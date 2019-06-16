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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3188318931903191

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 118
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
27
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:29

  ЛАД написав:
  Frant написав:.............
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли!


Верно подмечено! Но и сегодняшняя риторика переобувшегося в ура-патриота провокатора направлена на борьбу с де-олигархизацией, де-монополизацией и разжиганием ксенофобии.

Боже упаси раскритиковать государственную коррупцию, раскрыть детали олигархических схем распила Бюджета, или засомневаться в правильности монокультурного диктата - сразу он и еще 5 друзей-порохоботов превратят дискуссию в балаган, навешают ярлыков об агентах кремля, и обольют дерьмом евреев, русских и др. нацменьшинства
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:31

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?

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больно надо, ти запостив, то перекажи в 2 фразах
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 3188318931903191
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