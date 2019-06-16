zРадио написав:.............
Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.
Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.
Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.
И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".
Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".
В мае АО "Турбоатом" (Харьков) сдало заказчику третье рабочее колесо из семи запланированных для гидротурбины типа ПЛ-15-ГК-600 для Каневской ГЭС (станционный № 15, Украина).
АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место.
Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины».
Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.
"Турбоатом" в конце марта организовал и сдал продукцию представителям шести электростанций: Южно-Украинской, Запорожской АЭС, АЭС Козлодуй, а также ДнепроГЭС-2, Среднеднепровской и Каневской ГЭС.
Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!