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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3189319031913192 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 120 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 120 Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45 change_pm написав: flyman написав: budivelnik написав: Так на хвилинку

Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година

10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз

20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... Так на хвилинкуМінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... change_pm написав:

Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.

Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,

2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце

знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть

з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.

так що не тре ляля 2500 це до податкiв,2500 то для оформлення офiцiйно на умова о працезнайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростутьз найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.так що не тре ляля



Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.



1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?



2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше. Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.

А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... ol_zy

Повідомлень: 5171 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45 detroytred написав: Что значит помилявся, вибачте?!

Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.

Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.

Вместо контроля и влияния прошлых времён.

Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.



Что значит помилявся, вибачте?!Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.Вместо контроля и влияния прошлых времён.Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.



К слову, после мюнхенской речи путина 2007-го и войны в Грузии 2008-го только искренний наивный малорос мог бы так "ошибиться".



На козе "не знал, не верил, не предполагал" еще можно было бы проехать за слова, сказанные в каком-нибудь 2004-м, но в 2011-м - никак.



Поэтому наш "уникум", скорее всего, обычный диванный наемник - кто платит, тот и музыку заказывает... К слову, после мюнхенской речи путина 2007-го и войны в Грузии 2008-го только искренний наивный малорос мог бы так "ошибиться".На козе "не знал, не верил, не предполагал" еще можно было бы проехать за слова, сказанные в каком-нибудь 2004-м, но в 2011-м - никак.Поэтому наш "уникум", скорее всего, обычный диванный наемник - кто платит, тот и музыку заказывает... zРадио

Повідомлень: 2488 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3189319031913192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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