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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 чер, 2019 10:34
zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции
, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
оговорочка по Фрейду,
шас Зе Президент,
але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,
хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"
Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.
А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?
Ах да Рада заважае, не та Рада.
Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,
i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.
Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?
В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
а через 5 рокiв: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент всього 5 год, от тiльки набрався досвiду... давай на 2й срок."
Нет здесь никакой оговорки, не бредь! Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц
в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:36
flyman написав:
в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"
Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:37
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:41
Чому не змиритися з тим, що Зе став Пре "па приколу".
Просто тому, що По вже набрид манюпасу, як решта "старих лиць", та забажали нових.
А зед/лед/дет висувають цiлу многоходовочку що тре руський язик защищать та рускаязичних... та що корупцiя при По, бiльша як при Ку+Вi разом взятих,
а ще до того тотальне зубожiння. Таке, як при пiзньому Вi, при спалених валютних резервах, з Кримом та Донбасом. А тут Зе в спадщину прийшло резервiв ще на 3 роки безпроблемного царювання й ВВП на довоенному рiвнi + песпективи дальшого росту ВВП не менше 3% щороку на найближчих 2-3 роки.
Одним словом "ганьба", двома "Зрада та корупцiя"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 17 чер, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:43
zРадио написав:
Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц
Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.
Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:50
freeze написав:
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?
i з ноутом
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:59
Starikan написав: zРадио написав:
Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц
Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.
Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.
Ой как непросто было придумать формулу Роттердам+, заблокировав до этого поставки угля из ОРДЛО.
Ой как непросто было выдавать военные заказы по завышенным ценам на собственную Ленинскую Кузню.
Ой как непросто было открыть 50 магазинов Рошен в МАФах, когда МАФы массово сносят.
Таких "ой как непросто" можно до вечера перечислять
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:00
zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав:
Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц
Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.
Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.
Ой как непросто было придумать формулу Роттердам+, заблокировав до этого поставки угля из ОРДЛО.
Ой как непросто было выдавать военные заказы по завышенным ценам на собственную Ленинскую Кузню.
Ой как непросто было открыть 50 магазинов Рошен в МАФах, когда МАФы массово сносят.
Таких "ой как непросто" можно до вечера перечислять
не вийде, там список короткий, мало зради
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:04
Иван Викторович Берендеев, безработный, зарегистрировался кандидатом по мажоритарке в Киевском районе Одессы.
Иван Викторович Берендеев, чуть помоложе, но тоже безработный, зарегистрировался в соседнем Приморском районе Одессы.
В Ширяевском районе зарегистрированы два полных тезки Иваны Фурсины.
В Подольском округе зарегистрированы два Гончаренко, третий подал документы.
Пля, неужели нельзя принять поправку в законодательство, чтобы люди, которые меняли свои ФИО условно в течение полгода до выборов, не имели право быть зарегистрированы.
Все эти кадры перед этими выборами срочно поменяли своё ФИО.
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