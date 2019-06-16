Додано: Пон 17 чер, 2019 10:41

Чому не змиритися з тим, що Зе став Пре "па приколу".

Просто тому, що По вже набрид манюпасу, як решта "старих лиць", та забажали нових.



А зед/лед/дет висувають цiлу многоходовочку що тре руський язик защищать та рускаязичних... та що корупцiя при По, бiльша як при Ку+Вi разом взятих,

а ще до того тотальне зубожiння. Таке, як при пiзньому Вi, при спалених валютних резервах, з Кримом та Донбасом. А тут Зе в спадщину прийшло резервiв ще на 3 роки безпроблемного царювання й ВВП на довоенному рiвнi + песпективи дальшого росту ВВП не менше 3% щороку на найближчих 2-3 роки.

Одним словом "ганьба", двома "Зрада та корупцiя"

Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.