условия - длительное бездействие антимонопольных органов и перманентно-коррупционная власть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.