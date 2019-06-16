Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:............. Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.
Так Ви ж про це мріяли!
Верно подмечено! Но и сегодняшняя риторика переобувшегося в ура-патриота провокатора направлена на борьбу с де-олигархизацией, де-монополизацией и разжиганием ксенофобии.
Боже упаси раскритиковать государственную коррупцию, раскрыть детали олигархических схем распила Бюджета, или засомневаться в правильности монокультурного диктата - сразу он и еще 5 друзей-порохоботов превратят дискуссию в балаган, навешают ярлыков об агентах кремля, и обольют дерьмом евреев, русских и др. нацменьшинства
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.