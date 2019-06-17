Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:............. Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.
Так Ви ж про це мріяли!
Верно подмечено! Но и сегодняшняя риторика переобувшегося в ура-патриота провокатора направлена на борьбу с де-олигархизацией и де-монополизацией, а также на разжигание ксенофобии.
Боже упаси раскритиковать государственную коррупцию, раскрыть детали олигархических схем распила Бюджета, или засомневаться в правильности монокультурного диктата - сразу он и еще 5 друзей-порохоботов превратят дискуссию в балаган, навешают ярлыков об агентах кремля, и обольют дерьмом евреев, русских и др. нацменьшинства
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 17 чер, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.
Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!
"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего. _____
Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.
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Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал) ______
Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло. _____
В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."
Frant написав:............. Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.
Так Ви ж про це мріяли!
Маєте на увазі мій запис 2011 року? Вибачте, помилявся. Не чекав від московитів такої паскудності, як гібридна війна.
"Повинні ми любити Всіх пітерасів, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці!"
Ну ты и клоун, прахвесор.
Что значит помилявся, вибачте?! Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой. Только инструмент выбрала теперь гибридную войну. Вместо контроля и влияния прошлых времён. Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.
Зато ни один из тех, на кого ты лжешь и клевещешь о русскомирстве, под рашкованию никогда не стремился. Не предлагал. Звучало -- Или незалежнисть (как зРадио), или, как я постоянно тут предлагал -- хоть чушкой, хоть чучелом (т.е. любой ценой) в Европу, ЕС, к европейским ценностям.
Похоже, Петя - один из соучредителей проекта. Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"
тiльки Зе, ніяких Вакарчуків, з їхнім патріотизмом, мовою, європейськими цінностями.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Похоже, Петя - один из соучредителей проекта. Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"
тiльки Зе, ніяких Вакарчуків, з їхнім патріотизмом, мовою, європейськими цінностями.
Ничего не имею лично против Вакарчука Понимаю, что за Зе вовсю торчат уши Бени, но и за Вакарчуком торчат уши Пинчука, и, возможно!, Петины тоже. Пора избавляться от розовых очков, чтобы потом не удивляться нежданчикам. К примеру, еще перед вторым туром поспешил перевести активы из Привата... так, на всякий случай