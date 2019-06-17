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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3189319031913192>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 120
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
23%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
3%
4
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:29

  ЛАД написав:
  Frant написав:.............
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли!


Верно подмечено! Но и сегодняшняя риторика переобувшегося в ура-патриота провокатора направлена на борьбу с де-олигархизацией и де-монополизацией, а также на разжигание ксенофобии.

Боже упаси раскритиковать государственную коррупцию, раскрыть детали олигархических схем распила Бюджета, или засомневаться в правильности монокультурного диктата - сразу он и еще 5 друзей-порохоботов превратят дискуссию в балаган, навешают ярлыков об агентах кремля, и обольют дерьмом евреев, русских и др. нацменьшинства
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 17 чер, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:31

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?

почитай ссылку
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

чому не на Зе?

почитай ссылку

больно надо, ти запостив, то перекажи в 2 фразах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:00

  flyman написав:
  Frant написав:Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.

Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!

"Через несколько часов пожар потушили, и по обручальному кольцу одного из погибших офицеров выяснили, что реактор одарил мир 90 тысячами рентген в час. Без кольца определить было бы сложнее, потому что от тел непосредственных жертв аварии не осталось почти ничего.
_____

Итог: 4 умерших, около двух десятков облучённых, дом временно отселили, но после удаления капсулы радиационный фон вернулся в норму и люди вернулись домой.

____

Под Нижним Новгородом во время штатных испытаний при строительстве атомной подводной лодки проекта «Скат» решил немножко поработать ядерный реактор лодки. Удивив окружающих своим трудоголизмом, он решил удивить их ещё больше и взорвался к грёбаной матери, а возможно и сильнее. Двенадцать монтажников отправились на приём к святому Петру сразу же, ещё полторы тысячи попали под облучение (60 тысяч рентген — это вам не Дятлов лапкой потрогал)
______

Каждый солдат давал подписку о неразглашении на 25 лет, а его документы фальсифицировались: по бумагам каждый, кто присутствовал на полигоне, находился в этот момент не под Оренбургом (тогда он назывался Чкалов), а в совершенно других местах самого большого государства на планете. Несложно догадаться, что до фактического распада Союза получить какую-либо компенсацию им было невозможно: по документам-то вас там не стояло.
_____


В один не самый прекрасный момент одна из ёмкостей для хранения таких отходов немножечко бумкнула, одарив природу 20 миллионами кюри радиоактивных веществ, причём не унылыми изотопами короткоживущего йода-131, как в Чернобыле, а весёлыми изотопами стронция-90 и цезия-137 с периодами полураспада в треть столетия и милой привычкой накапливаться в костях и влиять на костный мозг."

Повний перелік тут:


https://petrimazepa.com/sovetskiy_chemp ... kh_nevzgod

я не раз писав, що не низькi цiни на нафту,
не Ельцин з Кравчуком, не ГКЧП чи Горбачов,
а саме витрати на лiквiдацiю наслiдкiв аварii на ЧАЕС,
привело до краху СРСР.

Щодо мовного та нацiонального питання.
Якщо зробити так як радять лед/зед/дет, то перетвориться ненька ще в одну Бiлорусь

Тролль, сначала конкретно напиши, что именно предлагал я (вместо своего демагогического обобщения), а потом уже попробуй сделать вывод, что получится.

Ты тупо троллишь...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:14

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:.............
Якщо зробити так, як пропонують російські троллі, то не буде ні України, ні української мови і культури. Буде федеральний округ в складі країни-бензоколонки.

Так Ви ж про це мріяли!

Маєте на увазі мій запис 2011 року?
Вибачте, помилявся.
Не чекав від московитів такої паскудності, як гібридна війна.

"Повинні ми любити
Всіх пітерасів, злодіїв, убивць,
Бо кожен з них нарід, всі богоносці!"

Ну ты и клоун, прахвесор.

Что значит помилявся, вибачте?!
Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.
Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.
Вместо контроля и влияния прошлых времён.
Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.

Зато ни один из тех, на кого ты лжешь и клевещешь о русскомирстве, под рашкованию никогда не стремился. Не предлагал.
Звучало -- Или незалежнисть (как зРадио), или, как я постоянно тут предлагал -- хоть чушкой, хоть чучелом (т.е. любой ценой) в Европу, ЕС, к европейским ценностям.

А теперь ты лепишь всем русскомирство и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

Похоже, Петя - один из соучредителей проекта.
Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:23

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

Похоже, Петя - один из соучредителей проекта.
Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"

тiльки Зе, ніяких Вакарчуків, з їхнім патріотизмом, мовою, європейськими цінностями.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:40

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

Похоже, Петя - один из соучредителей проекта.
Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"

Игра в "хорошего и плохого полицейского", причём не очень правдоподобная :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:44

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!"

Похоже, Петя - один из соучредителей проекта.
Не зря же тихо помалкивающий до этого Вакарчук аккурат перед вторым туром вдруг призвал "голосовать не по приколу"

тiльки Зе, ніяких Вакарчуків, з їхнім патріотизмом, мовою, європейськими цінностями.

Ничего не имею лично против Вакарчука
Понимаю, что за Зе вовсю торчат уши Бени, но и за Вакарчуком торчат уши Пинчука, и, возможно!, Петины тоже.
Пора избавляться от розовых очков, чтобы потом не удивляться нежданчикам.
К примеру, еще перед вторым туром поспешил перевести активы из Привата... так, на всякий случай
antey1969
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