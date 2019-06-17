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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45
change_pm написав: flyman написав: budivelnik написав:
Так на хвилинку
Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година
10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз
20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів...
change_pm написав:
Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.
Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...
2500 це до податкiв,
2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце
знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть
з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.
так що не тре ляля
Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.
1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?
2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.
А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
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Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45
detroytred написав:
Что значит помилявся, вибачте?!
Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.
Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.
Вместо контроля и влияния прошлых времён.
Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.
К слову, после мюнхенской речи путина 2007-го и войны в Грузии 2008-го только искренний наивный малорос мог бы так "ошибиться".
На козе "не знал, не верил, не предполагал" еще можно было бы проехать за слова, сказанные в каком-нибудь 2004-м, но в 2011-м - никак.
Поэтому наш "уникум", скорее всего, обычный диванный наемник - кто платит, тот и музыку заказывает...
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