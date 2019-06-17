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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3189319031913192 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.7 5 120 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 23% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 3% 4 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 120 Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45 change_pm написав: flyman написав: budivelnik написав: Так на хвилинку

Мінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година

10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз

20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... Так на хвилинкуМінімальна зарплата в Польщі-7 злотих/ година=50 грн/година10 000 грн/160 робочих годин=62 грн/година - в мене зараз20 000 грн/160 годин=124 грн/година, тобто 2,5 мінімальних польських і це при тому що у нас є і субсидії(які висять на бізнесі бо це він їх сплачує) і комунальні тарифи в 70% від світових цін ,при тому що енергоносії ми купуємо за 100% світових цін.... і вартість кіловата в 5 центів ,які дотуються за рахунок того що бізнес платить 10 центів... change_pm написав:

Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.

Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає... Бачу, що будівельник застряг в 2010 році, коли в РП була мінімалка 7 злотих. Вже мінімалка 2250 злотих в місяць, що при 160 робочих годинах = 14 злотих за годину.Тому у Львові на 7-10 тис ніц ніхто немає...

2500 це до податкiв,

2500 то для оформлення офiцiйно на умова о праце

знайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростуть

з найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.

так що не тре ляля 2500 це до податкiв,2500 то для оформлення офiцiйно на умова о працезнайома жалуеться, що понаiхало туча, так що заробки не ростутьз найближчого оточення двое вернулися в Тернопiль, робота е, з.п. бiльша 7..8 т.грн.так що не тре ляля



Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.



1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?



2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше. Флай, ну, які ляляля. Мінімалка в РП - 2250, чистими десь 1600 злотих.1. А що 10 тис у будівельника, то чистими на руки?2. А що, багато продавців в РП працює на мінімалку? Я взагалі нікого в РП не знаю, хто легально працює на мінімалку. Всі отримують набагато більше.

А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... ol_zy

Повідомлень: 5171 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 17:45 detroytred написав: Что значит помилявся, вибачте?!

Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.

Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.

Вместо контроля и влияния прошлых времён.

Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.



Что значит помилявся, вибачте?!Рашкования добивается озвученной тобой цели. Тобой.Только инструмент выбрала теперь гибридную войну.Вместо контроля и влияния прошлых времён.Но цель-то та же. О которой ты тут писал-желал.



К слову, после мюнхенской речи путина 2007-го и войны в Грузии 2008-го только искренний наивный малорос мог бы так "ошибиться".



На козе "не знал, не верил, не предполагал" еще можно было бы проехать за слова, сказанные в каком-нибудь 2004-м, но в 2011-м - никак.



Поэтому наш "уникум", скорее всего, обычный диванный наемник - кто платит, тот и музыку заказывает... К слову, после мюнхенской речи путина 2007-го и войны в Грузии 2008-го только искренний наивный малорос мог бы так "ошибиться".На козе "не знал, не верил, не предполагал" еще можно было бы проехать за слова, сказанные в каком-нибудь 2004-м, но в 2011-м - никак.Поэтому наш "уникум", скорее всего, обычный диванный наемник - кто платит, тот и музыку заказывает... zРадио

Повідомлень: 2489 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 19:22 zРадио написав: Frant написав: Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.



Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



Тролль, ты совсем забыл об авариях в:



Ундскейле (ВБ);

Айдахо(США);

Паломарисе (США);

Три-Майл-Айленде (США);

Сен-Лоран-Дез-О (Франция);

Токаймуре (Япония);

Флюресе (Бельгия);

и Фукусиме (Япония),

Тролль, ты совсем забыл об авариях в:Ундскейле (ВБ);Айдахо(США);Паломарисе (США);Три-Майл-Айленде (США);Сен-Лоран-Дез-О (Франция);Токаймуре (Япония);Флюресе (Бельгия);и Фукусиме (Япония),



Что, критикус, болит у тебя за совок и РФ как его продолжателя? Все пытаешься перевести тему на "а что там у капиталистов"? Что, критикус, болит у тебя за совок и РФ как его продолжателя? Все пытаешься перевести тему на "а что там у капиталистов"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4177 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 19:43 ol_zy написав: А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут... На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..

З додатковими - 10000 грн чистими на руки

В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..З додатковими - 10000 грн чистими на рукиВ мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 19:53 ЛАД написав: zРадио написав: .............

Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.



Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. .............Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест.

Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.

И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".

Тут, правда, маленькая такая неувязочка.

АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html

В мае АО "Турбоатом" (Харьков) сдало заказчику третье рабочее колесо из семи запланированных для гидротурбины типа ПЛ-15-ГК-600 для Каневской ГЭС (станционный № 15, Украина).

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/05/16/245904.html

АО «Турбоатом» в апреле завершило отгрузку блочно-модульного конденсатора для блока №3 Южно-Украинской АЭС. Оборудование находится на площадке АЭС и прошло приемную инспекцию перед его монтажом, выполняются подготовительные работы к установке на штатное место.

Поставка выполняется по программе импортозамещения. Это первый проект по разработке и производству конденсатора взамен выпускавшегося российским АО «Силовые машины».

