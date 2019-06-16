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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3187318831893190 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 118 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 23% 27 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 118 Додано: Пон 17 чер, 2019 11:18 freeze написав: flyman написав: В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...



Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ? Прямо вот так в трусах и на босу ногу можно зайти ?

Можна!



Особливо, якщо є справка, що особа - заслужений зебіл. Можна!Особливо, якщо є справка, що особа - заслужений зебіл. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20050 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 11:21 zРадио написав: flyman написав:

Щодо мовного та нацiонального питання.

Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь Щодо мовного та нацiонального питання.Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь



О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.



Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию! О как! Оказывается, если сделать так, как предлагают вам "лед/зед/дет", то будет государство без крышуемой Президентом коррупции, без искусственных монополий во всех секторах экономики, с высокими социальными обязательствами, без олигархической пропаганды и без культурного диктата.Похоже это на Беларусь? Да ни в одном пункте! Это похоже на Австрию, Канаду и Швецию!



Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде невизнана країна (Недоросія-Малоросія, ОРДЛО) від російського до польського кордону.



_____________



zРадио написав: flyman написав: в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"

а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год" в кiнцi лiта буде: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент 3 месяца"а через рiк: "с Зеленского пока спрос небольшой - он Президент год"



Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!

Балабол, що за муйню ти несеш???

Зеленський попередив тебе і твоїх друзів по нещастю:"Ні обіцянок, ні надії!"



Що тобі незрозуміло?



Щодо контролю роботи преЗЕдента і зеКоманди, то ти можеш хіба що тут, на форумі, соплі пустити і зраду розвести. Можеш біля фонтана в Маріуполі.

Зе-команда і клоун хотіли хрєн класти на зебілів і на їхній контроль. Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде невизнана країна (Недоросія-Малоросія, ОРДЛО) від російського до польського кордону._____________Балабол, що за муйню ти несеш???Що тобі незрозуміло?Щодо контролю роботи преЗЕдента і зеКоманди, то ти можеш хіба що тут, на форумі, соплі пустити і зраду розвести. Можеш біля фонтана в Маріуполі.Зе-команда і клоун хотіли хрєн класти на зебілів і на їхній контроль. Востаннє редагувалось Frant в Пон 17 чер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20050 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 12:56 Frant написав: .............

Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки. .............Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли! Так Ви ж про це мріяли!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13422 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4220 раз. Подякували: 3873 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:00 budivelnik написав: ЛАД написав: Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч? Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч? А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?

Так на хвилинку

Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година

10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз

20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?Так на хвилинкуМінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...



Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.

Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... change_pm Повідомлень: 393 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:06 budivelnik написав: ЛАД написав: Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц. Точно так же сомневаюсь, что будивельник платит продавцам по 20000 в месяц. А де я писав що плачу по 20000?

Це була ваша ідіотська пропозиція,я ще посміявся поцікавившись чому по 20 000 а не по 200000...

При цьому привів приклад

Навіть 10000 грн це в 1,3 раза більша погодинна оплата ніж мінімальна в Польщі...

Тобто

Продавець в Польському магазині в Перемишлі отримує стільки ж скільки продавець у мене...

А раз так - які претензії до влади яка щось там не забезпечила?

Знову нагадаю

Крім однакової погодинної оплати в Україні є ще нижчі тарифи на комуналку і наявні субсидії - чого в Польщі не має....

І ще одне

Ми експортували металопродукції на 5 млрд і с/г продукцію на 5 млрд

Тепер крім цих 10 млрд ми експортуємо ще й робочої сили на 5 млрд...

То в чому поведінка влади погана?

Населення замість лопати на якомусь турбоатомі три роки без зарплат-отримало зарплату в Польщі в розмірі такому що ще 5 млрд відіслало додому... а з турбоатома заробляли фіг-знає-хто. А де я писав що плачу по 20000?Це була ваша ідіотська пропозиція,я ще посміявся поцікавившись чому по 20 000 а не по 200000...При цьому привів прикладТобтоПродавець в Польському магазині в Перемишлі отримує стільки ж скільки продавець у мене...А раз так - які претензії до влади яка щось там не забезпечила?Знову нагадаюКрім однакової погодинної оплати в Україні є ще нижчі тарифи на комуналку і наявні субсидії - чого в Польщі не має....І ще однеМи експортували металопродукції на 5 млрд і с/г продукцію на 5 млрдТепер крім цих 10 млрд ми експортуємо ще й робочої сили на 5 млрд...То в чому поведінка влади погана?Населення замість лопати на якомусь турбоатомі три роки без зарплат-отримало зарплату в Польщі в розмірі такому що ще 5 млрд відіслало додому... а з турбоатома заробляли фіг-знає-хто.



Трішки забрехався пан будівельник. Трішки забрехався пан будівельник. change_pm Повідомлень: 393 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:14 ЛАД написав: Frant написав: .............

Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки. .............Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли! Так Ви ж про це мріяли!

Маєте на увазі мій запис 2011 року?

Вибачте, помилявся.

Не чекав від московитів такої паскудності, як гібридна війна.



"Повинні ми любити

Всіх пітерасів, злодіїв, убивць,

Бо кожен з них нарід, всі богоносці!" Маєте на увазі мій запис 2011 року?Вибачте, помилявся.Не чекав від московитів такої паскудності, як гібридна війна."Повинні ми любитиВсіх пітерасів, злодіїв, убивць,Бо кожен з них нарід, всі богоносці!" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20050 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:19 change_pm написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч? Вы можете сегодня заплатить своим продавцам не 10, а, например, 20 тысяч? А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?

Так на хвилинку

Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година

10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз

20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... А чому тільки 20 000? А чому не 200 000 відразу?Так на хвилинкуМінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...



Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.

Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,

2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце

знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть

з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.

так що не тре ляля 2500 це до податкiв,2500 то для оформлення офiцiйно на умова о працезнайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростутьз найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.так що не тре ляля В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15584 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:39 flyman написав: change_pm написав: budivelnik написав: Так на хвилинку

Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година

10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз

20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... Так на хвилинкуМінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...



Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.

Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,

2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце

знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть

з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.

так що не тре ляля 2500 це до податкiв,2500 то для оформлення офiцiйно на умова о працезнайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростутьз найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.так що не тре ляля



Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.



1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?



2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше. Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше. change_pm Повідомлень: 393 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 13:42 change_pm написав:

Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.



1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?



2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше. Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.

1600 PLN = 11 000 грн.



Моя особиста думка, 8 т.грн. на руки, це та з.п., при якiй вже можна пересiченому не думати про те щоб гарувати на поляка.



п.с.

"богатый украинец — это бедный украинец, только с деньгами" (с)





в пiдтримку буда

https://nv.ua/opinion/nevyuchennyj-urok-kommunizma-1833159.html

або про що забувають лед/зед/дет критикуючи бiзнес буда 1600 PLN = 11 000 грн.Моя особиста думка, 8 т.грн. на руки, це та з.п., при якiй вже можна пересiченому не думати про те щоб гарувати на поляка.п.с."богатый украинец — это бедный украинец, только с деньгами" (с)в пiдтримку будаабо про що забувають лед/зед/дет критикуючи бiзнес буда В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15584 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 14:11 Re: Політичні дискусії https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!" Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука"Соупадение? Не думаю!" Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19841 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3187318831893190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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