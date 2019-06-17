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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3190319131923193> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 121 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 121 Додано: Пон 17 чер, 2019 20:10 zРадио написав: У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!



По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.



Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.



Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!



Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.



Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.



Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки .. а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки .. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15591 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:18 budivelnik написав: zРадио написав: Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....

В мене інша позиція

1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в Державу

Станом на сьогодні

1000 грн в день з бізнесу

200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)

2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава

300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті

200 грн в день - пенсія мами

150 грн в день - навчання в школі молодшої

Отже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.

3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..



В мене питання до ледів-зедів-детів

Скільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?

При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні. Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....В мене інша позиція1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в ДержавуСтаном на сьогодні1000 грн в день з бізнесу200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті200 грн в день - пенсія мами150 грн в день - навчання в школі молодшоїОтже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..В мене питання до ледів-зедів-детівСкільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні.



С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).



Назад не получаю ничего, кроме непонятно какой суммы на дороги, которыми я пользуюсь бесплатно. Правда, есть учесть акцизы, сборы и НДС с топлива, то и пользование дорогами я отдельно оплачиваю.



Никакой социальной помощи не получил ни разу во взрослой жизни - учился на контракте (стипендии, соответственно, не было), лечился по страховке, никогда не стоял на учете по безработице, и никогда даже больничный за счет государства не брал (только за счет работодателя не дольше 5 дней с десяток раз).



Если вычесть из моих налоговых отчислений пенсии обоих родителей, то это где-то минус 6700 грн. Но это тоже с натяжкой, потому что и мой брат работает. И тоже платит приличное количество налогов.



Да, и главное - грязь здесь льешь только ты и тебе подобные. Хотя никакая сумма уплаченных налогов не дает на это индульгенции!



Называть коррупцию коррупцией, а воров ворами - это не лить грязь! Это ответственность каждого участника гражданского общества! С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор).Назад не получаю ничего, кроме непонятно какой суммы на дороги, которыми я пользуюсь бесплатно. Правда, есть учесть акцизы, сборы и НДС с топлива, то и пользование дорогами я отдельно оплачиваю.Никакой социальной помощи не получил ни разу во взрослой жизни - учился на контракте (стипендии, соответственно, не было), лечился по страховке, никогда не стоял на учете по безработице, и никогда даже больничный за счет государства не брал (только за счет работодателя не дольше 5 дней с десяток раз).Если вычесть из моих налоговых отчислений пенсии обоих родителей, то это где-то минус 6700 грн. Но это тоже с натяжкой, потому что и мой брат работает. И тоже платит приличное количество налогов.Да, и главное - грязь здесь льешь только ты и тебе подобные. Хотя никакая сумма уплаченных налогов не дает на это индульгенции!Называть коррупцию коррупцией, а воров ворами - это не лить грязь! Это ответственность каждого участника гражданского общества! zРадио

Повідомлень: 2493 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:23



https://uainfo.org/blognews/1560770863- ... tilis.html Не всім сподобалось купання преЗЕдента в маріупольському фонтані. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:25 zРадио написав: Называть коррупцию коррупцией, а воров ворами - это не лить грязь! Это ответственность каждого участника гражданского общества! Называть коррупцию коррупцией, а воров ворами - это не лить грязь! Это ответственность каждого участника гражданского общества!

вiрiшувати хто злодiй це прерогатива суда,

так що не бери занадто на себе.

Так само щодо корупцii. вiрiшувати хто злодiй це прерогатива суда,так що не бери занадто на себе.Так само щодо корупцii. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15591 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:27 flyman написав: а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Ой, а глупые французы то и не знают У них доля АЭС - вообще 86%.



Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...



flyman написав: не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?.. Ой, а глупые французы то и не знаютУ них доля АЭС - вообще 86%.Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?.. Востаннє редагувалось zРадио в Пон 17 чер, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2493 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:28 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....

В мене інша позиція

1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в Державу

Станом на сьогодні

1000 грн в день з бізнесу

200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)

2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава

300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті

200 грн в день - пенсія мами

150 грн в день - навчання в школі молодшої

Отже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.

3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..



В мене питання до ледів-зедів-детів

Скільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?

При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні. Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....В мене інша позиція1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в ДержавуСтаном на сьогодні1000 грн в день з бізнесу200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті200 грн в день - пенсія мами150 грн в день - навчання в школі молодшоїОтже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..В мене питання до ледів-зедів-детівСкільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні.



С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор)..... С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор)..... Далі читати я не став....

Людина,яка прцює в Державі і отримує ( грубо рахую )

40 000 грн/місяць/(0,22ЄСВ+0,18ПДФО+0,015Військовий)= 96385 грн в місяць ... і при цьому льє бруд на Державу яка їй створила цю можливість отримувати 20 мінімальних ,або 10 середніх зарплат по Державі....



Десь цей ... забрехався...

Як вважаєте? Далі читати я не став....Людина,яка прцює в Державі і отримує (40 000 грн/місяць/(0,22ЄСВ+0,18ПДФО+0,015Військовий)=... і при цьому льє бруд на Державу яка їй створила цю можливість отримувати 20 мінімальних ,або 10 середніх зарплат по Державі....Десь цей ... забрехався...Як вважаєте? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21009 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:33 budivelnik написав: zРадио написав: С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор). С доходов я перечисляю порядка 40 тыс грн в месяц (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор). Далі читати я не став....

Людина,яка прцює в Державі і отримує (грубо рахую)

40 000 грн/місяць/(0,22ЄСВ+0,18ПДФО+0,015Військовий)=96385 грн в місяць... і при цьому льє бруд на Державу яка їй створила цю можливість отримувати 20 мінімальних ,або 10 середніх зарплат по Державі....



