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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:18
freeze написав:
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...
Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?
Можна!
Особливо, якщо є справка, що особа - заслужений зебіл.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:21
zРадио написав: flyman написав:
Щодо мовного та нацiонального питання.
Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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