Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:............. Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.
Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.
Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы. И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі". Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".
АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место. Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины». Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.
Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!
"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего. _____
Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.
____
Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал) ______
Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло. _____
В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."
Frant написав:Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.
Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!
"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего. _____
Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.
____
Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал) ______
Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло. _____
В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."
я не раз писав, що не низькi цiни на нафту, не Ельцин з Кравчуком, не ГКЧП чи Горбачов, а саме витрати на лiквiдацiю наслiдкiв аварii на ЧАЕС, привело до краху СРСР.
Щодо мовного та нацiонального питання. Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.
Гройсман: "Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов. У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."
Еще в апреле Премьер был всем доволен, а в июне оказалось, что ему все мешали. Звучит, как песня о пАпередниках на новый лад
ЛАД написав: Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"? Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю. Все дураки? Тоже сомнительно. Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"? Скорее всего.
Революционные матросы форумного поколения.
Это еще вопрос, кто из выделенных революционнее Просто "отобрать всё и посадить всех" гораздо больше нравится массам.
flyman написав: Щодо мовного та нацiонального питання. Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
flyman написав: Щодо мовного та нацiонального питання. Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
оговорочка по Фрейду, шас Зе Президент, але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе, хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"
Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити. А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун? Ах да Рада заважае, не та Рада. Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка, i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку. Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре? В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
П.С. Досi не зрозумiла програма вiд АП нi Програма мiнiмум, нi Програма максимум, нi на короткий горизонт, нi на довгий. Лише по фонтанчикам поскакати, на радiсть манюпаса.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.
Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!
"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего. _____
Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.
____
Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал) ______
Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло. _____
В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."
flyman написав: Щодо мовного та нацiонального питання. Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
оговорочка по Фрейду, шас Зе Президент, але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе, хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"
Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити. А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун? Ах да Рада заважае, не та Рада. Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка, i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку. Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре? В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
Нет здесь никакой оговорки, не бредь! Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц