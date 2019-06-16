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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3185318631873188

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.6 5 117
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 02:50

  zРадио написав:.............
Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.

Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.
И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".
Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html
В мае АО "Турбоатом" (Харьков) сдало заказчику третье рабочее колесо из семи запланированных для гидротурбины типа ПЛ-15-ГК-600 для Каневской ГЭС (станционный № 15, Украина).

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/05/16/245904.html
АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место.
Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины».
Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/156919/
"Турбоатом" в конце марта организовал и сдал продукцию представителям шести электростанций: Южно-Украинской, Запорожской АЭС, АЭС Козлодуй, а также ДнепроГЭС-2, Среднеднепровской и Каневской ГЭС.

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/03/27/236158.html
Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 05:45

Росіяни проти радіоактивних матеріалів

Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.

Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!

"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.
_____

Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.

____

Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)
______

Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.
_____


В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."

Повний перелік тут:


https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod
Востаннє редагувалось Frant в Пон 17 чер, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 07:26

  Frant написав:Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.

Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!

"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.
_____

Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.

____

Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)
______

Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.
_____


В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."

Повний перелік тут:


https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod

я не раз писав, що не низькi цiни на нафту,
не Ельцин з Кравчуком, не ГКЧП чи Горбачов,
а саме витрати на лiквiдацiю наслiдкiв аварii на ЧАЕС,
привело до краху СРСР.

Щодо мовного та нацiонального питання.
Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:42

Російські троллі цього й хочуть.
Інакше не вели би українофобську пропаганду по 24 години на добу.

Зразок російської фейкової агітації та її викриття - тут https://censor.net.ua/news/3132669/naem ... _o_zahvate
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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