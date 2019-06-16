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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3185318631873188

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 02:50

  zРадио написав:.............
Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.

Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.
И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".
Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html
В мае АО "Турбоатом" (Харьков) сдало заказчику третье рабочее колесо из семи запланированных для гидротурбины типа ПЛ-15-ГК-600 для Каневской ГЭС (станционный № 15, Украина).

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/05/16/245904.html
АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место.
Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины».
Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/156919/
"Турбоатом" в конце марта организовал и сдал продукцию представителям шести электростанций: Южно-Украинской, Запорожской АЭС, АЭС Козлодуй, а также ДнепроГЭС-2, Среднеднепровской и Каневской ГЭС.

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/03/27/236158.html
Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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