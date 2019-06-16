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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3186318731883189> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.6 5 117 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 117 Додано: Пон 17 чер, 2019 02:50 zРадио написав: .............

Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.



Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. .............Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.

И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".

Тут, правда, маленькая такая неувязочка.

АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html

В мае АО "Турбоатом" (Харьков) сдало заказчику третье рабочее колесо из семи запланированных для гидротурбины типа ПЛ-15-ГК-600 для Каневской ГЭС (станционный № 15, Украина).

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/05/16/245904.html

АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место.

Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины».

Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/156919/

"Турбоатом" в конце марта организовал и сдал продукцию представителям шести электростанций: Южно-Украинской, Запорожской АЭС, АЭС Козлодуй, а также ДнепроГЭС-2, Среднеднепровской и Каневской ГЭС.

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/03/27/236158.html

Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують! Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".Тут, правда, маленькая такая неувязочка.Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3873 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 05:45 Росіяни проти радіоактивних матеріалів



Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.

_____



Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.



____



Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)

______



Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.

_____





В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."



Повний перелік тут:





https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего._____Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.____Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)______Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло._____В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."Повний перелік тут: Востаннє редагувалось Frant в Пон 17 чер, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20046 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 07:26 Frant написав: Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.



Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.

_____



Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.



____



Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)

______



Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.

_____





В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."



Повний перелік тут:





https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего._____Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.____Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)______Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло._____В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."Повний перелік тут:

я не раз писав, що не низькi цiни на нафту,

не Ельцин з Кравчуком, не ГКЧП чи Горбачов,

а саме витрати на лiквiдацiю наслiдкiв аварii на ЧАЕС,

привело до краху СРСР.



Щодо мовного та нацiонального питання.

Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь я не раз писав, що не низькi цiни на нафту,не Ельцин з Кравчуком, не ГКЧП чи Горбачов,а саме витрати на лiквiдацiю наслiдкiв аварii на ЧАЕС,привело до краху СРСР.Щодо мовного та нацiонального питання.Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15579 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 08:42

Інакше не вели би українофобську пропаганду по 24 години на добу.



Зразок російської фейкової агітації та її викриття - тут https://censor.net.ua/news/3132669/naem ... _o_zahvate Російські троллі цього й хочуть.Інакше не вели би українофобську пропаганду по 24 години на добу.Зразок російської фейкової агітації та її викриття - тут Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20046 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:07 freeze написав: Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.



Гройсман:

"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.

У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем." Похоже наступает пора разных шокирующих откровений. Кто бы мог подумать.Гройсман:"Вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов.У предыдущего президента воли менять ситуацию не было и мои разговоры заканчивались просто нечем."

Еще в апреле Премьер был всем доволен, а в июне оказалось, что ему все мешали.

Звучит, как песня о пАпередниках на новый лад Еще в апреле Премьер был всем доволен, а в июне оказалось, что ему все мешали.Звучит, как песня о пАпередниках на новый лад antey1969 1

Повідомлень: 8356 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1003 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:16 rjkz написав: ЛАД написав: Но вот почему критика наших глупостей и ошибок вызывает такой дикий протест у "патриотов"?

Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.

Все дураки? Тоже сомнительно.

Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?

Скорее всего. Но вот почемувызывает такой дикий протест у ""?Все они работают "за грошенята Москви"? Не думаю.Все дураки? Тоже сомнительно.Ослепляют неверные идеи, доведенные до крайности? Срабатывает то, что тов. Ленин называл "детской болезнью левизны"?Скорее всего. Революционные матросы форумного поколения. Революционные матросы форумного поколения.

Это еще вопрос, кто из выделенных революционнее

Просто "отобрать всё и посадить всех" гораздо больше нравится массам. Это еще вопрос, кто из выделенных революционнееПросто "отобрать всё и посадить всех" гораздо больше нравится массам. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15951 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:19 flyman написав:

Щодо мовного та нацiонального питання.

Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь Щодо мовного та нацiонального питання.Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь



О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.



Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию! О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию! zРадио

Повідомлень: 2485 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:28 zРадио написав: flyman написав:

Щодо мовного та нацiонального питання.

Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь Щодо мовного та нацiонального питання.Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь



О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.



Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию! О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!

оговорочка по Фрейду,

шас Зе Президент,

але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,

хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"



Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.

А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?

Ах да Рада заважае, не та Рада.

Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,

i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.

Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?

В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...



П.С.

Досi не зрозумiла програма вiд АП нi Програма мiнiмум, нi Програма максимум, нi на короткий горизонт, нi на довгий.

Лише по фонтанчикам поскакати, на радiсть манюпаса. оговорочка по Фрейду,шас Зе Президент,але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?Ах да Рада заважае, не та Рада.Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...П.С.Досi не зрозумiла програма вiд АП нi Програма мiнiмум, нi Програма максимум, нi на короткий горизонт, нi на довгий.Лише по фонтанчикам поскакати, на радiсть манюпаса. Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15579 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:29 Frant написав: Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.



Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.

_____



Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.



____



Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)

______



Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.

_____





В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."



Повний перелік тут:





https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего._____Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.____Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)______Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло._____В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."Повний перелік тут:



Тролль, ты совсем забыл об авариях в:



Ундскейле (ВБ);

Айдахо(США);

Паломарисе (США);

Три-Майл-Айленде (США);

Сен-Лоран-Дез-О (Франция);

Токаймуре (Япония);

Флюресе (Бельгия);

и Фукусиме (Япония),



мероприятия по ликвидации последствий которых, так же, как и в Чернобыле, были далеки от оптимальных! Тролль, ты совсем забыл об авариях в:Ундскейле (ВБ);Айдахо(США);Паломарисе (США);Три-Майл-Айленде (США);Сен-Лоран-Дез-О (Франция);Токаймуре (Япония);Флюресе (Бельгия);и Фукусиме (Япония),мероприятия по ликвидации последствий которых, так же, как и в Чернобыле, были далеки от оптимальных! zРадио

Повідомлень: 2485 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 10:32 flyman написав: zРадио написав: flyman написав:

Щодо мовного та нацiонального питання.

Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь Щодо мовного та нацiонального питання.Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь



О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.



Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию! О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!

оговорочка по Фрейду,

шас Зе Президент,

але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,

хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"



Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.

А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?

Ах да Рада заважае, не та Рада.

Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,

i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.

Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?

В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають... оговорочка по Фрейду,шас Зе Президент,але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?Ах да Рада заважае, не та Рада.Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...



Нет здесь никакой оговорки, не бредь! Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц Нет здесь никакой оговорки, не бредь! Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц zРадио

Повідомлень: 2485 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3186318731883189> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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