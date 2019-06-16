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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 118
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
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35
Опозиційна платформа - За життя
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Радикальна партія
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23%
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Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:34

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.

Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!

оговорочка по Фрейду,
шас Зе Президент,
але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,
хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"

Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.
А що там ЗЕ, як проявляе себе борцун?
Ах да Рада заважае, не та Рада.
Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,
i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.
Але Вова хоче переписати Коституцiю....яких йому ще повноважень тре?
В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...

а через 5 рокiв: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент всього 5 год, от тiльки набрався досвiду... давай на 2й срок."
Нет здесь никакой оговорки, не бредь! Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц

в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:36

  flyman написав:в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"


Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:37

Re: Політичні дискусії

flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...


Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:41

Re: Політичні дискусії

Чому не змиритися з тим, що Зе став Пре "па приколу".
Просто тому, що По вже набрид манюпасу, як решта "старих лиць", та забажали нових.

А зед/лед/дет висувають цiлу многоходовочку що тре руський язик защищать та рускаязичних... та що корупцiя при По, бiльша як при Ку+Вi разом взятих,
а ще до того тотальне зубожiння. Таке, як при пiзньому Вi, при спалених валютних резервах, з Кримом та Донбасом. А тут Зе в спадщину прийшло резервiв ще на 3 роки безпроблемного царювання й ВВП на довоенному рiвнi + песпективи дальшого росту ВВП не менше 3% щороку на найближчих 2-3 роки.
Одним словом "ганьба", двома "Зрада та корупцiя"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 чер, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:43

  zРадио написав:Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц

Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.

Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:50

  freeze написав:
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...


Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?

i з ноутом
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:59

  Starikan написав:
  zРадио написав:Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц

Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.

Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.


Ой как непросто было придумать формулу Роттердам+, заблокировав до этого поставки угля из ОРДЛО.

Ой как непросто было выдавать военные заказы по завышенным ценам на собственную Ленинскую Кузню.

Ой как непросто было открыть 50 магазинов Рошен в МАФах, когда МАФы массово сносят.

Таких "ой как непросто" можно до вечера перечислять
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:00

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Все Президенты крышевали коррупцию и олигархов! Но если предыдущие отвечают за это уже "отслуженными" каденциями в 4-10 лет, то с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент месяц

Президенты (особенно первые) крышевали скорее не олигархов, а отрасли, которые олигархи (будущие) сохранили в рабочем состоянии, пусть и не вполне праведными способами. На одних кравчучках и долярчиках страна бы не выжила. ТО же можно сказать о возникновении коррупции.

Далее всё пошло по накатанной колее, с которой свернуть очень непросто.


Ой как непросто было придумать формулу Роттердам+, заблокировав до этого поставки угля из ОРДЛО.

Ой как непросто было выдавать военные заказы по завышенным ценам на собственную Ленинскую Кузню.

Ой как непросто было открыть 50 магазинов Рошен в МАФах, когда МАФы массово сносят.

Таких "ой как непросто" можно до вечера перечислять

не вийде, там список короткий, мало зради
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:04

Иван Викторович Берендеев, безработный, зарегистрировался кандидатом по мажоритарке в Киевском районе Одессы.
Иван Викторович Берендеев, чуть помоложе, но тоже безработный, зарегистрировался в соседнем Приморском районе Одессы.
В Ширяевском районе зарегистрированы два полных тезки Иваны Фурсины.
В Подольском округе зарегистрированы два Гончаренко, третий подал документы.

Пля, неужели нельзя принять поправку в законодательство, чтобы люди, которые меняли свои ФИО условно в течение полгода до выборов, не имели право быть зарегистрированы.
Все эти кадры перед этими выборами срочно поменяли своё ФИО.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:16

  zРадио написав:
  flyman написав:в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"


Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!

Балабол, що за муйню ти несеш???
Зеленський попередив тебе і твоїх друзів по нещастю:"Ні обіцянок, ні надії!"

Що тобі незрозуміло?

Щодо контролю роботи преЗЕдента і зеКоманди, то ти можеш хіба що тут соплі пустити і зраду розвести. Зе-команда і клоун хотіли хрєн класти на зебілів і на їхній контроль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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