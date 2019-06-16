Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав: Щодо мовного та нацiонального питання. Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь
О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.
Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде невизнана країна (Недоросія-Малоросія, ОРДЛО) від російського до польського кордону.
_____________
zРадио написав:
flyman написав:в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца" а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"
Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!
Балабол, що за муйню ти несеш??? Зеленський попередив тебе і твоїх друзів по нещастю:"Ні обіцянок, ні надії!"
Що тобі незрозуміло?
Щодо контролю роботи преЗЕдента і зеКоманди, то ти можеш хіба що тут, на форумі, соплі пустити і зраду розвести. Можеш біля фонтана в Маріуполі. Зе-команда і клоун хотіли хрєн класти на зебілів і на їхній контроль.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 17 чер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЛАД написав:Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу? Так на хвилинку Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година 10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз 20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...
Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину. Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...
ЛАД написав:Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц.
А де я писав що плачу по 20000? Це була ваша ідіотська пропозиція,я ще посміявся поцікавившись чому по 20 000 а не по 200000... При цьому привів приклад Навіть 10000 грн це в 1,3 раза більша погодинна оплата ніж мінімальна в Польщі... Тобто Продавець в Польському магазині в Перемишлі отримує стільки ж скільки продавець у мене... А раз так - які претензії до влади яка щось там не забезпечила? Знову нагадаю Крім однакової погодинної оплати в Україні є ще нижчі тарифи на комуналку і наявні субсидії - чого в Польщі не має.... І ще одне Ми експортували металопродукції на 5 млрд і с/г продукцію на 5 млрд Тепер крім цих 10 млрд ми експортуємо ще й робочої сили на 5 млрд... То в чому поведінка влади погана? Населення замість лопати на якомусь турбоатомі три роки без зарплат-отримало зарплату в Польщі в розмірі такому що ще 5 млрд відіслало додому... а з турбоатома заробляли фіг-знає-хто.
ЛАД написав:Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу? Так на хвилинку Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година 10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз 20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...
Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину. Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...
2500 це до податкiв, 2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн. так що не тре ляля
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:Так на хвилинку Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година 10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз 20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...
Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину. Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...
2500 це до податкiв, 2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн. так що не тре ляля
Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.
1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?
2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.