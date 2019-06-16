RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3187318831893190

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 118
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
27
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:18

  freeze написав:
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...


Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?

Можна!

Особливо, якщо є справка, що особа - заслужений зебіл.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20049
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:21

  zРадио написав:
  flyman написав:
Щодо мовного та нацiонального питання.
Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь


О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.

Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!


Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20049
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3187318831893190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.