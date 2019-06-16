RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3187318831893190

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 118
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
27
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:18

  freeze написав:
flyman написав:В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...


Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?

Можна!

Особливо, якщо є справка, що особа - заслужений зебіл.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20050
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:21

  zРадио написав:
  flyman написав:
Щодо мовного та нацiонального питання.
Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь


О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.

Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!


Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде невизнана країна (Недоросія-Малоросія, ОРДЛО) від російського до польського кордону.

_____________

  zРадио написав:
  flyman написав:в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"
а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"


Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!

Балабол, що за муйню ти несеш???
Зеленський попередив тебе і твоїх друзів по нещастю:"Ні обіцянок, ні надії!"

Що тобі незрозуміло?

Щодо контролю роботи преЗЕдента і зеКоманди, то ти можеш хіба що тут, на форумі, соплі пустити і зраду розвести. Можеш біля фонтана в Маріуполі. :mrgreen:
Зе-команда і клоун хотіли хрєн класти на зебілів і на їхній контроль.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 17 чер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20050
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:56

  Frant написав:.............
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13422
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4220 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?
Так на хвилинку
Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година
10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз
20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...


Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.
Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...
change_pm
 
Повідомлень: 393
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц.
А де я писав що плачу по 20000?
Це була ваша ідіотська пропозиція,я ще посміявся поцікавившись чому по 20 000 а не по 200000...
При цьому привів приклад
Навіть 10000 грн це в 1,3 раза більша погодинна оплата ніж мінімальна в Польщі...
Тобто
Продавець в Польському магазині в Перемишлі отримує стільки ж скільки продавець у мене...
А раз так - які претензії до влади яка щось там не забезпечила?
Знову нагадаю
Крім однакової погодинної оплати в Україні є ще нижчі тарифи на комуналку і наявні субсидії - чого в Польщі не має....
І ще одне
Ми експортували металопродукції на 5 млрд і с/г продукцію на 5 млрд
Тепер крім цих 10 млрд ми експортуємо ще й робочої сили на 5 млрд...
То в чому поведінка влади погана?
Населення замість лопати на якомусь турбоатомі три роки без зарплат-отримало зарплату в Польщі в розмірі такому що ще 5 млрд відіслало додому... а з турбоатома заробляли фіг-знає-хто.


Трішки забрехався пан будівельник.
change_pm
 
Повідомлень: 393
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:14

  ЛАД написав:
  Frant написав:.............
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли!

Маєте на увазі мій запис 2011 року?
Вибачте, помилявся.
Не чекав від московитів такої паскудності, як гібридна війна.

"Повинні ми любити
Всіх пітерасів, злодіїв, убивць,
Бо кожен з них нарід, всі богоносці!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20050
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:19

  change_pm написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч?
А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?
Так на хвилинку
Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година
10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз
20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...


Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.
Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,
2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце
знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть
з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.
так що не тре ляля
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15584
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39

  flyman написав:
  change_pm написав:
  budivelnik написав:Так на хвилинку
Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година
10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз
20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...


Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.
Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,
2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце
знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть
з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.
так що не тре ляля


Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.

1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?

2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.
change_pm
 
Повідомлень: 393
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:42

  change_pm написав:
Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.

1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?

2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.

1600 PLN = 11 000 грн.

Моя особиста думка, 8 т.грн. на руки, це та з.п., при якiй вже можна пересiченому не думати про те щоб гарувати на поляка.

п.с.
"богатый украинец — это бедный украинец, только с деньгами" (с)


в пiдтримку буда
https://nv.ua/opinion/nevyuchennyj-urok-kommunizma-1833159.html
або про що забувають лед/зед/дет критикуючи бiзнес буда
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15584
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:11

Re: Політичні дискусії

Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19841
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3187318831893190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.