Запланирована поставка еще четырех аналогичных конденсаторов для Ровенской и Хмельницкой АЭС.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/156919/

"Турбоатом" в конце марта организовал и сдал продукцию представителям шести электростанций: Южно-Украинской, Запорожской АЭС, АЭС Козлодуй, а также ДнепроГЭС-2, Среднеднепровской и Каневской ГЭС.

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/03/27/236158.html

Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують! Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".Тут, правда, маленькая такая неувязочка.Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!



Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру.

Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство.

Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.



Удивительная гибкость. Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру.Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство.Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.Удивительная гибкость. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4177 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 19:54 zРадио написав: Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....

В мене інша позиція

1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в Державу

Станом на сьогодні

1000 грн в день з бізнесу

200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)

2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава

300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті

200 грн в день - пенсія мами

150 грн в день - навчання в школі молодшої

Отже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.

3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..



В мене питання до ледів-зедів-детів

Скільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?

При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні. Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....В мене інша позиція1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в ДержавуСтаном на сьогодні1000 грн в день з бізнесу200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті200 грн в день - пенсія мами150 грн в день - навчання в школі молодшоїОтже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..В мене питання до ледів-зедів-детівСкільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 19:58 Sommer написав: zРадио написав: Frant написав: Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.



Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



Щодо серіала "Чорнобиль", про який тут дискутували.Цікава інформація про ядерні аварії руського міра за останні 50 років. Справжнє руськомірське "Авось!" в дії!



Тролль, ты совсем забыл об авариях в:



Ундскейле (ВБ);

Айдахо(США);

Паломарисе (США);

Три-Майл-Айленде (США);

Сен-Лоран-Дез-О (Франция);

Токаймуре (Япония);

Флюресе (Бельгия);

и Фукусиме (Япония),

Тролль, ты совсем забыл об авариях в:Ундскейле (ВБ);Айдахо(США);Паломарисе (США);Три-Майл-Айленде (США);Сен-Лоран-Дез-О (Франция);Токаймуре (Япония);Флюресе (Бельгия);и Фукусиме (Япония),



Что, критикус, болит у тебя за совок и РФ как его продолжателя? Все пытаешься перевести тему на "а что там у капиталистов"? Что, критикус, болит у тебя за совок и РФ как его продолжателя? Все пытаешься перевести тему на "а что там у капиталистов"?



У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!



По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.



Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.



Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!



Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.



Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! zРадио

Повідомлень: 2489 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:05 ЛАД написав: zРадио написав: .............

Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.



Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. .............Из-за производственных и административных синергий монополистов с одной стороны в стране сокращается количество рабочих мест, а с другой - у населения остается недостаточно денег на оплату товаров и услуг независимого бизнеса.Вот и имеем парадокс, одновременно наблюдая чудовищную эмиграцию, органическое сокращение предложения на рынке труда и высокую вакантность низкооплачиваемых рабочих мест. Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.

И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі". Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі". Я не представник зепокоління,мене вчили перевіряти інформацію..

Поясню на пальцях що хоче лед-зед..

Вони хочуть відновлення співпраці з педерацією...

Ніби й не погане бажання і можливо має право на життя,але дявол криється в деталях

1 В росії дешевші енергоносії для своїх підприємств ніж в Україні

2 В росії дешевша вартість грошей(кредити для виробництва під 3-8% річних в рублях , в порівнянні з нашими 15-20%)

3 В росії або ті самі технології які залишились ще з союзу що і в нас, або кращі-бо мали нафтодолари щоб купити західні.



Таким чином

Конкурувати з виробництвом розташованим в росії-ми могли тільки з допомогою ДЕШЕВОЇ робочої сили.

Все,інших переваг у нас не було...

Тобто

Те що пропонують зеди-леди - це колонія рф,з дешевою робочою силою,яка купує енергоносії по світовій ціні,а малі доходи населення не дозволять оплатити світові тарифи по комуналці(а які вони ще можуть бути при світових цінах на вході)..



Все інше-це шелупень якою прикриваються спроби закабалення України руками населення України Я не представник зепокоління,мене вчили перевіряти інформацію..Поясню на пальцях що хоче лед-зед..Вони хочуть відновлення співпраці з педерацією...Ніби й не погане бажання і можливо має право на життя,але дявол криється в деталях1 В росії дешевші енергоносії для своїх підприємств ніж в Україні2 В росії дешевша вартість грошей(кредити для виробництва під 3-8% річних в рублях , в порівнянні з нашими 15-20%)3 В росії або ті самі технології які залишились ще з союзу що і в нас, або кращі-бо мали нафтодолари щоб купити західні.Таким чиномКонкурувати з виробництвом розташованим в росії-ми могли тільки з допомогоюробочої сили.Все,інших переваг у нас не було...ТобтоТе що пропонують зеди-леди - це колонія рф,з дешевою робочою силою,яка купує енергоносії по світовій ціні,а малі доходи населення не дозволять оплатити світові тарифи по комуналці(а які вони ще можуть бути при світових цінах на вході)..Все інше-це шелупень якою прикриваються спроби закабалення України руками населення України в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:10 zРадио написав: У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!



По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.



Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.



Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!



Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.



Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.



Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки .. а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки .. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

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