Десь цей ... забрехався...

Як вважаєте? Далі читати я не став....Людина,яка прцює в Державі і отримує (грубо рахую)40 000 грн/місяць/(0,22ЄСВ+0,18ПДФО+0,015Військовий)=96385 грн в місяць... і при цьому льє бруд на Державу яка їй створила цю можливість отримувати 20 мінімальних ,або 10 середніх зарплат по Державі....Десь цей ... забрехався...Як вважаєте?



Государство мне создало эту возможность?? Это в какой такой реальности? Работал я с конца 1-го курса! А после окончания университета (в котором я учился сначала за деньги родителей, а потом - свои) работал по 60-70 часов в неделю! И вырос с самих низов! Вот чему я обязан!



Еще обязан своим родителям! А государству - разве что за школу. Хотя если вспомнить, что в те годы учителям платили раз в полгода, то и за среднее образование я обязан конкретным людям! Государство мне создало эту возможность?? Это в какой такой реальности? Работал я с конца 1-го курса! А после окончания университета (в котором я учился сначала за деньги родителей, а потом - свои) работал по 60-70 часов в неделю! И вырос с самих низов! Вот чему я обязан!Еще обязан своим родителям! А государству - разве что за школу. Хотя если вспомнить, что в те годы учителям платили раз в полгода, то и за среднее образование я обязан конкретным людям! zРадио

Повідомлень: 2493 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:40 zРадио написав: flyman написав: а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Ой, а глупые французы то и не знают У них доля АЭС - вообще 86%.



Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...



flyman написав: не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?.. Ой, а глупые французы то и не знаютУ них доля АЭС - вообще 86%.Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?..

Привести одну Францiю та вивести правило з цього.

Як пишуть тут Л-Логiка.



Так що, винен Порошенко?

Я ж писа - куча непотребу вiд СРСР.

Чого ЧАЕС варта, досi "вiдхаркуеться". Привести одну Францiю та вивести правило з цього.Як пишуть тут Л-Логiка.Так що, винен Порошенко?Я ж писа - куча непотребу вiд СРСР.Чого ЧАЕС варта, досi "вiдхаркуеться". В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15591 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:48 flyman написав: zРадио написав: flyman написав: а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Ой, а глупые французы то и не знают У них доля АЭС - вообще 86%.



Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...



flyman написав: не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.



Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?.. Ой, а глупые французы то и не знаютУ них доля АЭС - вообще 86%.Недостаточно гибкой энергия АЭС получается только у тех, кто не умеет ей пользоваться. А франзуцы неплохо по ночам освещают свои города, программируют стиралки, отопительные приборы, настраивают на ночную работу произвоственные процессы...Например - за последние 28 лет? С момента развала совка возникли целые новые индустрии - мобильная связь, полупроводники... И где они в Украине (и РФ тоже)? В виде китайского импорта?..

Привести одну Францiю та вивести правило з цього.

Як пишуть тут Л-Логiка.



Так що, винен Порошенко?

Я ж писа - куча непотребу вiд СРСР.

Чого ЧАЕС варта, досi "вiдхаркуеться". Привести одну Францiю та вивести правило з цього.Як пишуть тут Л-Логiка.Так що, винен Порошенко?Я ж писа - куча непотребу вiд СРСР.Чого ЧАЕС варта, досi "вiдхаркуеться".



Дался тебе этот Порошенко. Мне просто интересно, что выдумают провластные тролли через пару лет, когда "леды/зеты/деты" (как выражаются эти самые тролли) будут разносить в пух и прах коррупцию Зеленского, если таковая будет иметь место?



Чьими агентами тогда будут тролли называть правдорубов?..



Возвращаясь к АЭС - глобально они генерируют 18% общей электроэнергии. Отдельно по странам, располагающим АЭС, это 27%. Из страновых примеров, помимо Украины и Франции - Япония 40%, Швеция 50%. Дался тебе этот Порошенко. Мне просто интересно, что выдумают провластные тролли через пару лет, когда "леды/зеты/деты" (как выражаются эти самые тролли) будут разносить в пух и прах коррупцию Зеленского, если таковая будет иметь место?Чьими агентами тогда будут тролли называть правдорубов?..Возвращаясь к АЭС - глобально они генерируют 18% общей электроэнергии. Отдельно по странам, располагающим АЭС, это 27%. Из страновых примеров, помимо Украины и Франции - Япония 40%, Швеция 50%. zРадио

Повідомлень: 2493 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 20:51 budivelnik написав: zРадио написав: Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости! Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....

В мене інша позиція

1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в Державу

Станом на сьогодні

1000 грн в день з бізнесу

200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)

2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава

300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті

200 грн в день - пенсія мами

150 грн в день - навчання в школі молодшої

Отже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.

3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..



В мене питання до ледів-зедів-детів

Скільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?

При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні. Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі.....В мене інша позиція1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в ДержавуСтаном на сьогодні1000 грн в день з бізнесу200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто)2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті200 грн в день - пенсія мами150 грн в день - навчання в школі молодшоїОтже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму.3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..В мене питання до ледів-зедів-детівСкільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся?При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні.

Вы демагогически обобщили, что Ваши оппоненты обливают брудом все и вся.



Вы представили упрощённую, как Вам хочется, картинку.



Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.



Это Ваша позиция)))

Задолбала ли она собеседников? - вопрос риторический. Вы демагогически обобщили, что Ваши оппоненты обливают брудом все и вся.Вы представили упрощённую, как Вам хочется, картинку.Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.Это Ваша позиция)))Задолбала ли она собеседников? - вопрос риторический. detroytred

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